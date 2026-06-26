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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng Tunisia, vào vòng 32 đội

Thứ Sáu, 07:56, 26/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng dễ Tunisia 3-1 để giành vé vào vòng 32 đội với tư cách đội nhất bảng F.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng dễ Tunisia 3-1 để giành vé vào vòng 32 đội với tư cách đội nhất bảng F. 

ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 ha lan thang tunisia, vao vong 32 doi hinh anh 1

Hà Lan khởi đầu đầy bùng nổ khi sớm tạo ra cách biệt hai bàn chỉ sau 7 phút. Ngay phút thứ 3, Dumfries căng ngang từ cánh phải khiến Skhiri lúng túng đá phản lưới nhà, giúp "Cơn lốc màu da cam" vượt lên dẫn trước. Chỉ ít phút sau, từ tình huống đá phạt, Van Dijk bật cao đánh đầu kiến tạo để Brobbey đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Âu.

Tunisia nỗ lực đáp trả nhưng những pha lên bóng thiếu sắc bén, trong khi Hà Lan hoàn toàn kiểm soát thế trận. Reijnders từng có cơ hội nâng tỷ số ở phút 19 nhưng không thắng được thủ môn Dahmen. Những phút còn lại của hiệp một chứng kiến sức ép liên tục từ Hà Lan trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 2-0.

Sang hiệp hai, cơn mưa lớn tại sân Arrowhead khiến tốc độ trận đấu giảm đáng kể. Tuy nhiên, Tunisia bất ngờ thắp lại hy vọng ở phút 54 khi Mastouri chọn vị trí chuẩn xác để đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Dẫu vậy, niềm vui của đại diện châu Phi không kéo dài lâu. Phút 62, cũng từ một tình huống phạt góc, Van Hecke đánh đầu khiến bóng chạm cầu thủ Tunisia đổi hướng bay vào lưới, tái lập khoảng cách 2 bàn cho Hà Lan.

Những phút sau đó, đội bóng áo cam vẫn duy trì thế trận lấn lướt, liên tục ép sân trong khi Tunisia không tạo thêm được cơ hội đáng chú ý. 2 đội không ghi thêm được bàn thắng nào và Hà Lan giành chiến thắng chung cuộc thuyết phục với tỷ số 3-1 để giành quyền vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng F. 

14:30
14:31
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14:31
 

 

14:32
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14:33

Lượt cuối của bảng F World Cup 2026 sẽ diễn ra đồng loạt vào 6h ngày 26/6 theo giờ Việt Nam. Trên sân Aarowhead ở Kansas City (Mỹ), Tunisia sẽ có trận đấu với ĐT Hà Lan.

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Ảnh: Reuters. 

Trước màn so tài này, Tunisia đã chính thức bị loại sau 2 trận thua trong khi Hà Lan có 4 điểm sau 2 trận và có rất nhiều cơ hội để tiến vào vòng 32 đội.

Qua những trận đấu đã diễn ra, Tunisia cho thấy họ là đội bóng yếu nhất bảng F. Sau trận thua đậm Thụy Điển ở lượt đầu, đại diện Bắc Phi đã có những sự điều chỉnh về nhân sự ở băng ghế huấn luyện. Nhà cầm quân Hervé Renard đã được bổ nhiệm để thay thế HLV cũ Sabri Lamouchi.

Tuy nhiên, tân HLV Renard cũng không thể giúp Tunisia thay đổi được bộ mặt và họ tiếp tục phải nhận trận thua 0-4 trước ĐT Nhật Bản trong tình thế mà đại diện châu Phi gần như không có bất cứ cơ hội nào để gây khó cho đối thủ. Sau 2 trận toàn thua, Tunisia đã chính thức bị loại và trận đấu với Hà Lan vào sáng 26/6 sẽ chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

Trong bối cảnh đó, sẽ khó để mong chờ Tunisia sẽ thể hiện bộ mặt tích cực hơn khi gặp Hà Lan. Hàng thủ mong manh của đội bóng châu Phi sẽ mang đến thời cơ cho hàng tấn công đã thể hiện rất ấn tượng của đại diện châu Âu ở 2 trận vừa qua.

Sau 2 lượt trận đã qua, ĐT Hà Lan là một trong những đội có hàng công thi đấu tốt nhất với 7 bàn thắng ghi được. các tiền đạo đang “vào phom” như Brian Brobbey, Cody Gakpo, Crysencio Summerville đang thực sự mang đến những màn trình diễn mãn nhãn trên hàng công ĐT Hà Lan và người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng họ sẽ tỏa sáng trước một hàng thủ lỏng lẻo bậc nhất giải đấu.

Xét về lý thuyết,  Hà Lan vẫn chưa chắc suất đi tiếp. Để có vé vào vòng sau, họ cần ít nhất 1 kết quả hòa trong trận đấu với Tunisia và đây là điều thầy trò HLV Koeman hoàn toàn có thể làm được.

Nhiều khả năng, đây là trận đấu mà ĐT Hà Lan sẽ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Họ sẽ liên tục vây hãm khung thành của Tunisia. Không loại trừ khả năng các học trò của ông Koeman sẽ tận dụng triệt để tâm lý đang ở mức đáy của đối thủ để tạo ra một “cơn mưa bàn thắng” trên sân Arrowhead, qua đó tiến vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng F.

14:35
05:44
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
05:47
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Ảnh: Reuters. 
06:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Hà Lan giao bóng trước. 

06:05

3' VÀO OOO!!! Hà Lan có pha phối hợp nhịp nhàng, Dumfries tạt bóng vào trong từ cánh phải và Skhiri, tiền vệ của Tunisia đã lúng túng đá phản lưới nhà. 

06:09

7' VÀO OOOO!!!! Hà Lan có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đại diện châu Âu được hưởng quả đá phạt, Van Dijk bật cao đánh đầu kiến tạo để Brobbey đệm bóng tung lưới Tunisia. 

06:10
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Ảnh: Reuters. 
06:14

14' Tunisia đang có những dấu hiệu đáp trả nhưng các pha lên bóng của họ chưa gây ra được khó khăn với hàng thủ Hà Lan. 

06:20

19' Hà Lan phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ, Reijnders băng xuống và cố gắng dứt điểm nhưng thủ môn Dahmen của Tunisia đã kịp thời băng ra cứu thua. 

06:24

23' Trận đấu bước vào quãng nghỉ tiếp nước giữa hiệp 1. 

06:24
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Ảnh: Reuters. 
06:31

31' Sau khi trận đấu trở lại từ quãng nghỉ, Hà Lan đang áp đảo khiến các hậu vệ Tunisia phải có nhiều tình huống chống đỡ vất vả. 

06:39

39' Thế trận vẫn đang hoàn toàn thuộc về Hà Lan. Đội bóng châu Âu gần như không cho Tunisia có được những pha triển khai bóng. 

06:46

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!

06:49

Hiệp 1 kết thúc với lợi thể 2-0 cho Hà Lan. 

06:49
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Ảnh: Reuters. 
07:05

Hiệp 2 bắt đầu !!! Trời mưa khá to trên sân Arrowhead. 

07:10

50' Do ảnh hưởng của trời mưa, tốc độ trong những phút đầu hiệp 2 là khá chậm. 

07:14

54' VÀO OOO !!!! Trong cơ hội hiếm hoi, đại diện châu Phi đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của đồng đội, Mastouri chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu tung lưới Hà Lan. 

07:18
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Ảnh: Reuters. 
07:21

62' VÀO OO!!! Từ quả phạt góc bẻn cánh trái, Van Hecke bật cao đánh đầu đưa bóng chạm một cầu thủ Tunisia rồi bay vào lưới. 3-1 cho Hà Lan. 

07:26

66' Hà Lan vẫn chưa muốn dừng lại. "Cơn lốc màu da cam" vẫn đang nỗ lực tấn công, ép sân quyết liệt. 

07:27
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Ảnh: Reuters. 
07:32

72' Hà Lan có liên tiếp 3 sự thay đổi người. Các trụ cột đã dần được rút ra khỏi sân. 

07:40

80' Hà Lan được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Bóng được treo vào vòng cấm Tunisia cho Van Dijk rồi Ake đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác. 

07:46

87' Trận đấu xem như đã an bài ở những phút cuối cùng. 

07:47
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Ảnh: Reuters. 
07:50

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

07:55

Hết giờ !!! Hà Lan giành chiến thắng với tỷ số 3-1. 

ket qua world cup 2026 hom nay 26 6 ha lan thang tunisia, vao vong 32 doi hinh anh 25
Trần Tiến/VOV.VN
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