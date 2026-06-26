Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng Tunisia, vào vòng 32 đội
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng dễ Tunisia 3-1 để giành vé vào vòng 32 đội với tư cách đội nhất bảng F.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Hà Lan thắng dễ Tunisia 3-1 để giành vé vào vòng 32 đội với tư cách đội nhất bảng F.
Hà Lan khởi đầu đầy bùng nổ khi sớm tạo ra cách biệt hai bàn chỉ sau 7 phút. Ngay phút thứ 3, Dumfries căng ngang từ cánh phải khiến Skhiri lúng túng đá phản lưới nhà, giúp "Cơn lốc màu da cam" vượt lên dẫn trước. Chỉ ít phút sau, từ tình huống đá phạt, Van Dijk bật cao đánh đầu kiến tạo để Brobbey đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Âu.
Tunisia nỗ lực đáp trả nhưng những pha lên bóng thiếu sắc bén, trong khi Hà Lan hoàn toàn kiểm soát thế trận. Reijnders từng có cơ hội nâng tỷ số ở phút 19 nhưng không thắng được thủ môn Dahmen. Những phút còn lại của hiệp một chứng kiến sức ép liên tục từ Hà Lan trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 2-0.
Sang hiệp hai, cơn mưa lớn tại sân Arrowhead khiến tốc độ trận đấu giảm đáng kể. Tuy nhiên, Tunisia bất ngờ thắp lại hy vọng ở phút 54 khi Mastouri chọn vị trí chuẩn xác để đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Dẫu vậy, niềm vui của đại diện châu Phi không kéo dài lâu. Phút 62, cũng từ một tình huống phạt góc, Van Hecke đánh đầu khiến bóng chạm cầu thủ Tunisia đổi hướng bay vào lưới, tái lập khoảng cách 2 bàn cho Hà Lan.
Những phút sau đó, đội bóng áo cam vẫn duy trì thế trận lấn lướt, liên tục ép sân trong khi Tunisia không tạo thêm được cơ hội đáng chú ý. 2 đội không ghi thêm được bàn thắng nào và Hà Lan giành chiến thắng chung cuộc thuyết phục với tỷ số 3-1 để giành quyền vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng F.