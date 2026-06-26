Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 15 đội bóng vào vòng knock-out

Lượt trận cuối bảng E World Cup 2026 diễn ra sáng 26/6 khép lại với những diễn biến đầy kịch tính. Dù sớm giành vé đi tiếp, tuyển Đức vẫn tung vào sân đội hình chất lượng với những ngôi sao như Leroy Sané và Kai Havertz.

Tuy nhiên, Ecuador thể hiện quyết tâm cao độ ngay từ tiếng còi khai cuộc nhằm tìm kiếm cơ hội bước tiếp. Ngay ở phút thứ 2, Sane đã đưa Đức vượt lên dẫn trước, nhưng đại diện Nam Mỹ chỉ mất 7 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 46 khi trọng tài hủy bỏ quyết định thổi phạt đền cho tuyển Đức sau khi tham khảo VAR. Thoát hiểm ngoạn mục, đại diện Nam Mỹ chơi tự tin và liên tục gia tăng sức ép lên khung thành của Manuel Neuer. Phút 77, Gonzalo Plata dứt điểm cận thành chính xác sau quả phạt góc bên cánh phải, ấn định chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ cho Ecuador.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất tính đến 6h ngày 26/6.

Ở trận đấu cùng giờ, Bờ Biển Ngà khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Curaçao để lần đầu tiên ghi tên vào vòng knock-out.

Tiền đạo Nicolas Pépé sắm vai người hùng của đại diện châu Phi với một cú đúp đẳng cấp. Phút thứ 7, anh cụ thể hóa đường căng ngang của Diomandé thành bàn mở tỷ số. Đến phút 63, Pépé tiếp tục tận dụng đường chọc khe từ Sangaré, dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt. Thủ thành Fofana cũng ghi dấu ấn lớn khi vô hiệu hóa hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm của Chong và Bacuna bên phía Curaçao.

15 đội bóng đã có vé đi tiếp.

Cục diện bảng E chính thức ngã ngũ. Đức giữ vững ngôi đầu bảng với 6 điểm. Bờ Biển Ngà xếp nhì và Ecuador đứng thứ ba với cùng 4 điểm. Kết quả này giúp cả ba đội bóng dắt tay nhau vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6: Ecuador đánh bại Đức để giành vé đi tiếp VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 26/6, Ecuador ngược dòng đánh bại Đức với tỉ số 2-1 để giành vé vào vòng 32 đội theo suất đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.



