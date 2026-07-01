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Nhận định Anh vs CHDC Congo: Khó cản Bellingham và Harry Kane?

Thứ Tư, 06:00, 01/07/2026
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VOV.VN - Nhận định Anh vs CHDC Congo trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026, Bellingham và Harry Kane được kỳ vọng sẽ tỏa sáng.

23h hôm nay 1/7, tuyển Anh sẽ bước vào cuộc chạm trán với CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân Atlanta Stadium. Đây là màn so tài được đánh giá chênh lệch lớn khi “Tam Sư” sở hữu lực lượng vượt trội và kinh nghiệm dày dạn hơn hẳn đại diện châu Phi.

Đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel đã khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng L. Tuy nhiên, hành trình của họ không hoàn toàn thuyết phục. Sau chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia ở trận mở màn, Tam Sư trải qua trận hòa nhạt nhòa 0-0 trước Ghana rồi chật vật đánh bại Panama 2-0 ở lượt cuối.

Dù vậy, điều quan trọng là tuyển Anh vẫn duy trì thành tích bất bại dưới triều đại Tuchel với 10 chiến thắng và 1 trận hòa sau 11 trận chính thức. Đây là một trong những khởi đầu tốt nhất của một HLV trưởng tuyển Anh trong lịch sử.

nhan dinh anh vs chdc congo kho can bellingham va harry kane hinh anh 1
Trận đấu giữa tuyển Anh với CHDC Congo diễn ra vào lúc 23h hôm nay 1/7.

Ở trận thắng Panama, Jude Bellingham tiếp tục cho thấy giá trị với bàn khai thông thế bế tắc ở phút 66. Chỉ 5 phút sau, Harry Kane nâng tỷ số lên 2-0 và chính thức trở thành chân sút số một lịch sử tuyển Anh tại World Cup với 11 bàn thắng.

Nếu tiếp tục ghi bàn vào lưới Congo, Kane sẽ cân bằng thành tích 4 bàn ở vòng knock-out của Geoff Hurst, chỉ còn kém huyền thoại Gary Lineker đúng 2 pha lập công.

Điểm mạnh lớn nhất của tuyển Anh lúc này nằm ở tuyến giữa, nơi có những tiền vệ chất lượng hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, trong tay HLV Tuchel có những cầu thủ như Bukayo Saka, Marcus Rashford hay Ollie Watkins đều sẵn sàng tạo đột biến nếu được trao cơ hội.

Ở chiều ngược lại, CHDC Congo đang là hiện tượng thú vị của giải đấu năm nay. Thầy trò HLV Sébastien Desabre giành vé đi tiếp sau chiến thắng ngược dòng ấn tượng 3-1 trước Uzbekistan ở lượt trận cuối.

Đội bóng này được đánh giá cao khi chơi phòng ngự phản công, thi đấu đoàn kết. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Congo là khả năng kiểm soát bóng. Họ chỉ đạt tỷ lệ cầm bóng trung bình 38,5% ở vòng bảng, thấp hơn rất nhiều so với mức 65,3% của tuyển Anh.

nhan dinh anh vs chdc congo kho can bellingham va harry kane hinh anh 2
Bellingham và Harry Kane được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng (Ảnh: Reuters).

Lịch sử cũng không đứng về phía đại diện châu Phi. Đây là lần đầu tiên Anh và Congo gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Nhưng đáng chú ý, ở World Cup 2022, tuyển Anh từng dễ dàng đánh bại một đại diện châu Phi khác là Senegal với tỷ số 3-0.

Xét chất lượng đội hình, phong độ và lối chơi, tuyển Anh vẫn ở đẳng cấp cao hơn so với CHDC Congo. Do đó, nếu chơi đúng sức và tận dụng tốt cơ hội, Bellingham, Kane cùng đồng đội hoàn toàn có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Trận đấu giữa tuyển Anh vs CHDC Congo diễn ra vào lúc 23h hôm nay 1/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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