Nhận định Argentina vs Ai Cập vòng 16 đội World Cup 2026: Salah có cản nổi Messi?

Vào lúc 23h ngày 7/7/2026 theo giờ Việt Nam, ĐT Argentina sẽ đối đầu với ĐT Ai Cập trong trận đấu thuộc vòng 16 đội của World Cup 2026.

Messi vẫn đang có phong độ đỉnh cao ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters).

Để có mặt ở trận đấu này, Messi và các đồng đội ở ĐT Argentina đã có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội sau khi trải qua đến 120 phút tranh tài. Trong khi đó, ĐT Ai Cập có trận đấu kéo dài hơn thế khi vượt qua Australia trên chấm luân lưu 11m.

Tính đến lúc này của World Cup 2026, Argentina đã lần lượt vượt qua Algeria, Áo, Jordan và Cape Verde trong hành trình của mình. Lối chơi của Argentina vẫn dựa trên khả năng kiểm soát bóng, sự linh hoạt ở tuyến giữa và những khoảnh khắc tạo đột biến từ các ngôi sao trên hàng công.

Tuy nhiên, những gì diễn ra ở trận đấu với Cape Verde cho thấy không phải lúc nào đại diện Nam Mỹ cũng dễ dàng kiểm soát mọi thứ và các đối thủ hoàn toàn có thể gây khó dễ cho Argentina. Đây là lời nhắc nhở quan trọng trước khi Messi và các đồng đội bước vào màn so tài với Ai Cập.

Thực tế, những đối thủ đã qua chưa thật sự xứng tầm với Argentina và ngay cả Ai Cập cũng đang bị coi là đội cửa dưới rất nhiều ở trận đấu tới.

Vì thế, sự chủ quan ở một chừng mực nào đó chắc chắn vẫn sẽ xuất hiện ở đội ĐKVĐ World Cup. Tuy nhiên, với những gương mặt dạn dày đã từng lên đỉnh thế giới cách đây 4 năm, tập thể Argentina hiện tại sẽ hiểu họ cần phải làm gì để vượt qua được những khúc cua tưởng như đơn giản nhưng hoàn toàn có thể ấn chứa sự phức tạp mang tên Ai Cập.

Salah dù xuống phong độ vẫn là trụ cột của ĐT Ai Cập. (Ảnh: Reuters).

Ai Cập cũng có hành trình rất đáng chú ý. Đại diện châu Phi khởi đầu bằng trận hòa trước Bỉ, sau đó giành chiến thắng quan trọng trước New Zealand và tiếp tục có thêm kết quả hòa Iran đủ để vượt qua vòng bảng. Ở vòng 32 đội, Ai Cập thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Australia sau loạt luân lưu, qua đó cho thấy họ là đội bóng không dễ bị đánh bại trong những trận đấu căng thẳng.

Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở tinh thần thi đấu bền bỉ, và sự nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Họ không phải đội bóng áp đảo đối thủ bằng thế trận tấn công liên tục, nhưng luôn biết cách kéo trận đấu vào thế giằng co và chờ cơ hội từ những tình huống phản công hoặc pha bóng cố định. Một Salah tuy đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn còn những tố chất để có thể tạo nên sự khác biệt.

Messi đang thăng hoa với 7 bàn thắng từ đầu giải nhưng Salah cũng sẵn sàng tạo nên dấu ấn. Ngôi sao nào sẽ được hưởng niềm vui sau trận đấu tại vòng 16 đội World Cup 2026? Câu trả lời sẽ có trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta (Mỹ) vào 23h tối nay. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.