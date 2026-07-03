Nhận định Argentina vs Cape Verde: Messi giải mã hiện tượng?

Argentina bước vào cuộc đối đầu với Cape Verde tại Miami trong hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup, còn “Những chú cá mập xanh” mang theo câu chuyện thần kỳ chưa từng có tiền lệ. Trận đấu này hứa hẹn tạo nên một trong những màn chênh lệch đẳng cấp thú vị nhất vòng 32 đội.

Argentina thể hiện đẳng cấp của đương kim vô địch

HLV Lionel Scaloni đưa đội tuyển Argentina cán đích vòng bảng J với thành tích toàn thắng 3 trận, lần lượt đánh bại Algeria, Áo và Jordan. Ở trận đấu gần nhất, Giovani Lo Celso mở tỷ số bằng pha đá phạt đẳng cấp, trước khi Lautaro Martínez nhân đôi cách biệt từ chấm 11m.

Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, Lionel Messi vẫn kịp ghi bàn thắng thứ 6 tại giải, qua đó xô đổ kỷ lục của Miroslav Klose và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập công ở 7 trận đấu liên tiếp tại đấu trường này.

Messi tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Chuỗi phong độ của Messi thực sự đáng nể khi anh đóng góp 11 bàn thắng trong 7 trận gần nhất, riêng ở vòng knock-out World Cup, ngôi sao người Argentina tham gia trực tiếp vào 9 bàn thắng chỉ sau 5 trận (5 bàn, 4 kiến tạo).

Argentina cũng trở thành nhà đương kim vô địch thứ ba của thế kỷ 21 vượt qua vòng bảng, nối gót Brazil 2006 và chính đội tuyển Pháp năm 2022 - đối thủ họ từng đánh bại trên chấm luân lưu.

Cape Verde là hiện tượng ở World Cup 2026

Trong khi đó, Cape Verde tạo nên lịch sử khi trở thành đại diện châu Phi duy nhất và là tân binh duy nhất trong 4 đội lần đầu dự giải vượt qua vòng bảng năm nay. Đội bóng này ghi dấu ấn đặc biệt khi giành vé đi tiếp chỉ nhờ 3 trận hòa, lần lượt cầm chân Tây Ban Nha và Saudi Arabia với tỷ số 0-0, xen giữa trận hòa kịch tính 2-2 trước Uruguay.

Cape Verde là hiện tượng ở World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Thủ môn kỳ cựu Vozinha chính là người hùng thầm lặng phía sau thành tích ấn tượng này. Việc giữ sạch lưới trước hai đối thủ mạnh giúp anh gia nhập nhóm thủ môn ngoài 40 tuổi hiếm hoi từng làm được điều tương tự tại World Cup, sánh ngang những huyền thoại như Peter Shilton hay Dino Zoff.

Lịch sử đối đầu Argentina vs Cape Verde

Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển này gặp nhau trên đấu trường World Cup. Argentina đang nắm giữ chuỗi thành tích bất bại trước các đối thủ châu Phi nhưng lối chơi phòng ngự kiên cường của Cape Verde có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ - kịch bản từng xảy ra ở hơn một nửa số trận knock-out gần đây của thầy trò Scaloni.

Với sự dàn đội hình chất lượng hơn và sở hữu siêu sao Messi trong đội hình, nếu Argentina chơi đúng sức, nhà đương kim vô địch hoàn toàn có thể giãi mã Cape Verde để ghi tên mình vào vòng 16 đội.

Trận đấu giữa Argentina vs Cape Verde tại vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào lúc 5h ngày 4/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.