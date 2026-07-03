Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 3/7: Argentina gặp Cape Verde

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 3/7 rạng sáng 4/7, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ được chứng kiến những đội bóng mạnh như Bồ Đào Nha, Argentina tranh tài ở vòng 32 đội. Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp toàn bộ 5 trận đấu này duy nhất trên sóng VTV3 để phục vụ người hâm mộ cả nước.

Cụ thể, mở màn cho ngày thi đấu World Cup 2026 hôm nay, đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu sinh tử với Croatia vào lúc 06h00 sáng ngày 3/7. Cả hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu hứa hẹn tạo ra một thế trận hấp dẫn và kịch tính. Kênh VTV3 phát sóng trực tiếp trận cầu đinh này.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối cho Bồ Đào Nha. Trong 10 lần chạm trán trước đây, Bồ Đào Nha áp đảo với 7 chiến thắng, hòa 2 và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại. Riêng ở các giải đấu chính thức, Croatia chưa một lần biết đến mùi chiến thắng trước đối thủ duyên nợ này.

Tiếp đó, vào lúc 10h00 hôm nay 3/7, đại diện châu Âu Thụy Sĩ đụng độ đội bóng đến từ Bắc Phi là Algeria. Khán giả tiếp tục theo dõi trực tiếp cuộc chạm trán này trên sóng VTV3.

Bước sang rạng sáng ngày 4/7, guồng quay khốc liệt của World Cup 2026 cuốn người hâm mộ vào trận đấu diễn ra lúc 01h00 giữa Australia và Ai Cập. Kênh VTV3 truyền tải trọn vẹn diễn biến của màn so tài căng thẳng này.

Ngay sau đó, vào khung giờ 05h00, đội tuyển Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại vòng knock-out bằng cuộc đối đầu với Cape Verde. Trước hiện tượng của World Cup 2026, Messi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng mang về chiến thắng cho đội nhà.

Khép lại loạt trận sáng ngày 4/7, đại diện Nam Mỹ Colombia chạm trán đội tuyển Ghana vào lúc 08h30. Lối đá kỹ thuật của Colombia sẽ giải mã sức mạnh thể lực và tốc độ của những “Ngôi sao đen”. Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục gửi đến khán giả những hình ảnh trực tiếp của trận đấu hấp dẫn này trên kênh VTV3.

Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến tất cả các trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.