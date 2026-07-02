Xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Áo vòng 32 đội World Cup 2026 ở đâu?

Vào lúc 02h00 ngày 3/7 theo giờ Việt Nam, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa 2 đội Tây Ban Nha và Áo trên sân vận động SoFI tại Los Angeles, Mỹ.

Trận đấu này sẽ được được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu Tây Ban Nha vs Áo, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Tại vòng bảng, Tây Ban Nha đã bất ngờ hòa Cape Verde 0-0 trong trận ra quân sau đó thắng Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng H. Trong khi đó, Áo đã thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 để đứng nhì bảng J.

Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch ở vòng 32 đội và có lần đầu tiên thắng một trận knock-out ở World Cup kể từ năm 2010.

Đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha vs Áo sẽ chạm trán những người chiến thắng trong cặp đấu Bồ Đào Nha vs Croatia tại vòng 16 đội World Cup 2026.