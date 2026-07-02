English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Áo vòng 32 đội World Cup 2026 ở đâu?

Thứ Năm, 17:00, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Áo trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 lúc 02h00 ngày 3/7ở đâu?

Vào lúc 02h00 ngày 3/7 theo giờ Việt Nam, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa 2 đội Tây Ban Nha và Áo trên sân vận động SoFI tại Los Angeles, Mỹ.

Trận đấu này sẽ được được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu Tây Ban Nha vs Áo, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

xem truc tiep tran tay ban nha vs Ao vong 32 doi world cup 2026 o dau hinh anh 1

Tại vòng bảng, Tây Ban Nha đã bất ngờ hòa Cape Verde 0-0 trong trận ra quân sau đó thắng Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng H. Trong khi đó, Áo đã thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 để đứng nhì bảng J.

Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch ở vòng 32 đội và có lần đầu tiên thắng một trận knock-out ở World Cup kể từ năm 2010. 

Đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha vs Áo sẽ chạm trán những người chiến thắng trong cặp đấu Bồ Đào Nha vs Croatia tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria vòng 32 đội World Cup 2026: Thêm một bất ngờ?
Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria vòng 32 đội World Cup 2026: Thêm một bất ngờ?

VOV.VN - Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 10h ngày 3/7/2026 theo giờ Việt Nam.

Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria vòng 32 đội World Cup 2026: Thêm một bất ngờ?

Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria vòng 32 đội World Cup 2026: Thêm một bất ngờ?

VOV.VN - Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 10h ngày 3/7/2026 theo giờ Việt Nam.

Nhận định Tây Ban Nha - Áo: Thời cơ phá "lời nguyền" nhà vô địch World Cup
Nhận định Tây Ban Nha - Áo: Thời cơ phá "lời nguyền" nhà vô địch World Cup

VOV.VN - Nhận định Tây Ban Nha vs Áo vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 3/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động SoFi.

Nhận định Tây Ban Nha - Áo: Thời cơ phá "lời nguyền" nhà vô địch World Cup

Nhận định Tây Ban Nha - Áo: Thời cơ phá "lời nguyền" nhà vô địch World Cup

VOV.VN - Nhận định Tây Ban Nha vs Áo vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 3/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động SoFi.

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 2-7: Thêm 2 cặp vòng 16 đội, Bỉ và Anh gặp ải khó
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 2-7: Thêm 2 cặp vòng 16 đội, Bỉ và Anh gặp ải khó

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 2/7 có những nội dung chính sau đây: Bỉ và Anh đối mặt ải khó ở vòng 16 đội; Bỉ lập kì tích lịch sử sau chiến thắng nghẹt thở; Ronaldo cần phá “dớp” ở trận Bồ Đào Nha đại chiến Croatia…

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 2-7: Thêm 2 cặp vòng 16 đội, Bỉ và Anh gặp ải khó

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 2-7: Thêm 2 cặp vòng 16 đội, Bỉ và Anh gặp ải khó

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 2/7 có những nội dung chính sau đây: Bỉ và Anh đối mặt ải khó ở vòng 16 đội; Bỉ lập kì tích lịch sử sau chiến thắng nghẹt thở; Ronaldo cần phá “dớp” ở trận Bồ Đào Nha đại chiến Croatia…

Xác định 5 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026
Xác định 5 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026

VOV.VN - World Cup 2026 đã xác định được 5 cặp đấu sẽ diễn ra tại vòng 16 đội sau khi kết thúc loạt trận sáng 2/7.

Xác định 5 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026

Xác định 5 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026

VOV.VN - World Cup 2026 đã xác định được 5 cặp đấu sẽ diễn ra tại vòng 16 đội sau khi kết thúc loạt trận sáng 2/7.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Harry Kane bứt phá mạnh mẽ
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Harry Kane bứt phá mạnh mẽ

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất, Harry Kane bứt phá mạnh mẽ khi lập cú đúp giúp Anh thắng CHDC Congo 2-1 ở vòng 32 đội.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Harry Kane bứt phá mạnh mẽ

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Harry Kane bứt phá mạnh mẽ

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất, Harry Kane bứt phá mạnh mẽ khi lập cú đúp giúp Anh thắng CHDC Congo 2-1 ở vòng 32 đội.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế