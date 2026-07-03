Kết quả World Cup 2026 hôm nay 3-7: Thụy Sĩ thắng nhàn nhã trước Algeria

12:05

Bước vào màn đối đầu được đánh giá là khá cân tài cân sức giữa Thụy Sĩ và Algeria, hai đội nhanh chóng đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Algeria là đội mở màn tốt hơn khi liên tiếp tổ chức xuống biên uy hiếp khung thành thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ.

Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, khi chưa tìm được bàn thắng mở tỷ số, Algeria đã phải nhận bàn thua. Phút 10, Manzambi bứt phá đầy tốc độ bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ, vượt qua 2 hậu vệ Algeria trước khi xâm nhập vòng cấm và căng ngang cho Embolo thoải mái đệm bóng cận thành bằng chân trái vào khung thành đã bỏ trống, mở tỷ số cho Thụy Sĩ.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Có bàn thắng dẫn trước, Thụy Sĩ chủ động ép Algeria phải chơi theo kế hoạch sắp sẵn của mình và hoàn toàn áp đảo về thế trận.

Ngay những giây đầu tiên của hiệp hai, sai lầm chuyền bóng hỏng bên phần sân nhà của các cầu thủ Algeria đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai sau tình huống dứt điểm chuẩn xác của Ndoye.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Nếu may mắn hơn trong những phút còn lại, Thụy Sĩ đã có thể ghi thêm nhiều hơn một bàn thắng khi Rieder hay Embolo tỏ ra quá thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng.

Chung cuộc, Thụy Sĩ giành thắng lợi 2-0 trước Algeria để lần đầu tiên kể từ năm 1938 lọt vào vòng 16 đội tại một kì World Cup.