Kết quả World Cup 2026 hôm nay 3-7: Thụy Sĩ thắng nhàn nhã trước Algeria
Thứ Sáu, 11:56, 03/07/2026
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 3-7: Thụy Sĩ thắng nhàn nhã trước Algeria ở vòng 32 đội trên sân vận động BC Place Vancouver ở Vancouver, Canada.
12:05
Bước vào màn đối đầu được đánh giá là khá cân tài cân sức giữa Thụy Sĩ và Algeria, hai đội nhanh chóng đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Algeria là đội mở màn tốt hơn khi liên tiếp tổ chức xuống biên uy hiếp khung thành thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, khi chưa tìm được bàn thắng mở tỷ số, Algeria đã phải nhận bàn thua. Phút 10, Manzambi bứt phá đầy tốc độ bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ, vượt qua 2 hậu vệ Algeria trước khi xâm nhập vòng cấm và căng ngang cho Embolo thoải mái đệm bóng cận thành bằng chân trái vào khung thành đã bỏ trống, mở tỷ số cho Thụy Sĩ.
Có bàn thắng dẫn trước, Thụy Sĩ chủ động ép Algeria phải chơi theo kế hoạch sắp sẵn của mình và hoàn toàn áp đảo về thế trận.
Ngay những giây đầu tiên của hiệp hai, sai lầm chuyền bóng hỏng bên phần sân nhà của các cầu thủ Algeria đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai sau tình huống dứt điểm chuẩn xác của Ndoye.
Nếu may mắn hơn trong những phút còn lại, Thụy Sĩ đã có thể ghi thêm nhiều hơn một bàn thắng khi Rieder hay Embolo tỏ ra quá thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng.
Chung cuộc, Thụy Sĩ giành thắng lợi 2-0 trước Algeria để lần đầu tiên kể từ năm 1938 lọt vào vòng 16 đội tại một kì World Cup.
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20:08
Vòng 32 đội đưa Thụy Sĩ và Algeria đối đầu nhau tại sân vận động BC Place Vancouver ở Canada, một cuộc chạm trán giữa đội nhất bảng B và một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng loại. Thụy Sĩ đứng đầu bảng với thành tích bất bại, giành được 7 điểm sau 3 trận đấu, trong khi Algeria giành vị trí thứ 3 ở bảng J đầy khó khăn, bảng đấu cũng có sự góp mặt của Argentina.
Đây là một địa điểm quen thuộc đối với Thụy Sĩ, những người đã đánh bại chủ nhà Canada ở lượt trận cuối để giành vị trí nhất bảng. Đội thắng trong trận đấu này sẽ tiếp tục ở lại Vancouver để tham dự vòng 1/8, nên chắc chắn cả hai đội đều sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất để hướng đến chiến thắng.
Thụy Sĩ hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một đội bóng mạnh ở vòng loại trực tiếp: tổ chức tốt, khó bị đánh bại và giàu kinh nghiệm ở giai đoạn này. Đội bóng của HLV Murat Yakin phòng ngự chặt chẽ và tấn công mạnh mẽ thông qua Dan Ndoye và tốc độ ở hai cánh, với Granit Xhaka điều tiết nhịp độ và Manuel Akanji làm trụ cột ở hàng phòng ngự. Điểm yếu duy nhất là thiếu một tiền đạo cắm sắc bén, mặc dù Breel Embolo là một điểm tựa đáng tin cậy và các bàn thắng được phân bổ đều cho các cầu thủ khác.
Bên phần sân đối diện, Algeria sở hữu lối chơi tự nhiên hơn với Riyad Mahrez điều khiển lối chơi và tạo ra mối đe dọa thực sự ở cả hai cánh, như lối chơi tấn công biên của họ trước Áo đã thể hiện. Điểm yếu của họ nằm ở khâu phòng ngự. Hàng thủ của "Cáo sa mạc" bị Áo xuyên thủng 3 lần và Argentina 3 lần, và sự không chắc chắn ở vị trí thủ môn đã khiến HLV Vladimir Petkovic phải thay người trong suốt vòng bảng.
Đây là cuộc đối đầu giữa lối chơi bài bản và sự ngẫu hứng. Thụy Sĩ có khả năng kiểm soát trận đấu trong thời gian dài và tự tin sẽ khai thác được những sơ hở trong phòng ngự của Algeria. Sự vững chắc và kinh nghiệm thi đấu những trận đấu lớn giúp Thụy Sĩ trở thành đội bóng đáng tin cậy hơn, nhưng để thắng trong 90 phút không phải chuyện đơn giản.
20:09
20:25
09:16
10:00
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Thụy Sĩ ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ, trong khi các cầu thủ Algeria mặc áo trắng - quần trắng và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
10:07
6': Cơ hội !!! Bóng được mở sang biên phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ của các cầu thủ Algeria để Maza căng ngang vào vòng cấm cho Aouar thoải mái băng vào dứt điểm chân phải cận thành một chạm nhưng lại đá hụt bóng hết sức đáng tiếc.
10:07
10:12
10': VÀOOOOOOOO !!! Manzambi bứt phá đầy tốc độ bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ, vượt qua 2 hậu vệ Algeria trước khi xâm nhập vòng cấm và căng ngang cho Embolo thoải mái đệm bóng cận thành bằng chân trái vào khung thành đã bỏ trống, mở tỷ số cho Thụy Sĩ !!!
10:15
14': Không được !!! Aouar tung ra cú dứt điểm chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ.
10:17
16': Nguy hiểm !!! Freuler thoải mái căng ngang trong vòng cấm để Zakaria dứt điểm một chạm chân phải nhưng lại không trúng tâm bóng và đưa bóng đi quá thiếu lực trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Luca Zidane, người con trai thứ hai của huyền thoại bóng đá Pháp - Zinedine Zidane.
10:19
10:25
25': Sút xa !!! Rodríguez tung ra cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Luca Zidane bên phía Algeria.
10:38
37': Đánh đầu !!! Vargas treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thụy Sĩ để Zakaria xâm nhập vòng cấm và dứt điểm bằng đầu cận thành đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Luca Zidane bên phía Algeria.
10:40
10:43
43': Cơ hội !!! Chaïbi thoải mái xử lí trong vòng cấm trước khi xoay người dứt điểm chân phải hiểm hóc nhưng bóng chạm chân hậu vệ Thụy Sĩ và bị giảm lực đi đáng kể trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Kobel.
10:48
45'+2: Không vào !!! Riyad Mahrez căng ngang vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Algeria để Aouar hãm bóng lại một nhịp cho Maza thoải mái dứt điểm cận thành, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ.
10:49
10:50
45'+4: Hết hiệp một !!! Thụy Sĩ tạm dẫn trước Algeria với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân vận động BC Place Vancouver ở Vancouver, Canada.
11:05
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
11:08
46': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Pha chớp thời cơ rất nhanh của các cầu thủ Thụy Sĩ. Trong thời điểm các cầu thủ Algeria còn chưa có đầy đủ sự tập trung sau giờ nghỉ và đã có đường chuyền hỏng bên phần sân nhà và bóng ngay lập tức được căng ngang vào vòng cấm khiến một hậu vệ áo trắng phải phá ra và Ndoye lập tức băng vào sút chân phải găm bóng chìm vào góc xa, đánh bại thủ môn Luca Zidane, nâng tỷ số lên 2-0 cho Thụy Sĩ !!!
11:10
50': Không vào !!! Bóng được căng ngang vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Algeria để Riyad Mahrez thoải mái băng vào dứt điểm chân trái nhưng bóng trúng hậu vệ Thụy Sĩ bật ra.
11:12
11:28
68': Bế tắc !!! Các cầu thủ Algeria đang nỗ lực ép sân nhưng những đường chuyền cuối cùng của đội bóng áo trắng vẫn thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết để có thể chuyển hóa thành cơ hội ghi bàn.
11:35
75': Không vào !!! Ndoye tung ra cú dứt điểm quyết đoán khiến thủ môn Luca Zidane phải mất hai nhịp mới có thể ôm gọn bóng cứu thua cho Algeria.
11:36
11:38
77': Không được !!! Hadjam đột phá ở cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Algeria trước khi ngoặt bóng vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải nhưng bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Kobel bên phía Thụy Sĩ.
11:41
80': Dứt điểm quá tệ !!! Bóng được Vargas căng ngang vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Thụy Sĩ để Ndoye trả bóng về tuyến hai cho Embolo thoải mái tung ra cú sút kĩ thuật bằng lòng trong chân phải nhưng đưa bóng thắng lên khán đài sân BC Place Vancouver.
11:42
11:43
82': Đối mặt !!! Zakaria căng ngang dọn cỗ để cầu thủ mới vào sân trong hiệp hai bên phía Thụy Sĩ là Rieder thoải mái dứt điểm cận thành vào khung thành đã bỏ trống nhưng cầu thủ số 22 áo đỏ lại chạm bóng quá vụng về đưa bóng thẳng vào vị trí thủ môn Luca Zidane bên phía Algeria.
11:56
90'+6: Không được !!! Rieder tung ra cú dứt điểm căng ngay sát mép vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Luca Zidane bên phía Algeria.
11:58
HẾT GIỜ !!! Thụy Sĩ giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 2-0 trước Algeria ở vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân vận động BC Place Vancouver ở Vancouver, Canada.
Kết quả này đồng nghĩa với việc Thụy Sĩ đã có lần đầu tiên kể từ năm 1938 vào vòng 16 đội ở một kì World Cup. Đối thủ của thầy trò HLV Murat Yakin sẽ là đội thắng ở cặp đấu Colombia vs Ghana diễn ra vào lúc 08h30 sáng mai (4/7/2026) theo giờ Việt Nam.
12:00
Kết quả Thụy Sĩ vs Algeria
Để có mặt ở vòng đấu này, Thụy Sĩ đã giành ngôi nhất bảng B với thành tích 2 thắng, 1 thua. Đại diện châu Âu ghi 7 bàn và để thủng lưới 3 lần.
Trong khi đó, Algeria có được vị trí thứ ba ở bảng J. Đội bóng châu Âu là một trong những đại diện cuối cùng giành vé dự vòng 32 đội sau trận hòa được nhiều người đánh giá là "diễn" trước đối thủ Áo với tỷ số 3-3 ở lượt trận cuối vòng bảng. Trước đó, họ thua Argentina 0-3 và thắng Jordan 2-1.
Nhìn vào những gì đã diễn ra ở vòng bảng, rõ ràng Thụy Sĩ là đội được đánh giá cao hơn. Đại diện châu Âu cũng có nhiều nhân tố nổi bật hơn và độ dày lực lượng tốt hơn.
Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra ở vòng 32 đội World Cup 2026, cơ hội cho đội bóng được coi là cửa dưới không phải lúc nào cũng ít và Algeria hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ.
Về lý thuyết, Thụy Sĩ hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một đội bóng mạnh ở vòng loại trực tiếp: tổ chức tốt, khó bị đánh bại và giàu kinh nghiệm ở giai đoạn này. Đội bóng của HLV Murat Yakin phòng ngự chặt chẽ và tấn công mạnh mẽ thông qua Dan Ndoye và tốc độ ở hai cánh, với Granit Xhaka điều tiết nhịp độ và Manuel Akanji làm trụ cột ở hàng phòng ngự.
Thế nhưng, không phải Thụy Sĩ không có điểm yếu. Chính trận hòa đầu tiên với Qatar đã phần nào phơi bày những điểm còn hạn chế của đội bóng đến từ châu Âu. Đầu tiên là việc họ không có một tiền đạo cắm thực sự đẳng cấp. mặc dù Breel Embolo là một điểm tựa nhưng cầu thủ này không phải là mẫu trung phong đích thực. Trong 7 bàn thắng mà Thụy Sĩ đã ghi được ở vòng bảng, có đến 6 bàn đến từ các cầu thủ thi đấu ở vị trí sở trường là tiền vệ.
Ngoài ra, sự tập trung của hàng thủ cũng là điểm hạn chế của Thụy Sĩ. Cả 3 trận họ đều thủng lưới và trận hòa Qatar trong thế "không hiểu vì sao hòa" chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Việc một đội bóng cũng đến từ Trung Đông như Qatar cũng có thể cầm hòa Thụy Sĩ chính là một gợi mở để Algeria có thể thi đấu trận đấu tới. Ngoài ra, HLV hiện tại của ĐT Algeria - Vladimir Petkovic đã quá hiểu bóng đá Thụy Sĩ với hơn 7 năm dẫn dắt ĐT Thụy Sĩ thi đấu đủ giải đấu lớn nhỏ.
Chính ông Petkovic là người đã dẫn dắt ĐT Thụy Sĩ tạo nên chiến thắng không tưởng trước ĐT Pháp để tiến vào tứ kết của EURO được tổ chức năm 2021.
Dù Algeria chưa có màn trình diễn quá đặc biệt ở vòng bảng nhưng họ cũng có những nhân tố biết tỏa sáng như cựu binh Mahrez hay cầu thủ gốc Việt - Maza.
Những yếu tố trên là quá đủ để Algeria hướng đến điều bất ngờ trước đối thủ tuy nhỉnh hơn nhưng cũng chưa đến mức vượt trội như Argentina.