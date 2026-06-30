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Nhận định Bờ Biển Ngà vs Na Uy vòng 32 đội World Cup 2026: Khó cản Haaland

Thứ Ba, 06:00, 30/06/2026
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VOV.VN - Nhận định Bờ Biển Ngà vs Na Uy vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 1/7/2026 theo giờ Việt Nam.

Vào lúc 0h ngày 1/7/2026 theo giờ Việt Nam, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân AT&T Stadium ở  Arlington, Texas (Mỹ) giữa 2 đội Bờ Biển Ngà và Na Uy. 

nhan dinh bo bien nga vs na uy vong 32 doi world cup 2026 kho can haaland hinh anh 1

Để có mặt ở vòng đấu này, Bờ Biển Ngà có được ngôi nhì bảng E. Họ giành 2 trận thắng (1-0 trước Ecuador, 2-0 trước Curacao) và để thua 1-2 trước ĐT Đức. 

Trong khi đó, Na Uy có mặt ở vòng 32 đội với tư cách đội nhì bảng I. Đại diện Bắc Âu giành chiến thắng 4-1 trước Iraq, 3-2 trước Senegal và thua Pháp 1-4. 

Với tình hình nhân sự và phong độ của đôi bên, Na Uy được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. HLV Ståle Solbakken đã chủ động để đội hình dự bị ra thi đấu với ĐT Pháp ở trận cuối vòng bảng. Do đó, những trụ cột như Haaland, Odegaard có đến hơn 1 tuần nghỉ ngơi hoàn toàn trước trận đấu này. 

nhan dinh bo bien nga vs na uy vong 32 doi world cup 2026 kho can haaland hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

Trong bối cảnh Haaland ở trạng thái sung sức nhất, ĐT Na Uy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đội bóng Bắc Âu chơi trực diện, giàu năng lượng, chuyển đổi trạng thái nhanh và luôn tạo ra cảm giác nguy hiểm trong mỗi đợt tấn công. 

Tiền đạo đẳng cấp như Haaland với sự hỗ trợ của chân chuyền thượng thặng như Odegaard hứa hẹn sẽ tạo nên những khó khăn lớn cho hàng thủ vốn không phải lúc nào cũng duy trì được sự tập trung cao nhất của  Bờ Biển Ngà. 

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà vẫn phải căng sức đối đầu với Curacao ở lượt cuối vòng bảng mới có thể chính thức giành vé đi tiếp nên những trụ cột của đội bóng châu Phi có thời gian nghỉ ít hơn nhiều đồng nghiệp bên phía Na Uy. 

nhan dinh bo bien nga vs na uy vong 32 doi world cup 2026 kho can haaland hinh anh 3
Ảnh: Reuters. 

Những cầu thủ bắt đầu lớn tuổi như Nicolas Pepe hay Franck Kessié, Seko Fofana hoàn toàn có thể sẽ không duy trì được trạng thái sung mãn nhất trong suốt cả trận, nhất là khi màn so tài này diễn ra lúc 12h trưa (giờ địa phương) với cái nắng khủng khiếp của vùng Texas. 

Trước khi bước vào trận đấu này, cả đôi bên đều chưa từng thắng một trận knock-out nào trong lịch sử World Cup. Trong khi ĐT Na Uy từng thất bại ở vòng 16 đội World Cup 1998 thì đây mới là lần đầu tiên Bờ Biển Ngà được hưởng bầu không khí của một trận đấu loại trực tiếp của World Cup. Do đó, sẽ có một trong hai đội tạo nên dấu ấn lịch sử sau khi trận đấu này kết thúc. 

Trận đấu Bờ Biển Ngà vs Na Uy vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 1/7/2026 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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