Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines: Chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026

Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu Philippines lúc 19h30 hôm nay 26/9 tại Bandung. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu giành 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng B, nơi còn có Thái Lan và Pakistan.

Theo thể thức giải đấu, hạng 1 gồm 8 đội chia thành hai bảng. Việt Nam lần lượt gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan. Vì vậy, kết quả trận ra quân có ý nghĩa quan trọng đối với tính toán đường dài của đội tuyển.

Để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đã tích cực tập luyện ngay sau khi đặt chân đến Indonesi. Do không có nhiều thời gian chuẩn bị nên HLV Kim Sang Sik phần lớn bộ khung từng thi đấu cùng nhau tại ASEAN Cup 2026.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik cũng không quá lo lắng khi đội tuyển thiếu một số cầu thủ vì chấn thương và thể trạng: “Khi mùa giải trong nước đã bắt đầu thì nhiều cầu thủ gặp khó khăn, chấn thương hay thể trạng mệt mỏi là một yếu tố. Các cầu thủ không thể có mặt thì cũng đã có người thay thế. Sự thay đổi là chắc chắn nhưng những nhân tố cũ sẽ có trọng trách gánh vác”.

Theo HLV Kim Sang Sik, FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là một thử thách mới đối với ĐT Việt Nam. Ông cho rằng toàn đội cần hướng về phía trước thay vì quá chú trọng vào những gì đã xảy ra trong quá khứ: “Chúng tôi xem giải đấu này như một thử thách mới với một đội tuyển mới. Những gì đã xảy ra trong quá khứ thì đã qua. Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó mà chỉ hướng về phía trước và xem đây là một thử thách mới”.

Cùng tham dự buổi họp báo, tân đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức khẳng định ĐT Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận đấu với Philippines: “ĐT Việt Nam đã có mặt tại Indonesia được 3 ngày và toàn đội đang rất háo hức chờ đợi trận đấu với Philippines. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình, cống hiến những gì tốt nhất để hướng tới một chiến thắng”.

Bên kia chiến tuyến, ĐT Philippines bước vào giải với đội hình có nhiều thay đổi so với ASEAN Cup 2026. HLV Carles Cuadrat triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và các giải đấu châu Á. Lực lượng được tăng cường giúp Philippines nâng chất lượng đội hình, nhưng đội bóng này cũng cần thời gian để xây dựng sự kết nối. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý khi Việt Nam duy trì phần lớn bộ khung đã thi đấu cùng nhau.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Cuadrat khẳng định: “Chúng tôi biết Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng chúng tôi không sợ điều đó. Chúng tôi sẽ không chỉ cố gắng phòng ngự, co cụm để hướng đến kết quả 0-0. Chúng tôi là một đội bóng thích chơi bóng”.

Việt Nam có thành tích đối đầu tích cực trước Philippines. Trong 11 lần gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 8, hòa 1 và thua 2. Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam bất bại trước đối thủ này với 6 chiến thắng và 1 trận hòa.

HLV Kim Sang Sik tự tin trước cuộc so tài với Philippines (Ảnh: Hoài Thương).

Lần gần nhất hai đội gặp nhau kết thúc với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, những thống kê quá khứ chỉ mang tính tham khảo và Việt Nam vẫn cần duy trì sự tập trung.

Về chuyên môn, Việt Nam có lợi thế ở sự ổn định của đội hình và khả năng phối hợp giữa các trụ cột. Philippines lại sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài và có xu hướng chơi chủ động khi kiểm soát bóng.

Khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội sẽ quyết định thế trận. Việt Nam cần tránh để Philippines khai thác khoảng trống khi đội hình dâng cao, đồng thời phát huy sự ăn ý của nhóm cầu thủ đã thi đấu cùng nhau.

Với lợi thế về sự ổn định và thành tích đối đầu, ĐT Việt Nam có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực. Tuy nhiên, Philippines đã chuẩn bị lực lượng mạnh hơn và cho thấy quyết tâm rất cao. Do đó, trận đấu này sẽ là bài kiểm tra đầu tiên cho khả năng thích ứng của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 26/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.