Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nam Phi gieo sầu cho Hàn Quốc

10:06

Trận đấu mang tính quyết định tại vòng bảng đã khép lại với chiến thắng sát nút 1-0 nghiêng về phía tuyển Nam Phi trước Hàn Quốc. Tiền đạo Thapelo Maseko tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng duy nhất, trực tiếp đưa đại diện châu Phi đoạt vé vượt qua vòng bảng và đẩy đại diện châu Á vào tình thế vô cùng bấp bênh.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội lập tức đẩy cao nhịp độ trận đấu. Hàn Quốc chủ động kiểm soát thế trận và liên tục tạo sóng gió nhờ sự linh hoạt của Lee Kang-In cùng những pha không chiến dũng mãnh từ trung vệ Kim Min-Jae. Tuy nhiên, Nam Phi nhanh chóng chứng minh họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Những pha phản công tốc độ của đại diện châu Phi liên tục xé toang hàng thủ Hàn Quốc.

Phút 30, thủ thành Kim Seung-Gyu phải trổ tài cứu thua xuất thần trước hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp của Evidence Makgopa. Ở tuyến trên, mũi nhọn Thapelo Maseko lại tỏ ra kém duyên khi phung phí hàng loạt cơ hội đối mặt mười mươi trong nửa cuối hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Hàn Quốc lập tức tung ngôi sao số một Son Heung-min vào sân nhằm tăng cường tối đa hỏa lực. Dù vậy, trước hệ thống phòng ngự bọc lót kín kẽ và kỷ luật của Nam Phi, thủ quân tuyển Hàn Quốc hoàn toàn bị cô lập. Trái ngược với sự bế tắc của đối thủ, Nam Phi càng đá càng cho thấy sự nguy hiểm. Phút 63, sau nhiều lần bỏ lỡ, Thapelo Maseko cuối cùng cũng lên tiếng. Nhận đường căng ngang dọn cỗ từ đồng đội, tiền đạo này đệm bóng cận thành lạnh lùng, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua chóng vánh buộc Hàn Quốc dồn toàn đội hình lên tấn công. Đội bóng xứ kim chi liên tục triển khai các bài đánh biên và tạt bóng bổng vào vòng cấm địa. Tuy nhiên, hàng thủ Nam Phi đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, lần lượt hóa giải toàn bộ nỗ lực dứt điểm của Oh Hyeon-Gyu và các chân sút áo đỏ trong suốt thời gian thi đấu chính thức lẫn 6 phút bù giờ.

Bảo toàn thắng lợi 1-0, Nam Phi chính thức cướp ngôi nhì bảng, qua đó giành tấm vé tiến thẳng vào vòng knock-out. Thất bại cay đắng này khiến Hàn Quốc đánh mất quyền tự quyết. Họ phải nín thở chờ đợi kết quả các bảng đấu khác để nuôi hy vọng đi tiếp bằng suất cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.