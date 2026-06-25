Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6: Nam Phi gieo sầu cho Hàn Quốc
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc để ghi tên mình vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng A.
Trận đấu mang tính quyết định tại vòng bảng đã khép lại với chiến thắng sát nút 1-0 nghiêng về phía tuyển Nam Phi trước Hàn Quốc. Tiền đạo Thapelo Maseko tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng duy nhất, trực tiếp đưa đại diện châu Phi đoạt vé vượt qua vòng bảng và đẩy đại diện châu Á vào tình thế vô cùng bấp bênh.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội lập tức đẩy cao nhịp độ trận đấu. Hàn Quốc chủ động kiểm soát thế trận và liên tục tạo sóng gió nhờ sự linh hoạt của Lee Kang-In cùng những pha không chiến dũng mãnh từ trung vệ Kim Min-Jae. Tuy nhiên, Nam Phi nhanh chóng chứng minh họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Những pha phản công tốc độ của đại diện châu Phi liên tục xé toang hàng thủ Hàn Quốc.
Phút 30, thủ thành Kim Seung-Gyu phải trổ tài cứu thua xuất thần trước hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp của Evidence Makgopa. Ở tuyến trên, mũi nhọn Thapelo Maseko lại tỏ ra kém duyên khi phung phí hàng loạt cơ hội đối mặt mười mươi trong nửa cuối hiệp một.
Bước sang hiệp hai, Hàn Quốc lập tức tung ngôi sao số một Son Heung-min vào sân nhằm tăng cường tối đa hỏa lực. Dù vậy, trước hệ thống phòng ngự bọc lót kín kẽ và kỷ luật của Nam Phi, thủ quân tuyển Hàn Quốc hoàn toàn bị cô lập. Trái ngược với sự bế tắc của đối thủ, Nam Phi càng đá càng cho thấy sự nguy hiểm. Phút 63, sau nhiều lần bỏ lỡ, Thapelo Maseko cuối cùng cũng lên tiếng. Nhận đường căng ngang dọn cỗ từ đồng đội, tiền đạo này đệm bóng cận thành lạnh lùng, mở tỷ số trận đấu.
Bàn thua chóng vánh buộc Hàn Quốc dồn toàn đội hình lên tấn công. Đội bóng xứ kim chi liên tục triển khai các bài đánh biên và tạt bóng bổng vào vòng cấm địa. Tuy nhiên, hàng thủ Nam Phi đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, lần lượt hóa giải toàn bộ nỗ lực dứt điểm của Oh Hyeon-Gyu và các chân sút áo đỏ trong suốt thời gian thi đấu chính thức lẫn 6 phút bù giờ.
Bảo toàn thắng lợi 1-0, Nam Phi chính thức cướp ngôi nhì bảng, qua đó giành tấm vé tiến thẳng vào vòng knock-out. Thất bại cay đắng này khiến Hàn Quốc đánh mất quyền tự quyết. Họ phải nín thở chờ đợi kết quả các bảng đấu khác để nuôi hy vọng đi tiếp bằng suất cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Cục diện bảng A World Cup 2026 đã ngã ngũ một nửa khi đội chủ nhà Mexico sớm đoạt tấm vé đi tiếp cùng vị trí nhất bảng. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cuộc chiến sinh tử nhằm giành tấm vé trực tiếp còn lại giữa Hàn Quốc, Cộng hòa Séc và Nam Phi. Trong cuộc đua khốc liệt này, đội bóng xứ sở kim chi đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối trước thềm lượt trận hạ màn.
Với ba điểm làm vốn, Hàn Quốc chỉ cần một kết quả hòa trước Nam Phi để chính thức bước vào vòng knock-out. Thậm chí, ngay cả khi Cộng hòa Séc đánh bại Mexico, Hàn Quốc vẫn hiên ngang đi tiếp nhờ nhỉnh hơn về thành tích đối đầu. Lợi thế điểm số cho phép huấn luyện viên Hong Myung-bo toan tính kỹ lưỡng về mặt đấu pháp, đặc biệt khi họ sở hữu bề dày kinh nghiệm vượt trội.
Hàn Quốc đã góp mặt ở 11 kỳ World Cup liên tiếp và không ít lần vượt qua vòng bảng. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, đại diện châu Á tiếp tục trình diễn một lối chơi tràn đầy năng lượng. Họ lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc và chỉ chịu khuất phục trước Mexico bởi một sai lầm cá nhân đáng tiếc.
Trái ngược với vị thế chủ động của đối thủ, Nam Phi đang bị dồn vào thế chân tường. Thầy trò huấn luyện viên Hugo Broos buộc phải đánh bại Hàn Quốc để thắp sáng hy vọng đi tiếp. Đại diện châu Phi chắc chắn sẽ dốc toàn lực dâng cao đội hình tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc.
Tuy nhiên, khát khao chiến thắng của họ lại vấp phải rào cản lớn từ phong độ. Đội bóng này vừa trải qua chuỗi bảy trận quốc tế liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Lịch sử cũng không đứng về phía Nam Phi khi họ mới chỉ thắng đúng hai trận trong suốt các kỳ World Cup từng tham dự.
Cuộc đụng độ trên sân cỏ hứa hẹn sẽ rực lửa bởi những pha tranh chấp thể lực không khoan nhượng. Nắm lợi thế trong tay, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ giăng ra thế trận phòng ngự phản công 3-4-2-1 quen thuộc. Khi Nam Phi nôn nóng đẩy cao đội hình tìm bàn thắng, họ chắc chắn sẽ phơi bày những khoảng trống mênh mông nơi hậu phương.
Đó chính là thời cơ vàng để những mũi nhọn sở hữu tốc độ xé gió như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Lee Jae-sung tung đòn trừng phạt. Với bản lĩnh và đẳng cấp đã được khẳng định, Hàn Quốc hoàn toàn tự tin hoàn thành mục tiêu có điểm để viết tiếp giấc mơ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
THÔNG LỰC LƯỢNG
- NAM PHI: Vắng Teboho Mokoena và Themba Zwane (treo giò).
- HÀN QUỐC: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Hàn Quốc chỉ thua 3/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 6, hòa 3).
- Nam Phi không thắng 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 4, thua 3).
- Hai đội từng gặp nhau 3 lần trong quá khứ, gần nhất là trận giao hữu vào năm 2016. Khi đó, Hàn Quốc đã đánh bại Nam Phi với tỉ số 2-1.
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': KHÔNG VÀO !!! Kim Min-Jae đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng bóng đập người hậu vệ Nam Phi bật ngược trở lại. Hàn Quốc đang nhập cuộc khá chủ động trước đại diện châu Phi.
6': PHẠT GÓC !!! Nam Phi được hưởng quả phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, hậu vệ Hàn Quốc phá ra tới chân của Relebohile Mofokeng, nhưng cú sút của cầu thủ này lại bị cầu thủ đối phương truy cản đi hết đường biên ngang.
8': KHÔNG VÀO !!! Lee Kang-In có cơ hội ghi bàn rất ngon ăn trong vòng cấm địa của Nam Phi, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành.
12': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hàn Quốc tấn công trung lộ, nhưng pha chuyền bóng cuối cùng của Lee Kang-In lại bị hậu vệ đối phương đoán được ý đồ và hóa giải thành công. Đại diện châu Á đang tạo ra thế trận lấn lướt trước Nam Phi, nhưng chưa có được bàn thắng mở tỉ số.
16': NGUY HIỂM !!! Nam Phi treo bóng vào vòng cấm địa khiến các hậu vệ của Hàn Quốc lúng túng trong việc hóa giải. Đại diện châu Phi đang chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Nam Phi buộc phải thắng ở trận đấu này mới có cơ hội đi tiếp.
19': KHÔNG VÀO !!! Nam Phi tổ chức phản công nhanh, Thapelo Maseko đi bóng xâm nhập vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm, nhưng không thành công. Ở pha bóng này, nếu Thapelo Maseko chuyền ngang cho đồng đội đệm bóng cận thành, có lẽ Nam Phi đã ghi bàn ở.
20': KHÔNG VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc, cơ hội đến với Oswin Appollis, nhưng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa của cầu thủ này lại không thắng được thủ môn Kim Seung-Gyu.
25': Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ 3 phút tiếp nước giữa hiệp 1.
27': KHÔNG ĐƯỢC !!! Kim Min-Jae đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng không gây được khó khăn cho hàng thủ Nam Phi. Đại diện châu Á vẫn chưa thành công với những pha đánh biên và bóng bổng.
30': CỨU THUA XUẤT THẦN !!! Nam Phi có 2 pha dứt điểm liên tiếp, đặc biệt là cú đệm bóng cận thành của Evidence Makgopa, nhưng thủ môn Kim Seung-Gyu đã cứu thua xuất sắc cho đội nhà.
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33': Hàn Quốc liên tục mất bóng ở giữa sân tạo điều kiện cho Nam Phi phản công, may mắn cho đại diện châu Á là đối thủ của họ vẫn chưa tận dụng thành công cơ hội. Các tiền đạo của Nam Phi đang tỏ ra thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm.
38': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hàn Quốc lên bóng ben cánh trái, nhưng pha tạt bóng của Lee Tae-Seok lại đi quá mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được.
39': KHÔNG VÀO !!! Nam Phi phản công nhanh, Thapelo Maseko bứt tốc phá bẫy việt vị và dắt bóng tới trước vòng cấm địa, nhưng cú sút của cầu thủ này lại đưa bóng đi lên khán đài. Thapelo Maseko có những cơ hội ngon ăn, nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.
42': THIẾU CHÍNH XÁC !!! Relebohile Mofokeng có khoảng trống trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi thiếu chính xác.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
45+4': PHẠT GÓC !!! Nam Phi đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Thapelo Maseko treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ Hàn Quốc phá bóng thành công. Ngay sau đó, trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Nam Phi và Hàn Quốc tạm hòa nhau 0-0.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': Ngay ở đầu hiệp 2, Son Heung-min đã được tung vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công cho Hàn Quốc, nhưng đại diện châu Á vẫn chưa có được pha hãm thành nào thực sự nguy hiểm.
51': KHÔNG VÀO !!! Thapelo Maseko lại có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa của Hàn Quốc, nhưng một lần nữa cầu thủ mang áo số 12 lại dứt điểm không tốt. Ở pha bóng này, nếu Thapelo Maseko chuyền ngang cho đồng đội thì cơ hội để Nam Phi mở tỉ số sáng hơn rất nhiều.
54': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thapelo Maseko đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa sau đó chuyền cho Oswin Appollis, nhưng bị hậu vệ Hàn Quốc cắt bóng. Sau đó, Oswin Appollis đã phải phạm lỗi với đối phương để ngăn cản đường phản công.
60': KHÔNG VÀO !!! Oh Hyeon-Gyu đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Nam Phi. Đại diện châu Phi đang chủ động tấn công trong khi Hàn Quốc đá với đội hình lùi sâu.
63': VÀO VÀO VÀO !!! Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Thapelo Maseko đã ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu sau đường căng ngang rất thuận lợi của đồng đội.
68': Sau khi nhận bàn thua trước, Hàn Quốc chủ động dâng cao đội hình tấn công. Bởi nếu thua ở trận đấu này, Hàn Quốc sẽ mất ngôi nhì bảng vào tay của Nam Phi.
Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ 3 phút tiếp nước ở hiệp 2.
73': Hàn Quốc đang nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng Nam Phi phòng ngự kín kẽ khiến đại diện châu Á gặp bế tắc.
76': PHẠT GÓC !!! Hàn Quốc đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Lee Kang-In treo bóng nhưng không làm khó được hàng phòng ngự của Nam Phi.
80': Hàn Quốc vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của Nam Phi. Nếu không có bàn gỡ, Hàn Quốc sẽ phải chờ đợi kết quả của bảng đấu khác để biết mình có giành được vé đi tiếp hay không.
88': KHÔNG ĐƯỢC !!! Son Heung-min tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đập người hậu vệ Nam Phi bật ngược trở lại.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90+2': Hàn Quốc đang sử dụng khá nhiều những phương án đánh biên, tạt bóng bổng vào vòng cấm địa Nam Phi, nhưng hàng phòng ngự đối phương đều hóa giải thành công.
HẾT GIỜ !!! Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc để ghi tên mình vào vòng knock-out. Trong khi đó, Hàn Quốc phải chờ đợi kết quả ở các bảng đấu khác xem mình có giành vé đi tiếp theo suất thứ ba có thành tích tốt hay không.
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