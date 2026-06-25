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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico "cuốn phăng" CH Séc với trận thắng đậm

Thứ Năm, 10:23, 25/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico giành chiến thắng đậm 3-0 trước CH Séc ở lượt trận cuối bảng A, qua đó đi tiếp vào vòng 32 đội với tư cách nhất bảng cùng 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, CH Séc phải dừng chân sớm khi đứng bét bảng với 1 điểm sau 3 trận.

Mexico khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục trước CH Séc. Kết quả này giúp đại diện CONCACAF giành trọn 9 điểm và hiên ngang tiến vào vòng 32 đội với ngôi đầu bảng A.

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Mexico giành chiến thắng "3 sao" trước CH Séc. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao khi cả hai đội chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm lợi thế sớm. CH Séc tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý nhưng các pha dứt điểm của Višinský hay Hložek đều thiếu chính xác.

Bên kia chiến tuyến, Mexico kiểm soát bóng tốt hơn và triển khai thế trận tấn công có tổ chức. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong những tình huống cuối cùng khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

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Ảnh: Reuters

Sang hiệp 2, thế trận dần nghiêng hẳn về phía Mexico khi họ gia tăng sức ép. Phút 55, Chávez phá vỡ thế bế tắc với pha dứt điểm chuẩn xác sau đường chọc khe tinh tế của Romo.

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Chávez ghi bàn mở tỉ số cho Mexico. (Ảnh: Reuters)

Chỉ ít phút sau, Mexico tiếp tục trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng pha phản công sắc lẹm. Quiñones tận dụng cơ hội trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt, đẩy CH Séc vào thế bám đuổi đầy khó khăn.

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Quiñones tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Mexico tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trong nỗ lực cứu vãn tình thế, đại diện châu Âu buộc phải dâng cao đội hình và tung thêm các nhân tố tấn công. Dù vậy, các pha treo bóng liên tiếp của họ đều bị hàng thủ Mexico hóa giải dễ dàng.

Kịch bản trận đấu được khép lại ở phút bù giờ khi Fidalgo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Mexico. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn vượt trội của đội chủ nhà. Trong khi Mexico thăng hoa với ngôi đầu bảng, CH Séc chính thức dừng bước khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận.

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Mexico đi tiếp vào vòng 32 đội với vị trí nhất bảng A. (Ảnh: Reuters)

Như vậy, hai đội bóng đã chính thức có vé đi tiếp ở bảng A là Mexico và Nam Phi khi ở trận đấu cùng giờ, Nam phi đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc để vươn lên vị trí thứ nhì với 4 điểm. Hàn Quốc sẽ phải chờ hết loạt trận cuối vòng bảng để xác định có vé đi tiếp theo suất đội thứ 3 có thành tích tốt nhất hay không.

17:50
17:51
 

 

17:52

Dự đoán kết quả trận CH Séc vs Mexico

17:54
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CH Séc vs Mexico đối đầu ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026

Trận đấu giữa CH Séc vs Mexico ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 mang ý nghĩa quyết định đặc biệt với đại diện châu Âu. Trong khi Mexico đã sớm giành vé đi tiếp, CH Séc buộc phải thắng nếu không muốn dừng bước ngay từ vòng bảng.

Áp lực đang đè nặng lên vai thầy trò HLV Miroslav Koubek khi họ chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Trận thua 1-2 trước Hàn Quốc và hòa Nam Phi 1-1 khiến đội bóng này rơi vào thế chân tường trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

CH Séc rơi vào thế khó

CH Séc bước vào giải với không ít kỳ vọng nhưng lại thể hiện bộ mặt thiếu ổn định trong hai trận đã qua. Họ để thua Hàn Quốc dù có thời điểm vươn lên dẫn trước, sau đó tiếp tục đánh rơi chiến thắng trước Nam Phi theo kịch bản quen thuộc.

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CH Séc thua 1-2 trước Hàn Quốc ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Điểm chung trong cả hai trận đấu là việc hàng thủ thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định. Những sai lầm cá nhân cùng sự thiếu chắc chắn trong hệ thống phòng ngự khiến CH Séc phải trả giá bằng những bàn thua muộn.

Việc chỉ có 1 điểm khiến CH Séc gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Tuy nhiên, áp lực “phải thắng” đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi, đặc biệt với một tập thể đang gặp vấn đề về tâm lý thi đấu.

Tổn thất lực lượng cũng khiến tình hình thêm khó khăn khi hậu vệ David Jurasek phải nghỉ hết giải vì chấn thương. Dù vậy, đội bóng này nhiều khả năng vẫn giữ bộ khung quen thuộc với Patrik Schick là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Mexico toan tính với lợi thế sân nhà

Bên kia chiến tuyến, Mexico đang thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả hai trận đầu tiên mà chưa để thủng lưới. Đội bóng của HLV Javier Aguirre không chỉ hiệu quả trong tấn công mà còn cho thấy sự chắc chắn đáng nể nơi hàng phòng ngự.

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Mexico sớm giành vé vào vòng 32 đội sau 2 trận toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai đặc biệt cho thấy bản lĩnh của Mexico khi họ phải chống đỡ sức ép lớn từ đối thủ. Khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự tập trung giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế.

Dù đã chắc suất đi tiếp, Mexico vẫn cần ít nhất một trận hòa để đảm bảo ngôi đầu bảng. Điều này khiến họ không thể chủ quan, nhất là khi vị trí nhất bảng sẽ giúp tránh được những đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

HLV Aguirre có thể xoay tua đội hình để giữ sức cho các trụ cột, nhưng chiều sâu lực lượng của Mexico vẫn được đánh giá cao hơn. Những cái tên như Raul Jimenez hay Julian Quinones đủ khả năng tạo khác biệt ngay cả khi không đá chính từ đầu.

Yếu tố sân nhà cũng là điểm tựa lớn cho Mexico trong trận đấu này. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tại Estadio Azteca luôn mang lại nguồn năng lượng đặc biệt cho đội bóng khu vực CONCACAF.

Cục diện và dự đoán trận đấu

Về mặt chiến thuật, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ khi hai đội có mục tiêu khác nhau nhưng đều không muốn mắc sai lầm. CH Séc buộc phải dâng cao tìm bàn thắng, trong khi Mexico có thể lựa chọn lối chơi chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

Điều này có thể tạo ra thế trận giằng co giữa hai đội. Nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, CH Séc rất dễ rơi vào cái bẫy chiến thuật mà Mexico giăng ra.

Xét tổng thể, Mexico đang có lợi thế rõ ràng về phong độ, tâm lý và chất lượng đội hình. Trong khi đó, CH Séc dù có quyết tâm cao nhưng lại thiếu sự ổn định cần thiết để tạo nên khác biệt.

Với cục diện hiện tại, chiến thắng tối thiểu dành cho Mexico là kịch bản dễ xảy ra hơn. Điều đó đồng nghĩa CH Séc nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng sau hành trình đầy tiếc nuối.

17:55

Đội hình dự kiến:

CH Séc (3-5-2): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka; Schick, Hlozek

Mexico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Romo; Alvarado, Gimenez, Quinones

07:04
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Các cổ động viên của Mexico đã có mặt tại sân vận động Estadio Azteca để cổ vũ cho đội nhà. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: AP
07:04

Đội hình ra sân:

CH Séc (3-4-3): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Sulc, Sadilek; Doudera, Hlozek, Visinsky.

Mexico (4-1-2-3): Rangel; Sanchez, Montes, Reyes, Chavez; Alvarez; Mora, Romo; Alvarado, Gutierrez, Quinones.

07:28
07:40
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Dàn cầu thủ Mexico ra sân khởi động trước giờ G. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Tiền đạo Raul Jimenez được HLV Javier Aguirre xếp đá dự bị. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
08:00

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ CH Séc ra sân trong trang phục áo đỏ - quần xanh, trong khi dàn cầu thủ Mexico mặc áo trắng - quần trắng và có quyền giao bóng trước.

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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
08:03

2' Cả hai đội nhập cuộc khá nhanh và cùng đẩy cao đội hình nhằm chơi phủ đầu đối phương. 

08:08

7' KHÔNG ĐƯỢC !!! Višinský nhận bóng trong vòng cấm ở tư thế khá thoải mái rồi tung cú dứt điểm 1 chạm bằng chân phải, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

08:12

10' TIẾC NUỐI !!! Các cầu thủ Mexico có tình huống phản công đáng chú ý. Hàng loạt các pha chuyền bóng ngay trong vòng cấm của CH Séc, nhưng ở thời điểm quyết định thì Quiñones lại xử lý chần chừ và không thể dứt điểm thành công. 

08:13
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Ảnh: Reuters
08:15

13' Mexico đang sở hữu tỷ lệ cầm bóng nhiều hơn và chủ động triển khai chơi tấn công. Trong khi đó, CH Séc sau những phút đầu chơi bóng nhanh thì hiện tại đã kéo lùi đội hình xuống triển khai chiến thuật phòng ngự phản công.

08:18

17' KHÔNG ĐƯỢC !!! Douděra tung đường treo bóng từ cánh trái theo hướng tấn công của CH Séc vào vòng cấm Mexico cho Hložek. Tuy nhiên, tiền đạo của CH Séc sau khi bật cao chiếm lĩnh không gian đã phạm lỗi với trung vệ đối thủ. 

08:20

20' Các cầu thủ Mexico đang thi đấu rất "rắn" khi sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật với cầu thủ CH Séc ngay ở khu vực giữa sân.

08:23

22' ĐÁ PHẠT !!! Bắt nguồn từ đường treo bóng của Alvarado ở chấm đá phạt cố định chếch về bên phải theo hướng nhìn của thủ môn CH Séc, bóng được treo vào cột hai cho tiền đạo Mexico. Tuy nhiên, các trung vệ CH Séc đã chơi tập trung để đánh đầu phá bóng thành công.

08:24

23' Cầu thủ hai đội có quãng nghỉ 2 phút tiếp nước.

08:25
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Ảnh: Reuters
08:28

27' NỖ LỰC !!! Višinský có tình huống nhảy múa trong vòng cấm của Mexico khi vượt qua tới 3 trung vệ trước khi tung cú dứt điểm đi chệch khung thành trong tiếc nuối. 

08:33

32' Tốc độ trận đấu được kéo xuống ở mức khá thấp khi CH Séc vẫn chưa quyết định dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, các cầu thủ Mexico với tinh thần đã chắc chắn vào vòng knock-out đang thi đấu thong dong và chậm rãi.

08:38

37' KHÔNG VÀO !!! Reyes tung người móc bóng trong vòng cấm của CH Séc sau đường chuyền từ quả đá phạt cố định của đồng đội, tuy nhiên bóng lại đi chệch khung thành.

08:41

40' ĐÁNG TIẾC !!! Alvarado phối hợp ăn ý với Mora trước khi xâm nhập vòng cấm của CH Séc rồi quyết định dứt điểm bằng chân phải ở góc hẹp, nhưng bóng lại đi quá thiếu chính xác và vọt xà ngang. 

08:42
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Tình huống ngả người móc bóng của Reyes nhưng bóng đi chệch khung thành. (Ảnh: Reuters)
08:46

44' BẾ TẮC... Sau hàng loạt những pha phối hợp chuyền bóng trước khu vực vòng cấm của Mexico, Douděra bên phía CH Séc quyết định tung cú sút căng nhưng bóng đi quá bổng lên thẳng khán đài.

08:46

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ !!!

08:50

KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! CH Séc và Mexico tạm thời bất phân thắng bại và bước vào quãng nghỉ giữa 2 hiệp với tỉ số 0-0. 

09:05

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!

09:08

47' Các cầu thủ CH Séc cần có bàn thắng để giành kết quả có lợi, qua đó nuôi hy vọng góp mặt ở vòng knock-out.

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09:11

50' KHÔNG ĐƯỢC !!! Quiñones vượt qua cầu thủ CH Séc trước khi tung cú sút ở rìa vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại bởi 2 trung vệ đối thủ ập vào cản phá rất nhanh.

09:12
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Ảnh: Reuters
09:18

55' VÀOOOOOOOOOO !!! Từ tình huống phát động tấn công từ sân nhà, Chávez nhận đường chọc khe tinh tế của Romo rồi đi bóng thẳng vào vòng cấm của CH Séc, sau đó tung cú dứt điểm bằng chân trái vào góc xa khung thành đánh bại thủ môn Kovar, mở tỉ số 1-0 cho Mexico trước niềm vui bùng nổ cảm xúc của khán giả nhà trên sân vận động Estadio Azteca !!!

09:20
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Chávez tỏa sáng ghi bàn mở tỉ số cho Mexico. (Ảnh: Reuters)
09:23

61' VÀO VÀO VÀO VÀOOOOO !!!! Tận dụng sai lầm khi CH Séc dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Mexico triển khai mạch lạch tình huống phản công, trước khi bóng đến chân của Quiñones trong vòng cấm. Tiền đạo của Mexico không bỏ lỡ cơ hội và dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho Mexico !!!

09:26

65' Đến lúc này HLV trưởng của CH Séc mới tung những ngòi nổ quan trọng của đội là Schick và Souček vào sân nhằm lấy lại thế trận... đã trở nên quá khó cho đại diện châu Âu.

09:28
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Cận cảnh tình huống Quiñones dứt điểm cận thành ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Mexico (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
09:29

68' Hai đội có quãng nghỉ 2 phút để tiếp nước. 

09:34

73' BẾ TẮC !!! Các cầu thủ CH Séc dù đẩy cao đội hình nhưng thiếu đi sự sắc bén trong những tình huống cuối cùng. Đại diện châu Âu đưa ra hàng loạt những pha tạt bóng vào vòng cấm của Mexico nhưng đều bị đối thủ hóa giải thành công.

09:37

75' KHÔNG ĐƯỢC !!! Thêm một lần nữa bóng được treo vào vòng cấm của Mexico. Souček bật cao chiếm lĩnh không gian nhưng lại phạm lỗi với trung vệ đối thủ.

09:40

78' THAY NGƯỜI !!! Thủ môn Ochoa được HLV trưởng Mexico tung vào sân thay cho Rangel. Đây là giây phút tri ân cho thủ thành 40 tuổi, người cùng Ronaldo và Messi nắm giữ kỷ lục dự 6 kỳ World Cup liên tiếp.

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Ảnh: Reuters
09:42
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Từ lúc góp mặt trên sân, Schick bị các cầu thủ Mexico kèm cặp rất kỹ và chưa thể tạo ra khác biệt cho CH Séc. (Ảnh: Reuters)
09:44

83' PHẢN CÔNG !!! Tận dụng tình huống mất bóng sau khi dâng cao đội hình của CH Séc, các cầu thủ Mexico có pha phản công nhanh. Tuy nhiên, Quiñones sau khi dẫn bóng đến sát vòng cấm của đối thủ thì đã bị trung vệ CH Séc nhanh chóng lùi về ngăn chặn thành công.

09:47

85' KHÓ CHO CH SÉC... Tiền vệ chủ lực Souček gặp chấn thương ở chân trái sau khi tiếp đất sai tư thế. HLV trưởng CH Séc buộc phải thay Chorý vào sân thế chỗ Souček ở những phút còn lại.

09:51

Hiệp 2 có 6 phút bù giờ !!!

09:56

90+4' VÀO OOOOOOOOOOOOO !!! Từ tình huống bóng bật ra trong vòng cấm của CH Séc, Fidalgo tung cú sút 1 chạm bằng chân phải đưa bóng đi căng vào góc cao khung thành làm bó tay thủ môn Kovar, nâng tỉ số lên 3-0 cho Mexico. 

09:59

HẾT GIỜ !!! Mexico giành chiến thắng 3-0 trước CH Séc ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026. Thắng lợi này giúp Mexico có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận và đi tiếp vào vòng 32 đội với tư cách nhất bảng A. Trong khi đó, CH Séc chính thức bị loại khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận và đứng cuối bảng. 

10:00
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Fidalgo ấn định chiến thắng 3-0 cho Mexico. (Ảnh: Reuters)
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CH Séc vs Mexico so tài ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026
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