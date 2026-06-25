Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico "cuốn phăng" CH Séc với trận thắng đậm
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 25-6: Mexico giành chiến thắng đậm 3-0 trước CH Séc ở lượt trận cuối bảng A, qua đó đi tiếp vào vòng 32 đội với tư cách nhất bảng cùng 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, CH Séc phải dừng chân sớm khi đứng bét bảng với 1 điểm sau 3 trận.
Mexico khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục trước CH Séc. Kết quả này giúp đại diện CONCACAF giành trọn 9 điểm và hiên ngang tiến vào vòng 32 đội với ngôi đầu bảng A.
Trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao khi cả hai đội chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm lợi thế sớm. CH Séc tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý nhưng các pha dứt điểm của Višinský hay Hložek đều thiếu chính xác.
Bên kia chiến tuyến, Mexico kiểm soát bóng tốt hơn và triển khai thế trận tấn công có tổ chức. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong những tình huống cuối cùng khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp 2, thế trận dần nghiêng hẳn về phía Mexico khi họ gia tăng sức ép. Phút 55, Chávez phá vỡ thế bế tắc với pha dứt điểm chuẩn xác sau đường chọc khe tinh tế của Romo.
Chỉ ít phút sau, Mexico tiếp tục trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng pha phản công sắc lẹm. Quiñones tận dụng cơ hội trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt, đẩy CH Séc vào thế bám đuổi đầy khó khăn.
Trong nỗ lực cứu vãn tình thế, đại diện châu Âu buộc phải dâng cao đội hình và tung thêm các nhân tố tấn công. Dù vậy, các pha treo bóng liên tiếp của họ đều bị hàng thủ Mexico hóa giải dễ dàng.
Kịch bản trận đấu được khép lại ở phút bù giờ khi Fidalgo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Mexico. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn vượt trội của đội chủ nhà. Trong khi Mexico thăng hoa với ngôi đầu bảng, CH Séc chính thức dừng bước khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận.
Như vậy, hai đội bóng đã chính thức có vé đi tiếp ở bảng A là Mexico và Nam Phi khi ở trận đấu cùng giờ, Nam phi đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc để vươn lên vị trí thứ nhì với 4 điểm. Hàn Quốc sẽ phải chờ hết loạt trận cuối vòng bảng để xác định có vé đi tiếp theo suất đội thứ 3 có thành tích tốt nhất hay không.