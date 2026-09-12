Nhận định Hà Nội FC vs SLNA vòng 2 V-League 2026/2027

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Vào lúc 19h15 hôm nay 12/9, Hà Nội FC sẽ tiếp đón SLNA trong trận đấu tiếp theo của vòng 2 V-League 2026/2027. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kewell được đánh giá cao hơn và chắc chắn sẽ muốn giành trọn vẹn 3 điểm.

Hà Nội FC bước vào mùa giải mới với tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu. Đội bóng Thủ đô sở hữu lực lượng có chiều sâu và nhiều cầu thủ kinh nghiệm, bên cạnh những nhân tố trẻ đang ngày một trưởng thành. Dù vậy, đội bóng Thủ đô đã có sự khởi đầu không như kỳ vọng khi nhận thất bại 1-3 trên sân của CA TP.HCM ở vòng 1.

Hà Nội FC khởi đầu V-League không như ý. (Ảnh: VPF).

Thất bại 1-3 trước CA TP.HCM ở vòng đầu tiên cho thấy Hà Nội vẫn còn những vấn đề. Đội bóng của HLV Kewell kiểm soát bóng nhiều nhưng chưa thực sự sắc sảo khi tiếp cận vòng cấm đối thủ. Những đường chuyền quyết định thiếu độ chính xác, sự kết nối giữa các vị trí tấn công chưa thật nhuần nhuyễn. Khi phải đẩy đội hình lên cao, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự cũng xuất hiện và bị đối phương khai thác bằng những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Việc khởi đầu không như ý cũng đem đến những áp lực lớn với chính HLV Kewell. Nhà cầm quân này cùng các học trò hiểu rằng, Hà Nội FC không thể tiếp tục mắc sai lầm trong lượt trận tiếp theo trước SLNA. Với lợi thế sân nhà, đội bóng Thủ đô chắc chắn bằng mọi giá phải có 3 điểm để lấy lại niềm tin và tinh thần cho chặng đường sắp tới.

SLNA đã có 3 điểm sau vòng 1. (Ảnh: VPF).

Về phần SLNA, đội bóng này đã có 3 điểm đầu tay sau chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. Trận thắng đó không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn mà còn giúp đội bóng xứ Nghệ có thêm sự tự tin.

Trước đối thủ được đánh giá cao như Hà Nội FC, lại phải thi đấu trên sân khách, SLNA chắc chắn sẽ chủ động chọn lối chơi chặt chẽ, phòng ngự chắc chắn để chờ cơ hội phản công.

Những nhân tố như Khắc Ngọc, Xuân Đại hay ngoại binh Bruno Paraíba cùng anh em Việt kiều Abdel-Amine Tran, Karim Tran Phi Long hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt để giúp SLNA đạt mục tiêu rời sân Hàng Đẫy với ít nhất 1 điểm.