English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định Hà Nội FC vs SLNA vòng 2 V-League 2026/2027

Thứ Bảy, 06:00, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định Hà Nội FC vs SLNA vòng 2 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 12/9 trên sân Hàng Đẫy.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Vào lúc 19h15 hôm nay 12/9, Hà Nội FC sẽ tiếp đón SLNA trong trận đấu tiếp theo của vòng 2 V-League 2026/2027. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kewell được đánh giá cao hơn và chắc chắn sẽ muốn giành trọn vẹn 3 điểm.

Hà Nội FC bước vào mùa giải mới với tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu. Đội bóng Thủ đô sở hữu lực lượng có chiều sâu và nhiều cầu thủ kinh nghiệm, bên cạnh những nhân tố trẻ đang ngày một trưởng thành. Dù vậy, đội bóng Thủ đô đã có sự khởi đầu không như kỳ vọng khi nhận thất bại 1-3 trên sân của CA TP.HCM ở vòng 1.

nhan dinh ha noi fc vs slna vong 2 v-league 2026 2027 hinh anh 1
Hà Nội FC khởi đầu V-League không như ý. (Ảnh: VPF). 

Thất bại 1-3 trước CA TP.HCM ở vòng đầu tiên cho thấy Hà Nội vẫn còn những vấn đề. Đội bóng của HLV Kewell kiểm soát bóng nhiều nhưng chưa thực sự sắc sảo khi tiếp cận vòng cấm đối thủ. Những đường chuyền quyết định thiếu độ chính xác, sự kết nối giữa các vị trí tấn công chưa thật nhuần nhuyễn. Khi phải đẩy đội hình lên cao, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự cũng xuất hiện và bị đối phương khai thác bằng những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Việc khởi đầu không như ý cũng đem đến những áp lực lớn với chính HLV Kewell. Nhà cầm quân này cùng các học trò hiểu rằng, Hà Nội FC không thể tiếp tục mắc sai lầm trong lượt trận tiếp theo trước SLNA. Với lợi thế sân nhà, đội bóng Thủ đô chắc chắn bằng mọi giá phải có 3 điểm để lấy lại niềm tin và tinh thần cho chặng đường sắp tới.

nhan dinh ha noi fc vs slna vong 2 v-league 2026 2027 hinh anh 2
SLNA đã có 3 điểm sau vòng 1. (Ảnh: VPF). 

Về phần SLNA, đội bóng này đã có 3 điểm đầu tay sau chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh. Trận thắng đó không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn mà còn giúp đội bóng xứ Nghệ có thêm sự tự tin.

Trước đối thủ được đánh giá cao như Hà Nội FC, lại phải thi đấu trên sân khách, SLNA chắc chắn sẽ chủ động chọn lối chơi chặt chẽ, phòng ngự chắc chắn để chờ cơ hội phản công.

Những nhân tố như Khắc Ngọc, Xuân Đại hay ngoại binh Bruno Paraíba cùng anh em Việt kiều Abdel-Amine Tran, Karim Tran Phi Long hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt để giúp SLNA đạt mục tiêu rời sân Hàng Đẫy với ít nhất 1 điểm.

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9, vòng 2 V-League 2026/2027 tiếp diễn với các cuộc đối đầu tiếp theo.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9, vòng 2 V-League 2026/2027 tiếp diễn với các cuộc đối đầu tiếp theo.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 với các đối thủ U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 với các đối thủ U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan.

CHÍNH THỨC: Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026
CHÍNH THỨC: Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 với các đối thủ ĐT Philippines, ĐT Thái Lan và ĐT Pakistan.

CHÍNH THỨC: Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

CHÍNH THỨC: Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 với các đối thủ ĐT Philippines, ĐT Thái Lan và ĐT Pakistan.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 10/9
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 10/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 10/9, những trận đấu tiếp theo của giải vô địch Nam Mỹ, giải đấu tính suất tham dự World Cup 2027 và Olympic Los Angeles 2028.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 10/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 10/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 10/9, những trận đấu tiếp theo của giải vô địch Nam Mỹ, giải đấu tính suất tham dự World Cup 2027 và Olympic Los Angeles 2028.

Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: MU tiếp đón tân binh
Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: MU tiếp đón tân binh

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 rạng sáng mai 11/9, MU tiếp đón tân binh Sabah.

Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: MU tiếp đón tân binh

Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: MU tiếp đón tân binh

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 rạng sáng mai 11/9, MU tiếp đón tân binh Sabah.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế