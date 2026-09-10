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Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9: MU tiếp đón tân binh

Thứ Năm, 08:30, 10/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 rạng sáng mai 11/9, MU tiếp đón tân binh Sabah.

Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 rạng sáng mai 11/9 sẽ chứng kiến 6 cặp đấu. Trong đó, 2 cuộc đọ sức sẽ diễn ra lúc 23h45 ngày 10/9 và 4 màn so tài diễn ra lúc 02h00 rạng sáng 11/9 theo giờ Việt Nam.

Cụ thể, Fenerbahce sẽ tiếp đón AS Roma và Shakhtar Donetsk sẽ tới làm khách của PSV Eindhoven ở 2 cặp đấu sớm hơn. Sau đó, Como sẽ chạm trán RB Leipzig, Bayern Munich gặp Bodo/Glimt, Slavia Praha đụng độ Lens và MU đối đầu Sabah.

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Ảnh: TV360

Cuộc đối đầu giữa MU và Sabah là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu hôm nay 10/9 rạng sáng mai 11/9. Đây là trận đấu trở lại Cúp C1 châu Âu của MU sau 3 năm vắng bóng, đồng thời là cột mốc lịch sử của Sabah và bóng đá Azerbaijan.

Mùa giải này là lần đầu tiên Sabah góp mặt tại Cúp C1 châu Âu. Đội bóng Azerbaijan tạo nên chiến tích này chỉ 9 năm sau khi thành lập. Đặc biệt, Sabah đã trải qua hành trình đầy cảm xúc ở vòng loại để giành quyền tham dự vòng bảng (League Phase) của giải đấu.

Ở các cặp đấu còn lại trong loạt trận Cúp C1 châu Âu đêm nay rạng sáng mai, những đội bóng góp mặt đều được đánh giá cân tài cân sức, ngoại trừ Bayern Munich được đánh giá vượt trội so với Bodo/Glimt.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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