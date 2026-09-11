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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9, vòng 2 V-League 2026/2027 tiếp diễn với 3 trận đấu. Vào lúc 18h, trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng đối đầu Nam Định, Bắc Ninh chạm trán CLB CA TP.HCM tại sân Việt Yên trong khi Ninh Bình sẽ chạm trán Thanh Hóa trên sân Ninh Bình.

Nam Định sẽ tiếp tục được hưởng niềm vui chiến thắng? (Ảnh: Nam Định FC).

Ninh Bình vs Thanh Hóa là trận đấu đáng quan tâm khi 2 đội cũng đều thắng vòng 1. Người hâm mộ sẽ chờ đợi xem Ninh Bình xoay sở ra sao khi thiếu vắng một số trụ cột và phải chạm trán một Thanh Hóa tràn đầy quyết tâm.

Đội đầu bảng sau vòng 1 là Nam Định hứa hẹn sẽ có thể nối dài ngày vui khi chỉ phải đối đầu với một Đà Nẵng cho thấy nhiều hạn chế ngay từ ngày mở màn.

Trong khi đó, CLB CA TP.HCM hoàn toàn có thể giành chiến thắng tiếp theo nếu thi đấu hết sức mình trước một Bắc Ninh vẫn còn thiếu kinh nghiệm ở sân chơi V-League.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9, giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 sẽ diễn ra 2 trận đấu đầu tiên. Huế trên sân nhà gặp Sài Gòn lúc 15h30 trong khi CAND so tài Long An lúc 18h trên sân PVF.