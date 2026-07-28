Nhận định Malaysia - Lào bảng B giải ASEAN Cup 2026: Soán ngôi đầu của Thái Lan?

Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Myanmar giúp Malaysia có màn khởi đầu thuận lợi dưới thời HLV Tan Cheng Hoe ở ASEAN Cup 2026. Đội trưởng Paulo Josué tỏa sáng với cú đúp, trong khi lối chơi của đội bóng áo vàng cho thấy nhiều tín hiệu tích cực sau giai đoạn tái thiết lực lượng.

Trước cuộc đối đầu với Lào ở lượt trận thứ 2 bảng B giải ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe vẫn giữ sự thận trọng dù đội nhà được đánh giá cao hơn, ông cho biết: “Điều đầu tiên là chúng tôi rất vui khi giành trọn 3 điểm trước Myanmar. Nhưng đó mới chỉ là thử thách đầu tiên, phía trước vẫn còn nhiều trận đấu khó khăn”.

Trận đấu giữa Malaysia với Lào diễn ra vào lúc 20h ngày 28/7.

Chiến lược gia người Malaysia cũng đánh giá cao sự gắn kết trong đội hình hiện tại, ông cho biết: “Bầu không khí trong đội lúc này thực sự tuyệt vời. Chúng tôi có sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm, các tài năng trẻ và nhiều tân binh. Những cầu thủ kỳ cựu đã thi đấu hết mình và giúp các đàn em hòa nhập rất nhanh. Tôi tin Malaysia sẽ còn tiến bộ qua từng trận đấu”.

Malaysia sở hữu hàng công giàu sức sáng tạo với Paulo Josué, Mohamadou Sumareh và Syafiq Ahmad. Khả năng phối hợp trung lộ, tốc độ ở hai biên cùng lợi thế sân nhà Bukit Jalil hứa hẹn giúp đội chủ nhà tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu trận. Nếu duy trì hiệu quả như trận gặp Myanmar, Malaysia đủ khả năng tạo ra chiến thắng cách biệt để cải thiện hiệu số.

HLV Tan Chen Hoe dành sự tôn trọng với tuyển Lào (Ảnh: AFF).

Bên kia chiến tuyến, Lào bước vào trận đấu sau thất bại 0-5 trước Thái Lan. Đội bóng của HLV Vladica Grujić bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu phòng ngự, đặc biệt ở các tình huống chống bóng bổng và chuyển đổi trạng thái. Dù vậy, nhà cầm quân người Serbia khẳng định các học trò sẽ chiến đấu hết mình.

HLV Vladica Grujić khẳng định: “Chúng tôi biết sẽ phải gặp một đối thủ rất mạnh. Nhưng Lào sẽ thi đấu dũng cảm, giữ kỷ luật và chờ đợi cơ hội phản công. Bóng đá luôn chứa đựng những điều bất ngờ”.

Dù lịch sử đối đầu ở ASEAN Cup hoàn toàn nghiêng về Malaysia với 7 chiến thắng và 2 trận hòa trong 9 lần gặp gần nhất, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn yêu cầu các học trò giữ sự tập trung, tôn trọng đối thủ.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng: “Chúng tôi tuyệt đối không được phép chủ quan. Tôi đã xem rất kỹ trận đấu giữa Lào và Thái Lan. Họ có đội hình trẻ và phản công khá nguy hiểm. Malaysia cần hạn chế tối đa những sai lầm khi triển khai bóng và phải tận dụng tốt các cơ hội tạo ra”.

Với lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình vượt trội và phong độ đang lên, Malaysia có nhiều cơ sở để giành thêm một chiến thắng thuyết phục trước Lào, qua đó soán ngôi đầu bảng B của Thái Lan, đội nghỉ thi đấu ở lượt trận này.

Trận đấu giữa Malaysia vs Lào tại bảng B giải ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h hôm nay 28/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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