Lionel Messi chưa hài lòng dù Argentina đi tiếp tại World Cup 2026

Trong trận đấu với ĐT Cape Verde, Lionel Messi đã ghi bàn mở tỉ số góp công trực tiếp giúp ĐT Argentina giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2. Dù vậy, màn trình diễn của Messi có phần bị lu mờ khi các cầu thủ Cape Verde đã thi đấu ấn tượng ngoài dự đoán.

Hai lần bị dẫn bàn trước, ĐT Cape Verde trong lần đầu tiên dự World Cup cũng hai lần gỡ hoà. ĐT Argentina phải đến những phút cuối hiệp phụ mới giành chiến thắng khi Borges chạm bóng bị động dẫn tới bàn thắng quyết định.

Lionel Messi ghi bàn giúp ĐT Argentina đi tiếp (Ảnh: Reuters)

Sau trận đấu, Lionel Messi đánh giá cao màn trình diễn của ĐT Cape Verde, cũng như cho rằng ĐT Argentina còn nhiều điều cần cải thiện.

Messi chia sẻ: “Chúng tôi biết đây là một trận đấu khó khăn, họ không để thua trước Tây Ban Nha và Uruguay. Chúng tôi đã làm được điều khó khăn nhất là ghi được bàn mở tỉ số. Chúng tôi cứ nghĩ rằng từ đó sẽ bắt đầu áp đặt thế trận và chơi thoải mái nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại”.

“Chúng tôi mất bóng, lùi sâu phòng ngự và không thể gây áp lực tốt, còn đối phương tận dụng tốt điểm mạnh của họ. Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn bởi đây là vòng loại trực tiếp, đây là điều hay của World Cup năm nay. Các đội rất cân bằng và mọi trận đấu đều đặc biệt khó khăn”.

HLV Scaloni thừa nhận ĐT Argentina cần rút ra những bài học từ trận đấu này, cũng như dành lời khen cho ĐT Cape Verde. Trong khi đó, HLV Bubista bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ Cape Verde trong trận đấu vừa qua.