English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lionel Messi chưa hài lòng dù Argentina đi tiếp tại World Cup 2026

Thứ Bảy, 12:04, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù ĐT Argentina giành chiến thắng nhưng Lionel Messi chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn trong trận đấu với ĐT Cape Verde.

Trong trận đấu với ĐT Cape Verde, Lionel Messi đã ghi bàn mở tỉ số góp công trực tiếp giúp ĐT Argentina giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2. Dù vậy, màn trình diễn của Messi có phần bị lu mờ khi các cầu thủ Cape Verde đã thi đấu ấn tượng ngoài dự đoán.

Hai lần bị dẫn bàn trước, ĐT Cape Verde trong lần đầu tiên dự World Cup cũng hai lần gỡ hoà. ĐT Argentina phải đến những phút cuối hiệp phụ mới giành chiến thắng khi Borges chạm bóng bị động dẫn tới bàn thắng quyết định.

lionel messi chua hai long du argentina di tiep tai world cup 2026 hinh anh 1
Lionel Messi ghi bàn giúp ĐT Argentina đi tiếp (Ảnh: Reuters)

Sau trận đấu, Lionel Messi đánh giá cao màn trình diễn của ĐT Cape Verde, cũng như cho rằng ĐT Argentina còn nhiều điều cần cải thiện.

Messi chia sẻ: “Chúng tôi biết đây là một trận đấu khó khăn, họ không để thua trước Tây Ban Nha và Uruguay. Chúng tôi đã làm được điều khó khăn nhất là ghi được bàn mở tỉ số. Chúng tôi cứ nghĩ rằng từ đó sẽ bắt đầu áp đặt thế trận và chơi thoải mái nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại”.

“Chúng tôi mất bóng, lùi sâu phòng ngự và không thể gây áp lực tốt, còn đối phương tận dụng tốt điểm mạnh của họ. Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn bởi đây là vòng loại trực tiếp, đây là điều hay của World Cup năm nay. Các đội rất cân bằng và mọi trận đấu đều đặc biệt khó khăn”.

HLV Scaloni thừa nhận ĐT Argentina cần rút ra những bài học từ trận đấu này, cũng như dành lời khen cho ĐT Cape Verde. Trong khi đó, HLV Bubista bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ Cape Verde trong trận đấu vừa qua.

Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển nhượng V-League hôm nay 4/7: Ninh Bình FC đón hai ngoại binh
Chuyển nhượng V-League hôm nay 4/7: Ninh Bình FC đón hai ngoại binh

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League hôm nay 4/7 nhận được sự chú ý khi Ninh Bình FC bổ sung thêm hai ngoại binh nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Chuyển nhượng V-League hôm nay 4/7: Ninh Bình FC đón hai ngoại binh

Chuyển nhượng V-League hôm nay 4/7: Ninh Bình FC đón hai ngoại binh

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League hôm nay 4/7 nhận được sự chú ý khi Ninh Bình FC bổ sung thêm hai ngoại binh nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7: Colombia thắng dễ Ghana
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7: Colombia thắng dễ Ghana

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7, Colombia giành chiến thắng 1-0 trước Ghana để ghi tên mình vào vòng 16 đội.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7: Colombia thắng dễ Ghana

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7: Colombia thắng dễ Ghana

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 4/7, Colombia giành chiến thắng 1-0 trước Ghana để ghi tên mình vào vòng 16 đội.

Australia dừng bước, CĐV hướng đến kỳ World Cup tiếp theo
Australia dừng bước, CĐV hướng đến kỳ World Cup tiếp theo

VOV.VN - Đội tuyển Australia đã chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 2-4 trước Ai Cập trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu. Dù không hài lòng với kết quả này, nhiều cổ động viên vẫn bày tỏ niềm tin đội nhà sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở kỳ World Cup tiếp theo.

Australia dừng bước, CĐV hướng đến kỳ World Cup tiếp theo

Australia dừng bước, CĐV hướng đến kỳ World Cup tiếp theo

VOV.VN - Đội tuyển Australia đã chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 2-4 trước Ai Cập trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu. Dù không hài lòng với kết quả này, nhiều cổ động viên vẫn bày tỏ niềm tin đội nhà sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở kỳ World Cup tiếp theo.

Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục tại World Cup 2026
Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục tại World Cup 2026

VOV.VN - Góp công lớn giúp ĐT Argentina đi tiếp, Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục trong kỳ World Cup 2026.

Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục tại World Cup 2026

Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục tại World Cup 2026

VOV.VN - Góp công lớn giúp ĐT Argentina đi tiếp, Lionel Messi thiết lập thêm một kỷ lục trong kỳ World Cup 2026.

Cổ động viên Ai Cập bùng nổ khi đội nhà lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2026
Cổ động viên Ai Cập bùng nổ khi đội nhà lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2026

VOV.VN - Các cổ động viên Ai Cập đã có mặt từ sớm để theo dõi trận đấu tại vòng 1/16, giữa đội nhà và đội tuyển Australia vào tối qua (3/7 theo giờ địa phương). Trận đấu nghẹt thở với chiến thắng sau loạt sút luân lưu, đã khiến các cổ động viên Ai Cập vỡ òa trong vui sướng.

Cổ động viên Ai Cập bùng nổ khi đội nhà lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2026

Cổ động viên Ai Cập bùng nổ khi đội nhà lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2026

VOV.VN - Các cổ động viên Ai Cập đã có mặt từ sớm để theo dõi trận đấu tại vòng 1/16, giữa đội nhà và đội tuyển Australia vào tối qua (3/7 theo giờ địa phương). Trận đấu nghẹt thở với chiến thắng sau loạt sút luân lưu, đã khiến các cổ động viên Ai Cập vỡ òa trong vui sướng.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế