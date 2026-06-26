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Nhận định Senegal vs Iraq bảng I World Cup 2026: Còn nước còn tát

Thứ Sáu, 08:26, 26/06/2026
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VOV.VN - Nhận định Senegal vs Iraq bảng I World Cup 2026, hai đội bóng này vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng đậm trước đối thủ.

Cuộc đối đầu giữa Senegal và Iraq ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026 được xem là trận đấu quyết định số phận của cả hai đội. Theo đánh giá từ siêu máy tính, Senegal có cơ hội chiến thắng lên tới 77,2%, trong khi cơ hội giành 3 điểm của Iraq chỉ là 8,6%. Kịch bản hòa được dự đoán ở mức 14,2%.

Senegal khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 đầy khó khăn khi lần lượt thất bại 1-3 trước Pháp và 2-3 trước Na Uy. Ở trận đấu gần nhất, tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp, khiến nỗ lực ghi hai bàn của Ismaïla Sarr trở nên vô nghĩa.

Hai thất bại liên tiếp khiến Senegal không còn cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, đại diện châu Phi vẫn có thể giành vé vào vòng 1/32 nếu lọt nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Muốn làm được điều đó, thầy trò HLV Pape Thiaw buộc phải thắng Iraq và cải thiện hiệu số.

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Trận đấu giữa Senegal vs Iraq diễn ra vào lúc 2h ngày 27/6.

Điểm tựa lớn nhất của Senegal lúc này là Ismaïla Sarr. Cầu thủ chạy cánh này đã có 3 bàn sau 9 trận World Cup, cân bằng thành tích tốt nhất lịch sử của bóng đá Senegal do huyền thoại Papa Bouba Diop nắm giữ.

Bên kia chiến tuyến, Iraq rơi vào tình thế khó khăn hơn nhiều. Đội bóng Tây Á thua đậm 1-4 trước Na Uy ở trận mở màn và tiếp tục thất bại 0-3 trước Pháp ở lượt đấu thứ hai. Hiệu số -6 khiến Iraq gần như không còn quyền tự quyết. Ngay cả khi thắng Senegal, họ vẫn phải chờ kết quả từ các bảng đấu khác để nuôi hy vọng đi tiếp.

Lịch sử cũng không ủng hộ Iraq. Đội bóng này đã thua cả 5 trận đầu tiên trong lịch sử World Cup và có nguy cơ trở thành đội châu Á thứ hai sau Hàn Quốc không thắng trong 6 trận đầu tiên tại giải đấu.

Xét về đối đầu, đây là lần đầu tiên Senegal và Iraq chạm trán nhau. Senegal đang bất bại trước các đại diện châu Á ở World Cup, trong khi Iraq chưa từng gặp một đội bóng châu Phi ở sân chơi này.

Với chất lượng đội hình vượt trội cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn, Senegal được đánh giá có nhiều cơ hội giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào vòng knock-out. Trong khi đó, Iraq cần một phép màu để viết nên lịch sử.

Trận đấu giữa Senegal vs Iraq trong khuôn khổ bảng I World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 27/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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