22:41

U17 Hàn Quốc khẳng định sức mạnh trước U17 Uganda bằng chiến thắng 3-0 tại FIFA U17 World Cup 2026. Kim Jiho, Nam Ian và Kim Jiwoo lần lượt lập công, giúp đại diện châu Á giành trọn 3 điểm sau màn trình diễn hiệu quả.

U17 Hàn Quốc giành chiến thắng 3-0 trước U17 Uganda trong cuộc đối đầu tại FIFA U17 World Cup 2026. Đội bóng châu Á thể hiện khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công tốc độ và tận dụng cơ hội tốt để đánh bại đối thủ đến từ châu Phi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Hàn Quốc chủ động đẩy cao đội hình và tạo sức ép lên phần sân đối phương. Phút thứ 8, Kim Jiho mở tỷ số bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm sau tình huống phối hợp tấn công trung lộ. Bàn thắng sớm giúp đại diện châu Á thi đấu tự tin và kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu.

Sau bàn thua, U17 Uganda nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 34, Fahad Ismail căng ngang thuận lợi để Isima Magala dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Jang Junyeong phản xạ xuất sắc để cứu thua cho U17 Hàn Quốc.

Đội bóng châu Phi tiếp tục tạo ra một số tình huống đáng chú ý, nhưng hàng phòng ngự Hàn Quốc duy trì sự tập trung và hóa giải thành công các đợt tấn công.

Phút 16, U17 Hàn Quốc từng đưa bóng vào lưới lần thứ hai sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Choi Jaehyeok là người dứt điểm thành công, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi xác định cầu thủ này rơi vào thế việt vị.

U17 Hàn Quốc ghi thêm hai bàn trong hiệp 2

Bước sang hiệp 2, U17 Hàn Quốc tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút 50, Nam Ian tung cú dứt điểm trong vòng cấm. Bóng chạm chân hậu vệ U17 Uganda đổi hướng khiến thủ môn Ashraf Lukyamuzi không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn hai bàn, U17 Uganda buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, đại diện châu Phi gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

Phút 64, thủ môn Ashraf Lukyamuzi tiếp tục cứu thua xuất sắc sau pha đánh đầu cận thành của cầu thủ U17 Hàn Quốc. Trong khi đó, Kim Jiho cũng có cơ hội lập cú đúp ở phút 61, nhưng không thể tận dụng thành công tình huống phản công nhanh.

Nỗ lực tấn công của U17 Uganda không mang lại hiệu quả. Phút 76, Owen Mukisa dứt điểm trước vòng cấm nhưng đưa bóng đi chệch khung thành.

Đến phút 84, U17 Hàn Quốc tung đòn phản công sắc bén để ấn định chiến thắng. Kim Jiwoo xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc, đánh bại thủ môn Ashraf Lukyamuzi và nâng tỷ số lên 3-0. Trong những phút bù giờ, Kim Jiwoo tiếp tục thử vận may bằng cú sút xa ở phút 90+5, nhưng bóng đi cao hơn khung thành.

Trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0 dành cho U17 Hàn Quốc. Kết quả này cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi của đại diện châu Á, đặc biệt ở khả năng chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội trước khung thành đối phương.