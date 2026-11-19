Kết quả U17 World Cup 2026: U17 Hàn Quốc thắng đậm U17 Uganda
VOV.VN - Kết quả U17 World Cup 2026 hôm nay 19/11, U17 Hàn Quốc khẳng định sức mạnh trước U17 Uganda bằng chiến thắng 3-0 trong trận ra quân.
U17 Hàn Quốc khẳng định sức mạnh trước U17 Uganda bằng chiến thắng 3-0 tại FIFA U17 World Cup 2026. Kim Jiho, Nam Ian và Kim Jiwoo lần lượt lập công, giúp đại diện châu Á giành trọn 3 điểm sau màn trình diễn hiệu quả.
U17 Hàn Quốc giành chiến thắng 3-0 trước U17 Uganda trong cuộc đối đầu tại FIFA U17 World Cup 2026. Đội bóng châu Á thể hiện khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công tốc độ và tận dụng cơ hội tốt để đánh bại đối thủ đến từ châu Phi.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Hàn Quốc chủ động đẩy cao đội hình và tạo sức ép lên phần sân đối phương. Phút thứ 8, Kim Jiho mở tỷ số bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm sau tình huống phối hợp tấn công trung lộ. Bàn thắng sớm giúp đại diện châu Á thi đấu tự tin và kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu.
Sau bàn thua, U17 Uganda nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 34, Fahad Ismail căng ngang thuận lợi để Isima Magala dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Jang Junyeong phản xạ xuất sắc để cứu thua cho U17 Hàn Quốc.
Đội bóng châu Phi tiếp tục tạo ra một số tình huống đáng chú ý, nhưng hàng phòng ngự Hàn Quốc duy trì sự tập trung và hóa giải thành công các đợt tấn công.
Phút 16, U17 Hàn Quốc từng đưa bóng vào lưới lần thứ hai sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Choi Jaehyeok là người dứt điểm thành công, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi xác định cầu thủ này rơi vào thế việt vị.
U17 Hàn Quốc ghi thêm hai bàn trong hiệp 2
Bước sang hiệp 2, U17 Hàn Quốc tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút 50, Nam Ian tung cú dứt điểm trong vòng cấm. Bóng chạm chân hậu vệ U17 Uganda đổi hướng khiến thủ môn Ashraf Lukyamuzi không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-0.
Bị dẫn hai bàn, U17 Uganda buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, đại diện châu Phi gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.
Phút 64, thủ môn Ashraf Lukyamuzi tiếp tục cứu thua xuất sắc sau pha đánh đầu cận thành của cầu thủ U17 Hàn Quốc. Trong khi đó, Kim Jiho cũng có cơ hội lập cú đúp ở phút 61, nhưng không thể tận dụng thành công tình huống phản công nhanh.
Nỗ lực tấn công của U17 Uganda không mang lại hiệu quả. Phút 76, Owen Mukisa dứt điểm trước vòng cấm nhưng đưa bóng đi chệch khung thành.
Đến phút 84, U17 Hàn Quốc tung đòn phản công sắc bén để ấn định chiến thắng. Kim Jiwoo xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc, đánh bại thủ môn Ashraf Lukyamuzi và nâng tỷ số lên 3-0. Trong những phút bù giờ, Kim Jiwoo tiếp tục thử vận may bằng cú sút xa ở phút 90+5, nhưng bóng đi cao hơn khung thành.
Trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0 dành cho U17 Hàn Quốc. Kết quả này cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi của đại diện châu Á, đặc biệt ở khả năng chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội trước khung thành đối phương.
U17 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn U17 Uganda nhờ vị thế và chất lượng đội hình. Tuy nhiên, những kết quả gần đây cho thấy đại diện châu Á chưa có phong độ thực sự thuyết phục.
Tại giải U17 châu Á 2026, U17 Hàn Quốc chỉ giành 5 điểm sau 3 trận vòng bảng và dừng bước ở tứ kết trước U17 Uzbekistan trên loạt luân lưu. Sau đó, đội bóng của HLV Back Gee-tae tiếp tục thua 3 trong 4 trận giao hữu trước các đối thủ châu Âu.
Ở chiều ngược lại, U17 Uganda không được đánh giá cao tại châu Phi. Dù vậy, đội bóng này vẫn giành vé dự World Cup sau chiến thắng trước U17 Ghana ở trận play-off. Đáng chú ý, tại giải đấu năm ngoái, Uganda từng lọt vào vòng 1/8 ngay trong lần đầu tham dự.
Xét về tương quan lực lượng và kinh nghiệm, U17 Hàn Quốc vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Uganda có đủ khả năng tạo ra khó khăn. Đại diện châu Á nhiều khả năng giành chiến thắng, nhưng khó tạo ra cách biệt lớn.
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Hình ảnh phòng thay đồ của U17 Uganda (Ảnh:FUFA)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Hàn Quốc và U17 Uganda nhập cuộc rất hứng khởi, hai đội thi đấu với tốc độ cao.
3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Kim Jiho đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa của U17 Uganda, nhưng không vượt qua được các hậu vệ đối phương.
5': KHÔNG VÀO !!! Nam Ian đi bóng xâm nhập vòng cấm địa, nhưng cú sút của cầu thủ này lại đi chệch khung thành U17 Uganda. Đại diện châu Á đang có thế trận lấn lướt, nhưng vẫn chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn ngon ăn.
6': PHẠM LỖI !!! Baek Geon đi bóng xâm nhập vòng cấm và thực hiện pha căng ngang, nhưng bị hậu vệ đối phương bắt bài, sau đó cầu thủ số 7 đã phạm lỗi với đối thủ nên bị trọng tài cắt còi. U17 Uganda sau đó phản công nhanh nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không thắng được thủ môn Jang Junyeong.
8': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Hàn Quốc tấn công trung lộ, bóng được chuyền cho Kim Jiho bên cánh phải, cầu thủ này có góc sút rộng trong vòng cấm, anh tung cú dứt điểm căng đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
10': Sau khi bị dẫn bàn, U17 Uganda đang chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng đội bóng của HLV Kingston Laryea vẫn chưa làm khó được U17 Hàn Quốc.
13': PHẢN CÔNG !!! U17 Hàn Quốc để mất bóng trước khu vực cấm địa tạo điều kiện cho U17 Uganda phản công, nhưng Isima Magala lại chuyền bóng lỗi.
15': PHẠM LỖI !!! U17 Hàn Quốc tổ chức lên bóng nhanh, nhưng Kim Jiho đã bị phạm lỗi ở giữa sân, trọng tài cho đại diện châu Á được hưởng quả phạt trực tiếp.
16': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa của U17 Uganda, U17 Hàn Quốc tung 3 cú dứt điểm liên tiếp, người cuối cùng đưa bóng vào lưới là Choi Jaehyeok, tỉ số là 2-0 cho đại diện châu Á.
18': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Như vậy sau khi tham khảo video quay chậm và trợ lý, trọng tài từ chối bàn thắng của Choi Jaehyeok vì cầu thủ U17 Hàn Quốc đã mắc lỗi việt vị trước đó, tỉ số vẫn đang là 1-0.
22': PHẠT GÓC !!! U17 Uganda đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được tạt vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U17 Hàn Quốc đã chơi tốt và hóa giải thành công.
25': U17 Uganda nỗ lực đẩy cao đội hình, tấn công dồn ép U17 Hàn Quốc để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chưa thành công, khi đại diện châu Á đang chơi tập trung, hỗ trợ phòng ngự tốt.
27': KHÔNG VÀO !!! U17 Uganda đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng tiền đạo đại diện châu Phi đã phạm lỗi với thủ môn đối phương nên bị trọng tài cắt còi.
32': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Uganda tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm U17 Hàn Quốc, nhưng hàng thủ đại diện châu Á đã hóa giải thành công.
34': KHÔNG VÀO !!! Isima Magala có cơ hội đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Fahad Ismail, nhưng không đánh bai được thủ môn U17 Hàn Quốc. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của U17 Uganda từ đầu trận.
40': U17 Uganda thi đấu rất cố gắng, nhưng vẫn chưa tìm được bàn gỡ hòa dù đội bóng này đã tạo ra một số cơ hội rõ rệt ở những phút đã qua.
43': KHÔNG VÀO !!! Nam Ian có cơ hội ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm không tốt.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
45+3': KHÔNG VÀO !!! Kim Jiho có bóng trong vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cắt ngang khung thành U17 Uganda.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Hàn Quốc tạm dẫn 1-0 trước U17 Uganda.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
46': KHÔNG VÀO !!! Kim Jiho có pha căng ngang rất hay cho Lee Inwoo dứt điểm, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Sau đó, U17 Hàn Quốc đá phạt góc, nhưng không làm khó được thủ môn Ashraf Lukyamuzi.
49': CỨU THUA !!! Henry Muhoozi có khoảng trống trước vòng cấm địa U17 Hàn Quốc, anh tung cú dứt điểm căng buộc thủ môn Jang Junyeong phải đấm bóng cứu thua. Ở pha đá phạt góc sau đó, thủ môn Jang Junyeong vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình.
50': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Hàn Quốc lên bóng nhanh, cơ hội đến với Nam Ian, cầu thủ này dứt điểm bóng đập chân hậu vệ U17 Uganda đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Ashraf Lukyamuzi, tỉ số là 2-0 cho đại diên châu Á.
53': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Uganda tấn công bên cánh phải, bóng được Fahad Ismail căng ngang vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ U17 Hàn Quốc đá phá bóng đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, đại diện châu Phi không làm khó được U17 Hàn Quốc.
58': NGUY HIỂM !!! Thủ môn của U17 Uganda mắc sai lầm, nhưng sau đó anh đã nỗ lực phá bóng trước khi tiền đạo U17 Hàn Quốc kịp tung cú dứt điểm.
61': U17 Hàn Quốc phản công nhanh, nhưng pha xử lý bóng cuối cùng của Kim Jiho lại không tốt, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 cho đại diện châu Á.
64': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! Thủ môn Ashraf Lukyamuzi cứu thua xuất sắc sau pha đánh đầu cận thành của cầu thủ U17 Hàn Quốc.
70': U17 Uganda đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số, nhưng chưa thành công. Đại diện châu Phi gặp khó trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của U17 Hàn Quốc.
76': KHÔNG VÀO !!! Owen Mukisa có cơ hội trước vòng cấm địa U17 Hàn Quốc, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi chệch khung thành.
79': PHẠT GÓC !!! U17 Hàn Quốc đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U17 Uganda đá hóa giải thành công.
81': SÚT XA !!! Kim Jiho tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng một lần nữa thủ môn Ashraf Lukyamuzi đã cứu thua cho U17 Uganda.
84': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Hàn Quốc phản công nhanh, cơ hội đến với Kim Jiwoo, cầu thủ này xử lý bóng rất hay trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90+5': KHÔNG VÀO !!! Kim Jiwoo tung cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng lần này bóng đi cao hơn khung thành U17 Uganda.
HẾT GIỜ !!! U17 Hàn Quốc giành chiến thắng 3-0 trước U17 Uganda.
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