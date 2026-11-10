Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Quyết thắng ngày ra quân

U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với U23 Thái Lan lúc 19h00 hôm nay 10/11 trên sân Pleiku.

U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan so tài ở Giải giao hữu quốc tế 2026

U23 Việt Nam có nhiều nhân tố mới

So với lực lượng dự ASIAD 2026, U23 Việt Nam có những điều chỉnh đáng chú ý khi bước vào giải đấu trên sân nhà. HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập 26 cầu thủ, trong đó có 7 gương mặt từng tham dự ASIAD 2026 gồm Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

U23 Việt Nam có nhiều sự điều chỉnh đáng chú ý về mặt lực lượng (Ảnh: VFF)

Những cầu thủ này giúp đội chủ nhà duy trì một bộ khung đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cao Văn Bình được kỳ vọng đem lại sự chắc chắn trong khung thành, còn Lê Văn Thuận và Lê Đình Long Vũ có thể tạo thêm đột biến cho hàng công.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của ba cầu thủ Việt kiều như Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện. Đáng chú ý, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam, qua đó có cơ hội bổ sung kinh nghiệm cho đội U23.

Tài năng trẻ Trần Gia Bảo cũng là cái tên nhận được sự quan tâm khi có cơ hội thể hiện năng lực trên sân Pleiku, nơi cầu thủ này đã quen thuộc với điều kiện thi đấu trong màu áo HAGL. Dù vậy, quãng thời gian tập trung ngắn khiến khả năng kết nối giữa những cầu thủ cũ và các nhân tố mới vẫn là bài toán mà HLV Đinh Hồng Vinh cần giải quyết.

HLV Đinh Hồng Vinh đặt mục tiêu dài hạn với U23 Việt Nam VOV.VN - HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá việc cọ xát với các đối thủ mạnh là cơ hội để các cầu thủ U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong năm 2027.

U23 Thái Lan có lợi thế tâm lý

U23 Thái Lan mang đến Gia Lai đội hình gồm 23 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Những cái tên đáng chú ý có Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri, các cầu thủ từng để lại dấu ấn tại ASIAD 2026.

Hiệu suất tấn công là điểm mạnh của U23 Thái Lan, nhưng hàng phòng ngự thiếu ổn định có thể trở thành điểm yếu để U23 Việt Nam khai thác. Đội khách cũng có lợi thế tâm lý sau chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam tại CFA Team China 2026 hồi tháng 3.

Dù vậy, cuộc tái đấu tại Pleiku có những khác biệt khi U23 Việt Nam được chơi trên sân nhà và sở hữu một số phương án nhân sự mới. U23 Thái Lan cũng đang trong quá trình thử nghiệm đội hình, kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm với các gương mặt trẻ.

HLV Thawatchai xác định giải đấu là bước chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, đồng thời muốn kiểm tra khả năng hòa nhập của các cầu thủ mới. Ông đánh giá những cuộc đối đầu với Việt Nam, Qatar và Singapore là cơ hội tốt để đội bóng tích lũy kinh nghiệm, trong đó trận mở màn với chủ nhà mang ý nghĩa đặc biệt.

Xét về tương quan lực lượng, hai đội không có khoảng cách quá lớn. U23 Thái Lan nhỉnh hơn về số bàn thắng tại ASIAD 2026, trong khi U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và quyết tâm đánh bại đội khách sau thất bại ở lần gặp gần nhất.

Ở 5 cuộc đối đầu gần nhất được đối chiếu tại cấp độ U22/U23, Việt Nam thắng 2, hòa 2 và thua 1, ghi 7 bàn, nhận 6 bàn thua. Tại chung kết SEA Games 33 năm 2025, U22 Việt Nam từng đánh bại U22 Thái Lan 3-2 sau hiệp phụ, nhưng đến ngày 28/3, U23 Việt Nam lại thua đối thủ này 0-1 tại CFA Team China 2026.

Với tính chất của trận ra quân và những thay đổi về lực lượng ở cả hai bên, một thế trận chặt chẽ là kịch bản dễ được tính đến. U23 Việt Nam cần tận dụng lợi thế sân nhà, cải thiện khả năng dứt điểm và hạn chế sai sót trước hàng công giàu tiềm năng của đối thủ.