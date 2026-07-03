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Ronaldo bật khóc, chia sẻ xúc động sau chiến thắng của Bồ Đào Nha ở World Cup 2026

Thứ Sáu, 09:37, 03/07/2026
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VOV.VN - Ronaldo bật khóc, đồng thời có những chia sẻ xúc động sau trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Sáng 3/7, Ronaldo ghi 1 bàn thắng từ chấm phạt đền, góp phần giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Cá nhân CR7 dù rời sân ở phút 81 nhưng được FIFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. 

ronaldo bat khoc, chia se xuc dong sau chien thang cua bo Dao nha o world cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Sau khi trận đấu kết thúc, Ronaldo đã bật khóc vì sung sướng khi lần đầu tiên ghi bàn ở một trận knock-out của World Cup. Anh cùng các đồng đội cũng có hành động đặc biệt khi giơ cao chiếc áo số 21 - số áo mà tiền đạo Diogo Jota mặc trong những lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha khi còn sống. 

Sau đó, chính Ronaldo mặc lên mình chiếc áo số 21 này và cùng các đồng đội đi vòng quanh sân tri ân các CĐV Bồ Đào Nha đã đến với sân BMO Field ở Toronto (Canada) để cổ vũ. 

ronaldo bat khoc, chia se xuc dong sau chien thang cua bo Dao nha o world cup 2026 hinh anh 2
Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của Ronaldo. (Ảnh: Chụp màn hình). 

Trên trang cá nhân, Ronaldo có chia sẻ xúc động: "Chúng tôi đã giành chiến thắng, không chỉ cho chúng tôi mà còn cho Diogo, cho đất nước Bồ Đào Nha. Tiến lên". 

Sau trận thắng Croatia, Bồ Đào Nha sẽ bước vào vòng 16 đội của World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong màn so tài bắt đầu lúc 2h rạng sáng 7/7 theo giờ Việt Nam. 

PV/VOV.VN
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