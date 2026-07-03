Ronaldo được vinh danh sau trận thắng của Bồ Đào Nha ở World Cup 2026

Sáng 3/7, ĐT Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trước Croatia ở vòng 32 đội của World Cup 2026 để thẳng tiến vào vòng 16 đội. Trong trận đấu này, Ronaldo để lại dấu ấn với bàn gỡ quan trọng ở phút 68, góp phần tạo nên màn lội ngược dòng của thầy trò HLV Martinez.

Ảnh: FIFA.

Sau trận đấu, Ronaldo đã được FIFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ĐT Bồ Đào Nha thắng ĐT Croatia 2-1. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của CR7. Pha lập công vào lưới Croatia cũng là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở các trận đấu vòng knock-out của World Cup sau rất nhiều lần siêu sao này vô duyên trước khung gỗ của đối thủ.

Đây là lần thứ hai ở World Cup năm nay, Ronaldo nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trước đó, anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0, trận đấu mà CR7 ghi được một cú đúp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cristiano Ronaldo đã có được 11 bàn thắng ở các kỳ World Cup, sánh ngang thành tích của những Sándor Kocsis hay Jürgen Klinsmann. Tính trong sự nghiệp của mình, Cristiano Ronaldo cũng đã sở hữu 976 bàn thắng, càng ngày càng gần cột mốc 1.000 bàn.