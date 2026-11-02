Những điểm mới thú vị về giải golf VĐQG 2026

Ngày 2/11, tại Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã phối hợp tổ chức họp báo công bố Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức, phát biểu tại sự kiện.

Đến tham dự sự kiện có Ông Đỗ Công Tuân - Phó trưởng ban Ban tuyên giáo - Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Văn Chúc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng - Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức, Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao - Cục Thể Dục Thể Thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức.

Ra đời từ năm 2005, trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã khẳng định vị trí trong hệ thống thi đấu golf Việt Nam, trở thành nơi hội tụ những vận động viên xuất sắc, chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ golfer và ghi dấu những bước tiến quan trọng của môn thể thao này.

Quang cảnh buổi họp báo.

Từ năm 2022, với sự đồng hành của Báo Tiền Phong, Giải Vô địch Golf Quốc gia bước sang giai đoạn phát triển mới khi được đưa vào hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam, tạo nên một đấu trường đỉnh cao dành riêng cho các vận động viên trong nước. Qua từng mùa giải, những cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt, sự xuất hiện của các tài năng trẻ cùng những thành tích nổi bật đã góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo động lực phát triển và đưa bộ môn golf đến gần hơn với công chúng.

Năm 2026, Giải Vô địch Golf Quốc gia tiếp tục hành trình phát triển với một dấu mốc đặc biệt: lần đầu tiên được tổ chức trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sự kiện thể thao lớn nhất nước, diễn ra theo chu kỳ 4 năm.

Lễ ký kết giữa BTC và nhà tài trợ chính.

Việc golf góp mặt tại Đại hội đưa môn thể thao này vào hệ thống tranh tài thành tích cao quốc gia, không chỉ là cơ hội để các nhà vô địch khẳng định đẳng cấp, golfer trẻ thể hiện khát vọng, mà còn là đấu trường để nơi các đoàn tỉnh, thành phố và ngành kiểm chứng chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và năng lực cạnh tranh của các đơn vị tham gia.

So với những mùa giải trước, việc bổ sung các nội dung đồng đội là một trong những thay đổi quan trọng nhất về chuyên môn, tạo nên sự khác biệt cả về phương thức thi đấu lẫn chiến thuật cạnh tranh giữa các đoàn thể thao.

Ở hai nội dung cá nhân nam và nữ, vận động viên thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp qua ba vòng đấu. Mỗi vòng 18 hố, với tổng cộng 54 hố và không có cắt loại. Người có tổng số gậy thực tế thấp nhất sau ba vòng đấu sẽ giành chức vô địch.

BTC tri ân các nhà tài trợ đồng hành.

Đáng chú ý, kết quả cá nhân không chỉ quyết định thứ hạng và huy chương mà còn là cơ sở lựa chọn, xếp hạt giống cho 8 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung nam và nữ bước vào vòng đối kháng loại trực tiếp.

Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu theo thể thức đối kháng (match play). Mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm ba trận đối kháng đơn, trong khi đồng đội nữ gồm hai trận đối kháng đơn. Kết quả của các trận đấu quyết định đội giành quyền đi tiếp trong cuộc cạnh tranh huy chương.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM) với bốn nội dung thi đấu, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng bốn bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.