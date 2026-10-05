Việt Nam hứa hẹn là điểm đến du lịch golf hàng đầu châu Á

Trong một bài viết của Bloomberg, các chuyên gia đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường du lịch golf phát triển nhanh nhất thế giới, với những sân golf đẳng cấp được thiết kế bởi những "huyền thoại" golf như Nick Faldo và Greg Norman.

Theo National Golf Foundation (trụ sở tại Mỹ), Việt Nam dự báo ​​sẽ có khoảng 200 sân golf vào năm 2030, gấp hơn 2 lần con số hiện tại. Sự bùng nổ này chiếm gần 50% tổng số dự án phát triển golf trên khắp châu Á. Trong số đó, nổi bật là một khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Trump Organization trị giá 1,5 tỷ USD đang được phát triển ở miền Bắc, cùng với một sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế ở miền Nam được thiết kế bởi TGR Design của Tiger Woods.

Khách nước ngoài chơi golf tại Việt Nam

“Tiềm năng phát triển các sân golf đẳng cấp thế giới ở Việt Nam là khó có thể sánh bằng” - chia sẻ của Brian Curley, một chuyên gia đã thiết kế 7 sân golf hiện đang hoạt động tại Việt Nam, đánh giá những khu ven biển hoang sơ trải dài và vùng cao nguyên tươi tốt tại Việt Nam tạo nên những cảnh quan lý tưởng cho các nhà thiết kế sân golf.

Theo Bloomberg, mức giá cho một vòng chơi golf 18 lỗ và phí sân tại Việt Nam tương đương hoặc thấp hơn một số sân golf công cộng đạt chuẩn quốc tế ở Mỹ, mặc dù mức giá ở Việt Nam thường bao gồm cả dịch vụ xe đẩy và người phục vụ sân golf (caddie). Chi phí chỗ ở, ăn uống khá thấp đối với khả năng chi trả dòng khách golf cũng tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch golf ở Việt Nam. Ngoài ra bên cạnh lợi thế thu hút chính từ thương hiệu sân golf đẳng cấp thế giới, dịch vụ caddie tại Việt Nam cũng nổi tiếng về mặt chuyên môn và sự tỉ mỉ.

Ảnh minh họa. Nguồn: The Five Resort & Golf Hoàng Gia Ninh Bình

Ước tính những khách du lịch golf từ nước ngoài thường chi tiêu gấp 3 lần so với những khách du lịch giải trí khác ở Việt Nam. Thậm chí một số người chơi golf đã từ những vùng đất xa xôi đến Việt Nam bằng máy bay riêng. Trong khu vực, Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á hưởng lợi từ du lịch golf. Thái Lan có nhiều sân golf nhất ở Đông Nam Á với hơn 300 sân, Indonesia có hơn 150 sân golf, trong khi Campuchia đang tham gia vào lĩnh vực này với khoảng 10 sân.

Tuy nhiên, các lợi thế riêng đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của người chơi golf, sau khi được vinh danh là “Điểm đến golf tốt nhất châu Á” (Asia’s Best Golf Destination) trong 9 năm liên tiếp bởi tổ chức World Golf Awards. Nhiều năm qua, việc khó đặt lịch chơi golf ở quê nhà và mùa đông lạnh giá đã thúc đẩy những người chơi từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) đổ xô đến các sân golf của Việt Nam vì chi phí tương đối thấp, bên cạnh thời tiết ấm áp và nhiều nắng ngay cả khi Việt Nam bước vào mùa đông. Các câu lạc bộ golf tại Việt Nam đã chào đón dòng khách này, bằng việc cung cấp thực đơn phục vụ khẩu vị Hàn Quốc và Nhật Bản, và một số người phục vụ sân golf còn sử dụng được ngôn ngữ châu Á khác, ngoài tiếng Anh.