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Ninh Bình chiêu mộ thành công ngoại binh từng thi đấu ở Thái Lan

Thứ Ba, 10:38, 14/07/2026
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VOV.VN - Ninh Bình thể hiện sự quyết tâm trước thềm mùa giải mới khi chính thức chiêu mộ thành công Romeu Martins.

Chuyển nhượng V League hôm nay 14/7 được chú ý khi Ninh Bình chiêu mộ thành công ngoại binh Romeu Martins. Thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, Romeu Martins được đánh giá sẽ bổ sung khả năng tranh chấp ở tuyến giữa.

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Ninh Bình chiêu mộ thành công Romeu Martins (Ảnh: Ninh Bình FC)

Romeu Martins được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và thể hình tốt với chiều cao 1m85. Bên cạnh khả năng thu hồi bóng ở tuyến giữa, tiền vệ người Brazil còn có khả năng tham gia hỗ trợ tấn công hiệu quả khi ghi được 5 bàn, có 1 pha kiến tạo trong màu áo CLB Sukhothai (Thái Lan) mùa giải trước.

Sự đa năng cũng là một điểm mạnh khi Romeu Martins cũng có thể thi đấu ở vị trí trung vệ khi cần thiết. Với việc từng thi đấu ở Thai League, Romeu Martins được kỳ vọng sẽ sớm hoà nhập với các đồng đội khi có thời gian làm quen với môi trường bóng đá Đông Nam Á.

Tuyến giữa của Ninh Bình mùa tới được đánh giá rất cao. Ngoài sức sáng tạo của Hoàng Đức, Ninh Bình đã bổ sung thêm hai ngoại binh là Marciel Da Silva và Romeu Martins. Trong khi Marciel Da Silva có khả năng điều tiết, cầm nhịp lối chơi thì Romeu Martins thiên về khả năng thu hồi bóng ở khu trung lộ.

Mùa trước, Ninh Bình FC dù mới lên hạng nhưng giành được thành tích ấn tượng với hạng ba V-League, á quân Cúp Quốc gia.

PV/VOV.VN
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