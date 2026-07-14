Nhận định Pháp – Tây Ban Nha: Mbappe phục thù Yamal?

Màn đối đầu giữa Yamal và Mbappe là tâm điểm chú ý trong trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

“Hoặc là Pháp sẽ có lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết World Cup, hoặc là Tây Ban Nha sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước họ. Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng chúng tôi chẳng sợ bất cứ điều gì” – Lamine Yamal đưa ra tuyên bố đáng chú ý trước trận bán kết World Cup 2026.

Lamine Yamal chính là nguồn cảm hứng giúp Tây Ban Nha liên tiếp thắng Pháp 2-1 ở bán kết EURO 2024 (nơi anh lập siêu phẩm gỡ hòa) và 5-4 tại bán kết Nations League 2024/2025 (nơi anh ghi cú đúp bàn thắng).

Tại World Cup 2026, Lamine Yamal vẫn là nhân tố biến ảo nhất trong lối chơi của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc dính chấn thương ngay trước thềm giải đấu khiến Lamine Yamal hiện tại không có phong độ bùng nổ như khi Tây Ban Nha vô địch EURO 2024.

Bên cạnh đó, Nico Williams chỉ mới trở lại sau chấn thương còn Ferran Torres và Alex Baena có phong độ thất thường khiến sức tấn công của Tây Ban Nha ở World Cup 2026 không sánh bằng thời điểm lên đỉnh châu Âu. Dù rằng, La Roja sở hữu khả năng kiểm soát bóng siêu đẳng và hàng phòng ngự mới thủng lưới 1 bàn tại giải lần này.

Thực tế, Tây Ban Nha đã chơi không như ý tại vòng bảng khi hòa Cape Verde 0-0, thắng Saudi Arabia, thắng Saudi Arabia 4-0 và thắng Uruguay 1-0. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente bùng nổ với trận thắng Áo 3-0 ở vòng 32 đội, trước khi “siêu dự bị” Mikel Merino liên tiếp tỏa sáng để hạ Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 16 đội và đánh bại Bỉ 2-1 ở tứ kết.

Tây Ban Nha đang hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Pháp. (Ảnh: Reuters)

Trong khi Tây Ban Nha hiện tại có phần suy giảm sức mạnh so với trận bán kết EURO 2024, thì Pháp đã trở nên đáng sợ hơn so với cách đây 2 năm.

Tại bán kết EURO 2024, Pháp chưa thể tìm ra giải pháp thay thế phù hợp cho N’Golo Kante ở giữa sân và thiếu một chân chuyền xứng tầm để gắn kết lối chơi.

Bây giờ, Les Bleu đã tìm thấy nguồn sáng tạo từ Michael Olise – người đang dẫn đầu danh sách kiến tạo ở World Cup 2026 với 5 đường chuyền thành bàn. Trong khi đó Manu Kone và Aurelien Tchouameni đang khiến N’Golo Kante chưa được thi đấu phút nào ở giải năm nay. Chưa kể, Ousmane Dembele đã vươn lên một đẳng cấp khác so với năm 2024 và đang là đương kim QBV thế giới.

Ngoài ra, HLV Didier Deschamp có nhiều lựa chọn “quân bài tẩy” hơn HLV Luis de la Fuente, khi Pháp đang sở hữu băng ghế dự bị toàn sao với Desire Doue, Rayan Cherki, Warren Zaire-Emery hay Jean-Philippe Mateta.

Pháp đang hướng tới lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết World Cup. (Ảnh: Reuters)

Quan trọng nhất, Pháp đang có một Kylian Mbappe với phong độ cực cao tại World Cup 2026. Đội trưởng của Les Bleu đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng và 3 pha kiến tạo.

Kylian Mbappe là đầu tàu giúp dàn sao Pháp liên tiếp cuốn phăng các đối thủ tại World Cup 2026. Đội bóng áo lam lần lượt thắng Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1 tại vòng bảng rồi hạ knock-out Thụy Điển 3-0, Paraguay 1-0, Morocco 2-0.

Trước thềm bán kết World Cup 2026, Pháp đang được đánh giá nhỉnh hơn so với Tây Ban Nha, dù Les Bleus lép vế hơn La Roja về thành tích đối đầu trong quá khứ (thua 18 trận, hòa 7 trận và thắng 13 trận). Pháp cũng tỏ ra khó lường hơn về lối chơi ở trận này khi có nhiều lựa chọn nhân sự để toan tính chiến thuật, trong khi Tây Ban Nha luôn trung thành với việc kiểm soát bóng.

Theo tính toán của Opta, khả năng chiến thắng trong 90 phút của Pháp là 43,9%. Cơ hội chiến thắng của Tây Ban Nha trong thời gian thi đấu chính thức là 29%. Khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 27,1%.

Opta cũng đánh giá Pháp có 57,7% cơ hội vào chung kết và 34,05% cơ hội vô địch World Cup 2026. Trong khi đó, khả năng Tây Ban Nha vào chung kết là 42,3% và khả năng đăng quang là 23,45%.

Từ EURO 2024 đến World Cup 2026: Đội hình Pháp và Tây Ban Nha thay đổi ra sao? VOV.VN - Trước trận bán kết World Cup 2026, dàn sao Pháp và Tây Ban Nha từng liên tiếp đụng độ tại bán kết EURO 2024 và bán kết Nations League 2025/2026.