Ông Trump xác nhận can thiệp với FIFA về chiếc thẻ đỏ của tiền đạo đội tuyển Mỹ

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông chỉ yêu cầu FIFA rà soát lại tình huống vì cho rằng tiền đạo Balogun đã không phạm lỗi dẫn tới chiếc thẻ đỏ.

Theo ông Trump, pha va chạm giữa Balogun và cầu thủ đối phương đơn thuần là hệ quả của việc hai cầu thủ cùng lao vào bóng với tốc độ cao. Ông đồng thời đánh giá, quyết định truất quyền thi đấu của trọng tài chính điều khiển trận đấu là “rất tệ”.

Ông Trump cũng hoan nghênh việc FIFA sau đó hủy án treo giò đối với tiền đạo Balogun, gọi đây là một “quyết định thực sự xuất sắc”. Tuy nhiên, ông khẳng định mình không gây sức ép lên Liên đoàn Bóng đá thế giới mà chỉ đề nghị xem xét lại tình huống. Theo Tổng thống Mỹ, việc đội tuyển Mỹ có đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất trên sân là rất quan trọng trong hành trình chinh phục World Cup.

CĐV Mỹ trên khán đài trong trận đấu tại vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Động thái của ông Trump đã thu hút sự chú ý lớn khi đây là lần hiếm hoi một nguyên thủ quốc gia công khai xác nhận can thiệp bằng cách đề nghị FIFA xem xét lại một quyết định kỷ luật ngay trong thời gian diễn ra World Cup. Vụ việc cũng khiến Liên đoàn Bóng đá Bỉ phản ứng mạnh. Phía Bỉ đã gửi đơn kháng cáo và yêu cầu FIFA giải thích về quy trình hủy án treo giò đối với Balogun trước trận đấu giữa hai đội ở vòng 1/8.