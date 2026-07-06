English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump xác nhận can thiệp với FIFA về chiếc thẻ đỏ của tiền đạo đội tuyển Mỹ

Thứ Hai, 22:56, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 xác nhận, ông đã đề nghị FIFA xem xét lại tình huống dẫn đến thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun, đồng thời cho rằng quyết định của trọng tài trong pha bóng này là không công bằng. 

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông chỉ yêu cầu FIFA rà soát lại tình huống vì cho rằng tiền đạo Balogun đã không phạm lỗi dẫn tới chiếc thẻ đỏ.

Theo ông Trump, pha va chạm giữa Balogun và cầu thủ đối phương đơn thuần là hệ quả của việc hai cầu thủ cùng lao vào bóng với tốc độ cao. Ông đồng thời đánh giá, quyết định truất quyền thi đấu của trọng tài chính điều khiển trận đấu là “rất tệ”.

Ông Trump cũng hoan nghênh việc FIFA sau đó hủy án treo giò đối với tiền đạo Balogun, gọi đây là một “quyết định thực sự xuất sắc”. Tuy nhiên, ông khẳng định mình không gây sức ép lên Liên đoàn Bóng đá thế giới mà chỉ đề nghị xem xét lại tình huống. Theo Tổng thống Mỹ, việc đội tuyển Mỹ có đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất trên sân là rất quan trọng trong hành trình chinh phục World Cup.

Ong trump xac nhan can thiep voi fifa ve chiec the do cua tien dao doi tuyen my hinh anh 1
CĐV Mỹ trên khán đài trong trận đấu tại vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: Reuters 

Động thái của ông Trump đã thu hút sự chú ý lớn khi đây là lần hiếm hoi một nguyên thủ quốc gia công khai xác nhận can thiệp bằng cách đề nghị FIFA xem xét lại một quyết định kỷ luật ngay trong thời gian diễn ra World Cup. Vụ việc cũng khiến Liên đoàn Bóng đá Bỉ phản ứng mạnh. Phía Bỉ đã gửi đơn kháng cáo và yêu cầu FIFA giải thích về quy trình hủy án treo giò đối với Balogun trước trận đấu giữa hai đội ở vòng 1/8.

ap26183057397245-2187-1783347787.jpg

Bỉ khiếu nại FIFA vì cho Balogun ra sân ở trận gặp Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) tuyên bố sẽ khiếu nại quyết định của FIFA cho phép tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ thi đấu ở vòng 1/8 World Cup 2026, dù cầu thủ này đã nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước đó. 

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc gặp Mỹ - Iran sẽ diễn ra tại Doha vào 30/6
Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc gặp Mỹ - Iran sẽ diễn ra tại Doha vào 30/6

VOV.VN - Sáng sớm 29/6 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng “Iran đã yêu cầu một cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày mai tại Doha!” và ông xác nhận phái đoàn Mỹ sẽ gặp phái đoàn Iran vào ngày 30/6.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc gặp Mỹ - Iran sẽ diễn ra tại Doha vào 30/6

Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc gặp Mỹ - Iran sẽ diễn ra tại Doha vào 30/6

VOV.VN - Sáng sớm 29/6 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng “Iran đã yêu cầu một cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày mai tại Doha!” và ông xác nhận phái đoàn Mỹ sẽ gặp phái đoàn Iran vào ngày 30/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50
Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết, khả năng đạt được một thỏa thuận “tốt” với Iran hiện gần như ở thế “50/50”, đồng thời để ngỏ khả năng “đánh bại hoàn toàn” nước này nếu đàm phán thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết, khả năng đạt được một thỏa thuận “tốt” với Iran hiện gần như ở thế “50/50”, đồng thời để ngỏ khả năng “đánh bại hoàn toàn” nước này nếu đàm phán thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Trước đó, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp hẹp tại Trung Nam Hải. Ra sân bay tiễn Tổng thống Mỹ có Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Trước đó, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp hẹp tại Trung Nam Hải. Ra sân bay tiễn Tổng thống Mỹ có Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế