Pep Guardiola chia tay sau 10 năm gắn bó, Man City chốt phương án thay thế

HLV Pep Guardiola sẽ chia tay Man City khi mùa giải kết thúc. (Ảnh: Reuters)

Theo giới truyền thông Anh, HLV Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau 10 năm gắn bó. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ khép lại hành trình tại sân Etihad khi mùa giải 2025/2026 kết thúc.

Pep Guardiola gia nhập Man City vào năm 2016 và vừa giành danh hiệu thứ 20 cùng đội bóng sau chức vô địch FA Cup vào cuối tuần trước. Hiện tại, Man City vẫn đang cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal.

Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Man City đã giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 5 Cúp Liên đoàn Anh, 3 Siêu cúp Anh, 1 Cúp C1 châu Âu, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Các nguồn tin tiết lộ, Man City sẽ chính thức thông báo chia tay Pep Guardiola vào cuối tuần này, trước khi tiếp đón Aston Villa ở vòng hạ màn Ngoại hạng Anh và tổ chức diễu hành kết thúc mùa giải vào đầu tuần tới.

HLV Enzo Maresca dự kiến sẽ tới dẫn dắt Man City. (Ảnh: Reuters)

Tờ The Athletic cũng cho biết, Man City sẽ chọn HLV Enzo Maresca kế nhiệm HLV Pep Guardiola. Trong quá khứ, Enzo Maresca từng làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City.

Hiện tại, Enzo Maresca đang tự do sau khi chia tay Chelsea vào giữa mùa giải 2025/2026. Trong sự nghiệp cầm quân, Enzo Maresca từng ghi dấu ấn với chức vô địch Cúp C3 châu Âu (Conference League) và FIFA Club World Cup cùng Chelsea.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD