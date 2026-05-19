Pep Guardiola chia tay sau 10 năm gắn bó, Man City chốt phương án thay thế

Thứ Ba, 08:51, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau 10 năm gắn bó và đội chủ sân Etihad dự kiến sẽ bổ nhiệm HLV Enzo Maresca làm người kế nhiệm.

pep guardiola chia tay sau 10 nam gan bo, man city chot phuong an thay the hinh anh 1
HLV Pep Guardiola sẽ chia tay Man City khi mùa giải kết thúc. (Ảnh: Reuters)

Theo giới truyền thông Anh, HLV Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau 10 năm gắn bó. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ khép lại hành trình tại sân Etihad khi mùa giải 2025/2026 kết thúc.

Pep Guardiola gia nhập Man City vào năm 2016 và vừa giành danh hiệu thứ 20 cùng đội bóng sau chức vô địch FA Cup vào cuối tuần trước. Hiện tại, Man City vẫn đang cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal.

Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Man City đã giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 5 Cúp Liên đoàn Anh, 3 Siêu cúp Anh, 1 Cúp C1 châu Âu, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Các nguồn tin tiết lộ, Man City sẽ chính thức thông báo chia tay Pep Guardiola vào cuối tuần này, trước khi tiếp đón Aston Villa ở vòng hạ màn Ngoại hạng Anh và tổ chức diễu hành kết thúc mùa giải vào đầu tuần tới.

pep guardiola chia tay sau 10 nam gan bo, man city chot phuong an thay the hinh anh 2
HLV Enzo Maresca dự kiến sẽ tới dẫn dắt Man City. (Ảnh: Reuters)

Tờ The Athletic cũng cho biết, Man City sẽ chọn HLV Enzo Maresca kế nhiệm HLV Pep Guardiola. Trong quá khứ, Enzo Maresca từng làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City.

Hiện tại, Enzo Maresca đang tự do sau khi chia tay Chelsea vào giữa mùa giải 2025/2026. Trong sự nghiệp cầm quân, Enzo Maresca từng ghi dấu ấn với chức vô địch Cúp C3 châu Âu (Conference League) và FIFA Club World Cup cùng Chelsea.

Hoàng Long/VOV.VN
Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Pep Guardiola Enzo Maresca Man City
Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bournemouth vs Man City
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bournemouth vs Man City thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 01h30 ngày 20/5.

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bournemouth vs Man City thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 01h30 ngày 20/5.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Arsenal chờ vô địch sớm
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 19/5: Chiến thắng 1-0 trước Burnley giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm. Nếu Man City sảy chân trước Bournemouth ở trận đấu diễn ra đêm nay, Arsenal sẽ chính thức vô địch trước vòng hạ màn.

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 19/5: Chiến thắng 1-0 trước Burnley giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm. Nếu Man City sảy chân trước Bournemouth ở trận đấu diễn ra đêm nay, Arsenal sẽ chính thức vô địch trước vòng hạ màn.

“Người đặc biệt” Jose Mourinho tái xuất Real Madrid
VOV.VN - “Người đặc biệt” Jose Mourinho chính thức tái xuất Real Madrid trên vai trò huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

VOV.VN - “Người đặc biệt” Jose Mourinho chính thức tái xuất Real Madrid trên vai trò huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Kết quả bóng đá hôm nay 19/5: Arsenal thắng tối thiểu, chờ vô địch Ngoại hạng Anh
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 19/5: Arsenal giành chiến thắng tối thiểu trước Burnley ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 và tiến rất gần đến chức vô địch sau 22 năm chờ đợi.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 19/5: Arsenal giành chiến thắng tối thiểu trước Burnley ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 và tiến rất gần đến chức vô địch sau 22 năm chờ đợi.

Casemiro nói lời "gan ruột" sau trận MU 3-2 Nottingham làm lay động Old Trafford
VOV.VN - Casemiro nói lời “gan ruột” sau trận MU thắng 3-2 Nottingham ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trên sân vận động Old Trafford.

VOV.VN - Casemiro nói lời “gan ruột” sau trận MU thắng 3-2 Nottingham ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trên sân vận động Old Trafford.

