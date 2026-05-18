“Người đặc biệt” Jose Mourinho tái xuất Real Madrid

Thứ Hai, 16:36, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Người đặc biệt” Jose Mourinho chính thức tái xuất Real Madrid trên vai trò huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Jose Mourinho được cho là đã đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid với bản hợp đồng ban đầu có thời hạn 2 năm. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý khi “Người đặc biệt” chuẩn bị tái xuất Bernabeu sau hơn một thập kỷ.

nguoi dac biet jose mourinho tai xuat real madrid hinh anh 1
Jose Mourinho tái xuất Real Madrid. (Ảnh: Reuters)

Trong thời gian qua, chiếc ghế nóng tại Real Madrid do Alvaro Arbeloa tạm nắm quyền kể từ tháng 1 sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Los Blancos chưa bao giờ có ý định trao cơ hội dài hạn cho Arbeloa.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, mọi thỏa thuận giữa Mourinho và Real Madrid đã hoàn tất về mặt nguyên tắc. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ tới Madrid ký hợp đồng ngay sau trận đấu giữa Real Madrid và Athletic Bilbao tại vòng hạ màn La Liga 2025/2026.

Dù vẫn còn hợp đồng với Benfica tới năm 2027, Mourinho đã sẵn sàng cho nhiệm kỳ thứ hai tại Bernabeu. Ở giai đoạn đầu (2010-2013), ông dẫn dắt Real Madrid 178 trận, giành 128 chiến thắng, đạt tỷ lệ thắng gần 72% cùng 3 danh hiệu lớn.

Dưới thời Jose Mourinho, Real Madrid ghi tới 475 bàn và chỉ thủng lưới 168 lần, thể hiện lối chơi tấn công hiệu quả. Ông từng giúp Los Blancos giành La Liga 2011/2012, Cúp Nhà Vua 2010/2011 và Siêu cúp Tây Ban Nha 2012.

Sau khi rời Madrid, Mourinho tiếp tục hành trình huấn luyện tại nhiều CLB lớn như Chelsea, MU, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce và Benfica. Kinh nghiệm dày dạn là điểm tựa để ông được kỳ vọng tái thiết Real Madrid sau mùa giải trắng tay.

Barca vô địch La Liga 2025/2026 sau khi thắng dễ Real Madrid
