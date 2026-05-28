Pickleball Việt Nam ra quân kém may tại Macau Open 2026

Thứ Năm, 21:44, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Pickleball Việt Nam ra quân kém may tại giải PPA Asia Macau Open 2026 khi Sophia Phương Anh và Hồ Thị Trúc Tâm đều sớm dừng bước ở vòng 1/32 nội dung đôi nam nữ.

Trong ngày mở màn giải PPA Asia Macau Open 2026, các đại diện nổi bật của pickleball Việt Nam là Sophia Phương Anh và Hồ Thị Trúc Tâm đều thi đấu ở nội dung đôi nam nữ. Tuy nhiên, cả hai tay vợt đều cùng bạn đánh cặp sớm dừng bước tại vòng 1/32.

Sophia Phương Anh cùng Willy Chung thua ngược 1-2 trước cặp Sarah Jane Lim - Leander Lazaro. Sau khi thắng set đầu với tỷ số 12-10, cặp Sophia Phương Anh - Willy Chung đã thua 2-11 và 4-11 ở các set tiếp theo.

pickleball viet nam ra quan kem may tai macau open 2026 hinh anh 1
Tay vợt Sophia Phương Anh. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Hồ Thị Trúc Tâm cùng Rex T (Rex Thais) nhận thất bại 0-2 trước cặp Kaitlynn Hart - Harrison Brown. Tỷ số 2 set đấu ở trận này lần lượt là 9-11 và 7-11.

Như vậy, pickleball Việt Nam không có đại diện nào góp mặt ở vòng 1/16 nội dung đôi nam nữ PPA Asia Macau Open 2026. Niềm hy vọng của pickleball Việt Nam tại giải đấu này sẽ tập trung ở nội dung đôi nữ và đơn nữ.

Cụ thể, Sophia Phương Anh được xếp hạng hạt giống số 4 nội dung đơn nữ và cặp Sophia Phương Anh – Sophia Huỳnh Trần được xếp hạng hạt giống số 4 nội dung đôi nữ. Theo kế hoạch, nội dung đơn nữ và đôi nữ PPA Asia Macau Open 2026 sẽ khởi tranh với các trận đấu vòng 1/16 vào ngày 29/5.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Pickleball Sophia Phương Anh Hồ Thị Trúc Tâm
Cách xử lý bóng khi đối thủ Drop tốt trong thi đấu Pickleball

VOV.VN - Hướng dẫn cách xử lý bóng khi đối thủ thực hiện cú Drop hiệu quả trong thi đấu Pickleball qua những phân tích đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là tư duy chiến thuật quan trọng giúp người mới không vội tấn công trên khu vực bếp, kiểm soát nhịp độ và hạn chế cơ hội phản công của đối thủ.

Lịch thi đấu pickleball hôm nay 28/5: Sophia Phương Anh ra quân tại Macau Open

VOV.VN - Cập nhật lịch thi đấu pickleball hôm nay 28/5 với các trận đấu mở màn PPA Asia Macau Open 2026, thời gian và sân đấu mới nhất.

Sửa lỗi di chuyển khi Dink Slice Backhand cho người mới chơi Pickleball

VOV.VN - Hướng dẫn chỉnh sửa và hoàn thiện kỹ thuật Dink Slice Backhand cho người mới chơi Pickleball qua các bước đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lỗi sai về di chuyển được phân tích chi tiết, giúp người chơi giữ nhịp độ ổn định, cải thiện kỹ thuật và tự tin làm chủ khu vực bếp khi thi đấu.

Trương Vinh Hiển vô địch giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Trương Vinh Hiển vô địch nội dung đơn nam giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026 sau chiến thắng áp đảo ở trận chung kết.

Trương Vinh Hiển, Alix Trương tạo kịch bản trong mơ tại Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi giành chiến thắng thuyết phục ở vòng 1/32 nội dung đôi nam nữ tại giải Kuala Lumpur Open 2026 để tiến vào vòng 1/16 gặp Alix Trương – Tama Shimabukuro.

