Pickleball Việt Nam ra quân kém may tại Macau Open 2026

Trong ngày mở màn giải PPA Asia Macau Open 2026, các đại diện nổi bật của pickleball Việt Nam là Sophia Phương Anh và Hồ Thị Trúc Tâm đều thi đấu ở nội dung đôi nam nữ. Tuy nhiên, cả hai tay vợt đều cùng bạn đánh cặp sớm dừng bước tại vòng 1/32.

Sophia Phương Anh cùng Willy Chung thua ngược 1-2 trước cặp Sarah Jane Lim - Leander Lazaro. Sau khi thắng set đầu với tỷ số 12-10, cặp Sophia Phương Anh - Willy Chung đã thua 2-11 và 4-11 ở các set tiếp theo.

Tay vợt Sophia Phương Anh. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Hồ Thị Trúc Tâm cùng Rex T (Rex Thais) nhận thất bại 0-2 trước cặp Kaitlynn Hart - Harrison Brown. Tỷ số 2 set đấu ở trận này lần lượt là 9-11 và 7-11.

Như vậy, pickleball Việt Nam không có đại diện nào góp mặt ở vòng 1/16 nội dung đôi nam nữ PPA Asia Macau Open 2026. Niềm hy vọng của pickleball Việt Nam tại giải đấu này sẽ tập trung ở nội dung đôi nữ và đơn nữ.

Cụ thể, Sophia Phương Anh được xếp hạng hạt giống số 4 nội dung đơn nữ và cặp Sophia Phương Anh – Sophia Huỳnh Trần được xếp hạng hạt giống số 4 nội dung đôi nữ. Theo kế hoạch, nội dung đơn nữ và đôi nữ PPA Asia Macau Open 2026 sẽ khởi tranh với các trận đấu vòng 1/16 vào ngày 29/5.