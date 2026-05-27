Cách xem trực tiếp pickleball PPA Tour Asia Macao Open 2026

Điểm dừng tiếp theo của hệ thống PPA Tour Asia sẽ là Macao, Trung Quốc với giải đấu PPA Asia 500 Macao Open 2026, diễn ra từ ngày 28-31/5/2026 tại Cotai Expo, thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí nổi tiếng The Venetian Macao. Đây là lần đầu tiên hệ thống PPA Tour Asia đặt chân tới Macao, đánh dấu chặng thứ ba của mùa giải 2026 sau Hà Nội và Kuala Lumpur.

Không chỉ là một giải đấu pickleball đơn thuần, PPA Asia 500 Macao Open 2026 được kỳ vọng mang đến trải nghiệm thi đấu và thưởng lãm đẳng cấp quốc tế khi toàn bộ hệ thống sân được dựng trong khu triển lãm Hall D của Cotai Expo, nơi sẽ được chuyển đổi thành đấu trường pickleball chuyên biệt với sân trung tâm và các sân thi đấu vệ tinh trong nhà.

Giải đấu năm nay có tổng tiền thưởng chuyên nghiệp lên tới 70.000 USD, thuộc cấp độ “Asia 500”, nhóm giải đấu trao 500 điểm thưởng trên bảng xếp hạng PPA Tour Asia cho các nhà vô địch. Theo thống kê từ ban tổ chức, giải đấu năm nay thu hút hơn 600 lượt đăng ký từ gần 100 khu vực khác nhau, trong đó có đông đảo VĐV tới từ Hong Kong, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines, Mỹ và Việt Nam.

Đại diện Việt Nam tiếp tục góp mặt đáng chú ý ở nội dung nữ với hai tay vợt hàng đầu là Hồ Thị Trúc Tâm và Sophia Phương Anh. Trong đó, Sophia Phương Anh được xếp hạt giống số 4 nội dung đơn nữ. Ngoài nội dung đơn, Sophia Phương Anh còn kết hợp cùng Sophia Huỳnh Trần ở nội dung đôi nữ, tạo nên cặp đấu được người hâm mộ gọi vui là “song Sophia”.

Bên cạnh các tay vợt Việt Nam, giải đấu tại Macao quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của pickleball châu Á và quốc tế. Đáng chú ý có Tama Shimabukuro, tài năng trẻ gốc Nhật đang nổi lên mạnh mẽ tại hệ thống PPA Tour và được xếp hạt giống số 2; Luc Pham, tay vợt gốc Việt hiện đứng hạng 35 thế giới nội dung đơn nam; hay Yufei Long, tay vợt nữ Trung Quốc đang giữ vị trí số 18 thế giới.

Ngoài các nội dung chuyên nghiệp gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp, giải còn tổ chức hệ thống thi đấu amateur, trẻ và vòng loại chuyên nghiệp, cho thấy định hướng mở rộng cộng đồng pickleball tại châu Á của PPA Tour Asia.

Tiếp tục đồng hành cùng người hâm mộ pickleball với tư cách đơn vị sở hữu bản quyền hệ thống PPA Tour Asia 2026 tại Việt Nam, FPT Play sẽ truyền hình trực tiếp và độc quyền toàn bộ giải đấu PPA Asia 500 Macao Open 2026. Khán giả có thể theo dõi hành trình thi đấu của các tay vợt hàng đầu khu vực và quốc tế, cũng như màn tranh tài của các đại diện Việt Nam linh hoạt trên mọi thiết bị như Smart TV, Smartphone, PC/Laptop hay FPT Play Box và tại website: http://fptplay.vn.