English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cách xem trực tiếp pickleball PPA Tour Asia Macao Open 2026

Thứ Tư, 17:52, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cách xem trực tiếp giải pickleball PPA Tour Asia Macao Open 2026 diễn ra từ ngày 28-31/5 với sự góp mặt của những tay vợt nữ hàng đầu Việt Nam như Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần, Hồ Thị Trúc Tâm.

Điểm dừng tiếp theo của hệ thống PPA Tour Asia sẽ là Macao, Trung Quốc với giải đấu PPA Asia 500 Macao Open 2026, diễn ra từ ngày 28-31/5/2026 tại Cotai Expo, thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí nổi tiếng The Venetian Macao. Đây là lần đầu tiên hệ thống PPA Tour Asia đặt chân tới Macao, đánh dấu chặng thứ ba của mùa giải 2026 sau Hà Nội và Kuala Lumpur.

cach xem truc tiep pickleball ppa tour asia macao open 2026 hinh anh 1

Không chỉ là một giải đấu pickleball đơn thuần, PPA Asia 500 Macao Open 2026 được kỳ vọng mang đến trải nghiệm thi đấu và thưởng lãm đẳng cấp quốc tế khi toàn bộ hệ thống sân được dựng trong khu triển lãm Hall D của Cotai Expo, nơi sẽ được chuyển đổi thành đấu trường pickleball chuyên biệt với sân trung tâm và các sân thi đấu vệ tinh trong nhà.

Giải đấu năm nay có tổng tiền thưởng chuyên nghiệp lên tới 70.000 USD, thuộc cấp độ “Asia 500”, nhóm giải đấu trao 500 điểm thưởng trên bảng xếp hạng PPA Tour Asia cho các nhà vô địch. Theo thống kê từ ban tổ chức, giải đấu năm nay thu hút hơn 600 lượt đăng ký từ gần 100 khu vực khác nhau, trong đó có đông đảo VĐV tới từ Hong Kong, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines, Mỹ và Việt Nam.

Đại diện Việt Nam tiếp tục góp mặt đáng chú ý ở nội dung nữ với hai tay vợt hàng đầu là Hồ Thị Trúc Tâm và Sophia Phương Anh. Trong đó, Sophia Phương Anh được xếp hạt giống số 4 nội dung đơn nữ. Ngoài nội dung đơn, Sophia Phương Anh còn kết hợp cùng Sophia Huỳnh Trần ở nội dung đôi nữ, tạo nên cặp đấu được người hâm mộ gọi vui là “song Sophia”.

cach xem truc tiep pickleball ppa tour asia macao open 2026 hinh anh 2

Bên cạnh các tay vợt Việt Nam, giải đấu tại Macao quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của pickleball châu Á và quốc tế. Đáng chú ý có Tama Shimabukuro, tài năng trẻ gốc Nhật đang nổi lên mạnh mẽ tại hệ thống PPA Tour và được xếp hạt giống số 2; Luc Pham, tay vợt gốc Việt hiện đứng hạng 35 thế giới nội dung đơn nam; hay Yufei Long, tay vợt nữ Trung Quốc đang giữ vị trí số 18 thế giới.

Ngoài các nội dung chuyên nghiệp gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp, giải còn tổ chức hệ thống thi đấu amateur, trẻ và vòng loại chuyên nghiệp, cho thấy định hướng mở rộng cộng đồng pickleball tại châu Á của PPA Tour Asia.

Tiếp tục đồng hành cùng người hâm mộ pickleball với tư cách đơn vị sở hữu bản quyền hệ thống PPA Tour Asia 2026 tại Việt Nam, FPT Play sẽ truyền hình trực tiếp và độc quyền toàn bộ giải đấu PPA Asia 500 Macao Open 2026. Khán giả có thể theo dõi hành trình thi đấu của các tay vợt hàng đầu khu vực và quốc tế, cũng như màn tranh tài của các đại diện Việt Nam linh hoạt trên mọi thiết bị như Smart TV, Smartphone, PC/Laptop hay FPT Play Box và tại website: http://fptplay.vn. 

Phạm Ngọc/VOV.VN
Tag: Macao Open 2026 pickleball Sophia Phương Anh Sophia Huỳnh Trần Hồ Thị Trúc Tâm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

2 ngôi sao pickleball Việt Nam tạo nên vụ việc hy hữu ở Philippines
2 ngôi sao pickleball Việt Nam tạo nên vụ việc hy hữu ở Philippines

VOV.VN - Sự kiện hy hữu xảy ra ở giải pickleball Mindanao Open tại Philippines khi ban tổ chức phải chia đôi chức vô địch đơn nam do không thể giải quyết mâu thuẫn của Quang Dương và Phúc Huỳnh về loại bóng thi đấu ở trận chung kết.

2 ngôi sao pickleball Việt Nam tạo nên vụ việc hy hữu ở Philippines

2 ngôi sao pickleball Việt Nam tạo nên vụ việc hy hữu ở Philippines

VOV.VN - Sự kiện hy hữu xảy ra ở giải pickleball Mindanao Open tại Philippines khi ban tổ chức phải chia đôi chức vô địch đơn nam do không thể giải quyết mâu thuẫn của Quang Dương và Phúc Huỳnh về loại bóng thi đấu ở trận chung kết.

Bảng xếp hạng pickleball mới nhất: Trương Vinh Hiển áp sát Lý Hoàng Nam
Bảng xếp hạng pickleball mới nhất: Trương Vinh Hiển áp sát Lý Hoàng Nam

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng pickleball thế giới mới nhất, Trương Vinh Hiển thăng tiến lên đứng thứ 16 thế giới và áp sát vị trí của Lý Hoàng Nam.

Bảng xếp hạng pickleball mới nhất: Trương Vinh Hiển áp sát Lý Hoàng Nam

Bảng xếp hạng pickleball mới nhất: Trương Vinh Hiển áp sát Lý Hoàng Nam

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng pickleball thế giới mới nhất, Trương Vinh Hiển thăng tiến lên đứng thứ 16 thế giới và áp sát vị trí của Lý Hoàng Nam.

Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026
Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam giành quyền vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026 sau loạt trận vòng 1/16 diễn ra ngày 14/5.

Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026

Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Xác định các tay vợt pickleball Việt Nam giành quyền vào tứ kết Kuala Lumpur Open 2026 sau loạt trận vòng 1/16 diễn ra ngày 14/5.

Pickleball Việt Nam chắc chắn có đại diện vào chung kết Kuala Lumpur Open 2026
Pickleball Việt Nam chắc chắn có đại diện vào chung kết Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Pickleball Việt Nam chắc chắn có đại diện vào chung kết Kuala Lumpur Open 2026 khi Trương Vinh Hiển và Nguyễn Hùng Anh gặp nhau ở bán kết nội dung đơn nam.

Pickleball Việt Nam chắc chắn có đại diện vào chung kết Kuala Lumpur Open 2026

Pickleball Việt Nam chắc chắn có đại diện vào chung kết Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Pickleball Việt Nam chắc chắn có đại diện vào chung kết Kuala Lumpur Open 2026 khi Trương Vinh Hiển và Nguyễn Hùng Anh gặp nhau ở bán kết nội dung đơn nam.

Trương Vinh Hiển, Alix Trương tạo kịch bản trong mơ tại Kuala Lumpur Open 2026
Trương Vinh Hiển, Alix Trương tạo kịch bản trong mơ tại Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi giành chiến thắng thuyết phục ở vòng 1/32 nội dung đôi nam nữ tại giải Kuala Lumpur Open 2026 để tiến vào vòng 1/16 gặp Alix Trương – Tama Shimabukuro.

Trương Vinh Hiển, Alix Trương tạo kịch bản trong mơ tại Kuala Lumpur Open 2026

Trương Vinh Hiển, Alix Trương tạo kịch bản trong mơ tại Kuala Lumpur Open 2026

VOV.VN - Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi giành chiến thắng thuyết phục ở vòng 1/32 nội dung đôi nam nữ tại giải Kuala Lumpur Open 2026 để tiến vào vòng 1/16 gặp Alix Trương – Tama Shimabukuro.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế