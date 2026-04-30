  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quang Dương trải lòng khi trở lại Mỹ thi đấu pickleball

Thứ Năm, 18:02, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quang Dương chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân khi trở lại Mỹ thi đấu tại giải pickleball APP Sacramento Open 2026.

Sau thời gian tích cực tham gia các giải đấu tại Việt Nam, Quang Dương đã trở lại Mỹ để thi đấu tại giải APP Sacramento Open 2026. Đây cũng là giải đấu đầu tiên Quang Dương tham dự sau khi gia nhập hệ thống pickleball của APP Tour.

Quang Dương đánh dấu sự trở lại ở Mỹ khi đánh cặp cùng Casey Diamond tại sự kiện biểu diễn vào ngày 30/4, trước các trận đấu chính thức tại APP Sacramento Open 2026 bắt đầu vào ngày 1/5. Trong sự kiện này, bộ đôi Quang Dương – Casey Diamond dừng bước ở tứ kết trước bộ đôi sau đó giành chức vô địch là Munro – Livornese Jr.

Trong ngày trở lại Mỹ thi đấu, Quang Dương cũng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân khi đăng tải hình ảnh tới sân đấu cùng dòng trạng trái: “Cuối cùng cũng tới đây. APP là đấu trường rất tốt để các tay vợt trẻ theo đuổi mục tiêu thi đấu chuyên nghiệp”.

Quang Dương tên đầy đủ là Dương Thiên Quang, sinh năm 2006 tại California, Mỹ. Anh là vận động viên pickleball có bố và mẹ đều là người gốc Việt. Quang Dương từng xếp hạng 6 thế giới trên bảng xếp hạng PPA Tour, nhưng bị xóa tên khỏi bảng xếp hạng PPA và hệ thống giải đấu Major League Pickleball (MLP) vào tháng 7/2025 do những mâu thuẫn về hợp đồng chuyên nghiệp.

Sau bị PPA và MLP xóa tên, Quang Dương tích cực tham gia các giải đấu pickleball tại Việt Nam cũng như thường xuyên chia sẻ các clip hướng dẫn kỹ thuật trên trang cá nhân. Việc gia nhập APP Tour và trở lại Mỹ thi đấu tại giải APP Sacramento Open 2026 là bước ngoặt trong sự nghiệp của Quang Dương.

Hoàng Long/VOV.VN
Tin liên quan

"Thần đồng" Quang Dương và khát vọng nâng tầm pickleball Việt Nam
"Thần đồng" Quang Dương và khát vọng nâng tầm pickleball Việt Nam

VOV.VN - Quang Dương chia sẻ khát vọng nâng tầm pickleball Việt Nam trong ngày ra mắt bộ sưu tập vợt mang thương hiệu của mình.

"Thần đồng" Quang Dương và khát vọng nâng tầm pickleball Việt Nam

"Thần đồng" Quang Dương và khát vọng nâng tầm pickleball Việt Nam

VOV.VN - Quang Dương chia sẻ khát vọng nâng tầm pickleball Việt Nam trong ngày ra mắt bộ sưu tập vợt mang thương hiệu của mình.

Tay vợt pickleball hàng đầu thế giới gây sốt khi "diện" giày thời trang thi đấu
Tay vợt pickleball hàng đầu thế giới gây sốt khi "diện" giày thời trang thi đấu

VOV.VN - Tay vợt pickleball top 4 thế giới - Christian Alshon bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội khi sử dụng giày thời trang để thi đấu.

Tay vợt pickleball hàng đầu thế giới gây sốt khi "diện" giày thời trang thi đấu

Tay vợt pickleball hàng đầu thế giới gây sốt khi "diện" giày thời trang thi đấu

VOV.VN - Tay vợt pickleball top 4 thế giới - Christian Alshon bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội khi sử dụng giày thời trang để thi đấu.

Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour?
Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour?

VOV.VN - Tin đồn Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour rộ lên trong làng pickleball Việt Nam sau khi tay vợt này được xếp hạng hạt giống số 1 nội dung đơn nam tại giải PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026.

Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour?

Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour?

VOV.VN - Tin đồn Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour rộ lên trong làng pickleball Việt Nam sau khi tay vợt này được xếp hạng hạt giống số 1 nội dung đơn nam tại giải PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026.

