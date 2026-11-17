Romelu Lukaku chia tay đội tuyển Bỉ sau 16 năm cống hiến

Trong thông báo trên Instagram, Lukaku bày tỏ niềm tự hào khi được đại diện cho quê hương và khẳng định anh đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong màu áo đội tuyển.

“Trong 16 năm qua, tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Gửi tới người hâm mộ Bỉ, cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ dành cho đội tuyển. Tôi tự hào khi được đại diện cho đất nước tham dự bốn kỳ World Cup và ba kỳ EURO”, Lukaku chia sẻ.

Lukaku chia tay tuyển Bỉ (Ảnh: Reuters).

Tiền đạo 33 tuổi cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng đội và ban huấn luyện vì luôn thúc đẩy, tin tưởng và trao cơ hội để anh đóng góp cho tập thể: “Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy thanh thản với quyết định dừng lại ở đây. Đó là một hành trình tuyệt vời, đầy niềm vui. Tôi thực sự biết ơn”.

Lukaku ra mắt đội tuyển Bỉ năm 2010 và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công. Dấu ấn lớn nhất của anh là hành trình cùng thế hệ vàng bóng đá Bỉ giành vị trí thứ ba tại World Cup 2018, thành tích tốt nhất của đội tuyển này trong lịch sử giải đấu.

Tại World Cup 2018, Lukaku ghi bốn bàn. Sau bốn lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, anh có tổng cộng tám pha lập công. Riêng tại World Cup 2026, tiền đạo này ghi ba bàn, trong đó có pha lập công ở chiến thắng trước Mỹ tại vòng 1/8.

Ở ba kỳ EURO góp mặt, Lukaku ghi sáu bàn nhưng chưa từng cùng đội tuyển Bỉ giành chức vô địch. Năm 2023, anh còn lập kỷ lục ghi 14 bàn trong một chiến dịch vòng loại EURO.

Trong lịch sử, Lukaku chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo (146 bàn), Lionel Messi (126 bàn), Ali Daei (108 bàn) và Sunil Chhetri (95 bàn) trên bảng xếp hạng những chân sút ghi bàn tốt nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia.