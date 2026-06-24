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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Colombia thắng CHDC Congo để giành vé đi tiếp

Thứ Tư, 11:02, 24/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Colombia thắng CHDC Congo 1-0, qua đó chính thức giành vé đi tiếp.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 24/6: Colombia thắng CHDC Congo 1-0, qua đó chính thức giành vé đi tiếp sau 2 trận đầu tiên toàn thắng. 

ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 colombia thang chdc congo de gianh ve di tiep hinh anh 1

Đây là trận đấu Colombia hoàn toàn áp đảo CHDC Congo nhưng cũng phải đến phút 76 mới có được bàn mở tỷ số, khai thông thế bế tắc.

Đại diện Nam Mỹ phối hợp trung lộ, Cordoba tì đè, đưa trái bóng đến vị trí của hậu vệ cánh Munoz lên tham gia tấn công. Cầu thủ thuộc biên chế Crystal Palace sút bóng chạm người một cầu thủ CHDC Congo rồi từ từ lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Mpassi. 

Thắng lợi 1-0 giúp Colombia chính thức giành vé đi tiếp vào vòng 32 đội sau 2 trận đầu tiên toàn thắng. 

15:51
ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 colombia thang chdc congo de gianh ve di tiep hinh anh 3
15:52
15:52
 

 

15:52

Sau lượt trận đầu tiên của bảng K, Colombia là đội duy nhất có 3 điểm với trận thắng Uzbekistan. Chỉ cần có thêm 1 trận thắng nữa, đại diện Nam Mỹ sẽ tiến vào vòng 32 đội.

ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 colombia thang chdc congo de gianh ve di tiep hinh anh 5

Ở lượt trận thứ 2 tại bảng K, đội bóng Nam Mỹ sẽ gặp CHDC Congo. Nếu xét về thực lực và trình độ cầu thủ của đôi bên, Colombia rõ ràng được đánh giá cao hơn.

Thầy trò HLV Nestor Lorenzo thể hiện được chơi linh hoạt và khó lường trong suốt hành trình gần đây. Họ có đội hình cũng rất đồng đều và khi cần có thể chơi rất thực dụng để giành được kết quả cao nhất. Họ vẫn còn đó một James Rodriguez xuất sắc ở tuyến giữa, một Sanchez mạnh mẽ ở hàng thủ hay Luis Diaz kỹ thuật và giỏi chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng nơi hàng công.

Với 3 điểm làm "lưng vốn", Colombia thực tế cũng không nhất thiết phải giành chiến thắng bằng mọi giá trong trận đấu này. Nếu thắng và có vé luôn vào vòng trong đương nhiên là điều họ mong đợi nhưng nếu không thể thắng, một trận hòa cũng là kết quả không tồi với James Rodriguez và các đồng đội.

Về phần CHDC Congo, đại diện Nam Mỹ đã cho thấy hình ảnh kiên cường trong ngày ra quân gặp Bồ Đào Nha, cũng là ngày trở lại World Cup lần đầu sau 52 năm. Những người theo dõi trận đấu thậm chí có thể tiếc nuối khi thầy trò Desabre không giành 3 điểm, bởi họ đã có 2 cơ hội thực sự ngon ăn vào cuối trận khi Bồ Đào Nha đẩy cao đội hình.

Sau những gì đã diễn ra, đội bóng của châu Phi đang rất lạc quan vào khả năng đi tiếp, và họ vẫn đang hướng đến chiến thắng đầu tiên tại World Cup.

Dưới thời HLV người Pháp, CHDC Congo chưa từng thua với cách biệt quá một bàn và hàng phòng ngự sẽ được chỉ huy bởi Chancel Mbemba giàu kinh nghiệm sẽ tiếp tục là điểm tựa để đội bóng này tiếp tục hy vọng vào kết quả khả quan.

Trước một Colombia được đánh giá cao hơn, chắc chắn CHDC Congo sẽ tiếp tục thi triển lối đá như trận gặp Bồ Đào Nha. Những Wissa và Bakambu trên hàng công hoàn toàn phù hợp đẻ đội bóng này áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công.

Dù đang có ít hơn Colombia 2 điểm nhưng thực tế CHDC Congo cũng không nhất thiết phải giành chiến thắng bằng mọi giá.

Họ hoàn toàn có thể toan tính giành 1 điểm trước đối thủ Nam Mỹ và sau đó dồn toàn lực, quyết thắng Uzbekistan ở lượt cuối. Khi ấy với 5 điểm sau 3 trận, tấm vé vào vòng 32 đội khó thoát khỏi tay CHDC Congo.

07:29
07:48
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
07:50
07:53
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Ảnh: Reuters. 
08:07
08:43
Các CĐV Colombia trước giờ bóng lăn. (Bản quyền clip: Reuters).

 

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08:49
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Cầu thủ 2 đội khởi động trước trận. (Ảnh: Reuters). 
09:00

1' Trận đấu bắt đầu !! Colombia giao bóng trước. 

09:02

1' Ngay từ những phút đầu tiên, CHDC Congo đã có được cú dứt điểm. Kayembe tung ra cú đá từ xa, bóng đi chệch khung thành Colombia trong gang tấc. 

09:04

4' Colombia có pha tấn công tốc độ khiến hàng thủ CHDC Congo rối loạn. Bóng đến chân Munoz ở vị trí trống trải bên cánh phải nhưng cầu thủ chạy cánh này đã dứt điểm ra ngoài. 

09:08

6' Colombia có thêm pha tấn công nguy hiểm. Munoz lại băng xuống tung ra cú đánh đầu khiến thủ môn của CHDC Congo không thể bắt dính bóng. Cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhanh chóng băng vào dứt điểm bồi tung lưới đội bóng châu Phi nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Munoz đã việt vị. 

09:10
ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 colombia thang chdc congo de gianh ve di tiep hinh anh 21
Ảnh: Reuters. 
09:11

11' James Rodriguez có bóng ngoài vòng cấm và tung ra cú sút xa hiểm hóc nhưng thủ môn Mpassi của CHDC Congo thêm một lần nữa cản phá thành công. 

09:16

16' Luis Diaz "nhảy múa" trước hàng thủ CHDC Congo rồi dứt điểm nhưng một lần nữa thủ môn của đại diện châu Phi đã chơi xuất sắc. 

09:20

19' Lần này đến lượt Puerta tung ra cú sút xa nhưng một lần nữa thủ môn Mpassi của CHDC Congo tiếp tục đổ người cản phá. 

09:22
ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 colombia thang chdc congo de gianh ve di tiep hinh anh 22
Thủ môn Mpassi của CHDC Congo đang là người thi đấu hay nhất trên sân. (Ảnh: Reuters). 
09:28

28' Trận đấu trở lại sau ít phút nghỉ tiếp nước. Tỷ số trên sân vẫn đang là 0-0. 

09:33

33' Colombia vẫn đang là đội áp đảo nhưng chưa thể tìm được cách để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của CHDC Congo. 

09:37

37' CHDC Congo đang có những động thái đẩy cao đội hình, gây áp lực khiến hàng thủ Colombia vất vả cản phá. 

09:41
ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 colombia thang chdc congo de gianh ve di tiep hinh anh 23
Ảnh: Reuters. 
09:45

Hiệp 1 có 5 phút bù giờ !!!!

09:50

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

10:06

Hiệp 2 bắt đầu !!!

10:09
ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 colombia thang chdc congo de gianh ve di tiep hinh anh 24
Ảnh: Reuters. 
10:12

50' Luis Diaz có thời cơ và tung ra một cú đá khó nhưng thủ môn Mpassi vẫn tiếp tục chơi tập trung để cản phá. Bóng bật ra tuyến hai và một cầu thủ Colombia băng vào dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành. 

10:19

58' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất chậm. CHDC Congo sẵn sàng cắt vụn trận đấu để khiến các cầu thủ Colombia ức chế. 

10:26

65' Colombia thay đổi cách tiếp cận khung thành đối thủ. Một số pha tạt bóng đã được thực hiện nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với đại diện Nam Mỹ. 

10:28
ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 colombia thang chdc congo de gianh ve di tiep hinh anh 25
Ảnh: Reuters. 
10:35

73' CHDC Congo đang làm tất cả để bảo vệ tỷ số hiện tại. Nếu tiếp tục hòa trận này, đại diện châu Phi có 2 điểm sau 2 trận và nếu thắng Uzbekistan ở lượt cuối, họ sẽ chắc chắn vào vòng 32 đội. 

10:39

76' VÀO OOO!!! Colombia có bàn mở tỷ số. Cordoba tì đè, đưa trái bóng đến vị trí của hậu vệ cánh Munoz lên tham gia tấn công. Cầu thủ thuộc biên chế Crystal Palace sút bóng chạm người một cầu thủ CHDC Congo rồi từ từ lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Mpassi. 

10:41

79' Diaz băng xuống rồi bấm bóng tung lưới CHDC Congo nhưng trước khi dứt điểm, cầu thủ của Colombia đã phạm lỗi với hậu vệ Mbemba của đại diện châu Phi. 

10:42

80' Diaz băng xuống bên cánh trái rồi cắt vào trong và sút bóng tung lưới CHDC Congo nhưng một lần nữa không có bàn thắng cho Colombia do lỗi việt vị của cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich. 

10:43
ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 colombia thang chdc congo de gianh ve di tiep hinh anh 26
Ảnh: Reuters. 
10:48

87' CHDC Congo đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. 1 trận hòa cũng là rất quý giá với đại diện châu Phi. 

10:51

Trận đấu có 6 phút bù giờ !!!!

10:58

Hết giờ!!! Colombia thắng CHDC Congo 1-0. 

Dự đoán kết quả Colombia vs CHDC Congo

ket qua world cup 2026 hom nay 24 6 colombia thang chdc congo de gianh ve di tiep hinh anh 27
Trần Tiến/VOV.VN
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