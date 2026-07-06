Sao ĐT Anh nhập viện vì màn ăn mừng sau trận thắng Mexico

ĐT Anh đã có chiến thắng kịch tính trong trận đấu với ĐT Mexico tại vòng 16 đội World Cup 2026. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Anh vỡ oà cảm xúc khi trải qua trận đấu với màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở để giành chiến thắng với tỉ số 3-2.

Một sự cố đã xảy đến với màn ăn mừng của ĐT Anh khi Jordan Henderson dính chấn thương trong khi ăn mừng. Theo giới truyền thông Anh, Henderson trong khi nhảy qua biển quảng cáo để tới ăn mừng cùng các cổ động viên trên khán đài không may bị ngã.

Jordan Henderson (áo bib tím) ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội khi ĐT Anh vào tứ kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Cú ngã khiến Henderson bị đau ở tay, phải đeo máy thở và nhập viện cấp cứu. Các cầu thủ Anh đã vây quanh Henderson khi các nhân viên y tế hỗ trợ tiền vệ này. Tình hình của Henderson được đánh giá không thực sự lạc quan để có thể thi đấu tại World Cup 2026.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel cho biết: “Tình hình không ổn, Henderson bị ngã và chấn thương ở cổ tay, tôi thấy có vẻ khá tệ”.

Trong khi đó, hai cầu thủ ghi bàn trong trận đấu vừa qua là Harry Kane và Bellingham không chia sẻ nhiều về tình hình của Henderson. Harry Kane trong cuộc phỏng vấn sau trận chỉ cho biết Henderson bị ngã, đồng thời cho rằng mọi chuyện trong tầm kiểm soát.

Bellingham cho biết: “Anh ấy gặp một chút rắc rối nhưng đội ngũ y tế của chúng tôi đã kiểm soát được tình hnhf. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không chia sẻ quá nhiều. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ anh ấy”.

Với chiến thắng vừa qua, ĐT Anh sẽ gặp ĐT Na Uy ở tứ kết World Cup 2026. Trận đấu giữa Anh vs Na Uy sẽ diễn ra vào 4h00 ngày 12/7 theo giờ Việt Nam.