Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 18/5: Pháo thủ chờ mở hội

Thứ Hai, 08:00, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 18/5, tâm điểm Arsenal vs Burnley tại vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trên sân vận động Emirates.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 18/5, Arsenal vs Burnley sẽ đối đầu ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng 19/5 trên sân vận động Emirates.

Nếu giành chiến thắng, Arsenal hoàn toàn có thể lên ngôi sớm với điều kiện Bournemouth cầm chân hoặc đánh bại Man City ở trận đấu diễn ra rạng sáng 20/5. Trong khi đó, Burnley bước vào trận đấu này chỉ với mục tiêu tránh vị trí cuối bảng sau khi đã chính thức xuống hạng.

Arsenal vs Burnley chạm trán ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026
Arsenal vs Burnley chạm trán ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026

Ở vòng 36, Arsenal đã thoát hiểm ngoạn mục trước West Ham nhờ quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài. Tình huống VAR xác định cầu thủ đối phương phạm lỗi với thủ môn David Raya đã giúp Pháo thủ bảo toàn chiến thắng quan trọng.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 tiếp thêm sự tự tin lớn cho Arsenal trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Đội bóng Bắc London đã thắng 4/5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới.

Không chỉ vậy, Arsenal còn sở hữu thành tích đối đầu áp đảo trước các đội đã xuống hạng. Kể từ năm 1992, Pháo thủ toàn thắng 10/10 trận khi gặp những đối thủ như Burnley trong hoàn cảnh tương tự.

Ở chiều ngược lại, Burnley đang thể hiện phong độ nghèo nàn, đặc biệt trên sân khách. Đội bóng này chưa giữ sạch lưới trận nào trên sân khách mùa này và đã để thủng lưới tới 45 bàn sau 18 trận xa nhà.

Dù vừa cầm hòa Aston Villa 2-2 để chấm dứt chuỗi thua, Burnley vẫn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Với phong độ và đẳng cấp vượt trội, Arsenal được kỳ vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn để tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Bình chọn kết quả trận Arsenal vs Burnley vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026

Arsenal thắng
0% (0 bình chọn)
Hòa
0% (0 bình chọn)
Burnley thắng
0% (0 bình chọn)
Tổng bình chọn: 0
Quách Khiêm/VOV.VN
Kết quả Ngoại hạng Anh tối 17-5: Bruno cán mốc 20 kiến tạo, MU có 3 điểm nghẹt thở
Arsenal có thể vô địch ngoại hạng Anh sớm một vòng đấu
VOV.VN - Cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh có thể ngã ngũ ngay ở vòng đấu tới khi Arsenal có cơ hội để giành cúp.

VOV.VN - Man City vô địch FA Cup 2025/2026 khi giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea trong trận chung kết nhờ tuyệt phẩm đánh gót của Semenyo.

Kết quả bóng đá hôm nay 14/5: Man City thắng đậm Crystal Palace
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 14/5, Man City giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace ở trận đấu bù vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Nottingham thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 18h30 ngày 17/5.

