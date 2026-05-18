Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 18/5: Pháo thủ chờ mở hội

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 18/5, Arsenal vs Burnley sẽ đối đầu ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng 19/5 trên sân vận động Emirates.

Nếu giành chiến thắng, Arsenal hoàn toàn có thể lên ngôi sớm với điều kiện Bournemouth cầm chân hoặc đánh bại Man City ở trận đấu diễn ra rạng sáng 20/5. Trong khi đó, Burnley bước vào trận đấu này chỉ với mục tiêu tránh vị trí cuối bảng sau khi đã chính thức xuống hạng.

Ở vòng 36, Arsenal đã thoát hiểm ngoạn mục trước West Ham nhờ quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài. Tình huống VAR xác định cầu thủ đối phương phạm lỗi với thủ môn David Raya đã giúp Pháo thủ bảo toàn chiến thắng quan trọng.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 tiếp thêm sự tự tin lớn cho Arsenal trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Đội bóng Bắc London đã thắng 4/5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới.

Không chỉ vậy, Arsenal còn sở hữu thành tích đối đầu áp đảo trước các đội đã xuống hạng. Kể từ năm 1992, Pháo thủ toàn thắng 10/10 trận khi gặp những đối thủ như Burnley trong hoàn cảnh tương tự.

Ở chiều ngược lại, Burnley đang thể hiện phong độ nghèo nàn, đặc biệt trên sân khách. Đội bóng này chưa giữ sạch lưới trận nào trên sân khách mùa này và đã để thủng lưới tới 45 bàn sau 18 trận xa nhà.

Dù vừa cầm hòa Aston Villa 2-2 để chấm dứt chuỗi thua, Burnley vẫn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Với phong độ và đẳng cấp vượt trội, Arsenal được kỳ vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn để tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

