Nhận định Pháp vs Morocco tứ kết World Cup 2026: Khó cho đại diện châu Phi

Đêm nay rạng sáng mai (10/7), trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 sẽ diễn ra. Đó là màn so tài giữa Pháp và Morocco trên sân Gillette ở Foxborough, Massachusetts (Boston, Mỹ).

Ảnh: Reuters.

Để có mặt ở trận đấu này, ĐT Pháp đã trải qua trận đấu rất khó khăn trước Paraguay ở vòng 16 đội và chỉ có thể giành chiến thắng 1-0. Trong khi đó, Morocco dễ dàng vượt qua chủ nhà Canada 3-0 để giành quyền vào chơi ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Dù cách 2 đội vào tứ kết khác nhau nhưng rõ ràng ĐT Pháp vẫn là những người được đánh giá cao hơn so với đại diện châu Phi. Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ về phía Les Bleus. Trong 6 lần chạm trán trước đây, Pháp thắng 4 và hòa 2, chưa từng thua Morocco. Khoảng cách ấy phản ánh sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá trong nhiều thập kỷ.

Lúc này, ĐT Pháp không chỉ ở đẳng cấp cao hơn mà còn sở hữu một đội hình có thể thay đổi nhân sự mà chất lượng gần như không suy giảm. Pháp vừa có thể kiểm soát bóng, vừa sẵn sàng nhường thế trận để tung ra những đòn phản công sắc lẹm.

4 cầu thủ tấn công gồm Olise, Mbappe, Dembele và Doue hoàn toàn có thể luân chuyển vị trí cho nhau mà không ảnh hưởng đến sức mạnh khi xuyên phá hàng thủ đối phương của ĐT Pháp. Những nhân tố này có thể thực hiện rất nhiều vai trò với những kỹ năng thượng thừa từ dứt điểm, kiến tạo đến qua người, thu hút đối phương. Điều đó tạo nên sự biến ảo khi Les Bleus gia tăng sức ép. Đó là chưa kể đến Cherki và Barcola luôn sẵn sàng hỗ trợ từ ghế dự bị khi cần thiết.

Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Morocco đang có sự tiến bộ nhanh và vững chắc. Nếu ĐT Pháp có lối chơi, cách chơi đa dạng thì Morocco cũng vậy. Họ cũng có thể vừa có thể kiểm soát bóng, vừa sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ. Đây là bước cải thiện rất đáng kể so với tập thể Morocco chỉ mạnh về phòng ngự cách đây 4 năm.

Tuy nhiên, điểm hạn chế của Morocco là chiều sâu đội hình. Nếu trận đấu kéo dài hoặc buộc phải xoay tua, họ khó sánh với nguồn nhân lực dồi dào của ĐT Pháp.

Xét toàn diện từ chất lượng đội hình, kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, chiều sâu lực lượng cho tới khả năng thích ứng chiến thuật, Pháp vẫn là đội có nhiều cơ hội giành vé vào bán kết hơn và sẽ rất khó để Morocco tái lập kỳ tích vào bán kết như 4 năm trước.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.