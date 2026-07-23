English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Siêu ngoại binh" tái ngộ HLV Chu Đình Nghiêm ở Ninh Bình FC

Thứ Năm, 18:39, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: Tiền đạo ngoại binh Lucao tái ngộ HLV Chu Đình Nghiêm trong màu áo Ninh Bình FC.

Ninh Bình FC vừa chính thức công bố bản hợp đồng đáng chú ý mang tên Lucao nhằm chuẩn bị cho V-League 2026/27. Sự xuất hiện của tiền đạo người Brazil được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh tấn công cho đội bóng Cố đô.

sieu ngoai binh tai ngo hlv chu Dinh nghiem o ninh binh fc hinh anh 1
Ninh Bình FC chính thức có sự phục vụ của tiền đạo Lucao ở mùa giải 2026/27. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Lucao sinh năm 1991 tại Brazil và sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn trước khi đến Việt Nam. Tại đấu trường V-League, Lucao nhanh chóng khẳng định tên tuổi khi lần lượt thi đấu cho Hà Nội FC, Đà Nẵng, Hải Phòng FC. Đến tháng 6/2025, chân sút này gia nhập Thể Công Viettel và tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ổn định.

Sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m84 cùng khả năng dứt điểm đa dạng, Lucao là mẫu trung phong điển hình. Mùa giải 2025/26, Lucao ra sân 29 trận, ghi 14 bàn và đóng góp 7 kiến tạo cho Thể Công Viettel.

Không chỉ gây ấn tượng ở một mùa giải, Lucao còn duy trì hiệu suất ổn định trong suốt thời gian thi đấu tại Việt Nam. Theo thống kê, Lucao đã ghi 52 bàn và có 20 kiến tạo sau 102 trận tại V-League, bên cạnh 7 bàn ở Cúp Quốc gia.

Điểm đáng chú ý trong thương vụ này là việc Lucao sẽ tái ngộ HLV Chu Đình Nghiêm tại Ninh Bình FC. Mối quan hệ thầy trò từng giúp Lucao phát huy tối đa khả năng trong thời gian thi đấu tại đội bóng đất Cảng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả.

Bên cạnh đó, Lucao cũng có cơ hội sát cánh cùng người đồng đội cũ Firday trên hàng công. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ trở thành mũi nhọn nguy hiểm, giúp Ninh Bình FC cạnh tranh sòng phẳng ở mùa giải mới.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển nhượng V-League 2026/27: Thể Công Viettel chiêu mộ "người không phổi"
Chuyển nhượng V-League 2026/27: Thể Công Viettel chiêu mộ "người không phổi"

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/26: Thể Công Viettel công bố 3 tân binh gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng.

Chuyển nhượng V-League 2026/27: Thể Công Viettel chiêu mộ "người không phổi"

Chuyển nhượng V-League 2026/27: Thể Công Viettel chiêu mộ "người không phổi"

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/26: Thể Công Viettel công bố 3 tân binh gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng.

Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM chia tay nhà vô địch ASEAN Cup
Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM chia tay nhà vô địch ASEAN Cup

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: CLB CA TP.HCM chính thức nói lời chia tay với tiền vệ Phạm Đức Huy.

Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM chia tay nhà vô địch ASEAN Cup

Chuyển nhượng V-League 2026/27: CLB CA TP.HCM chia tay nhà vô địch ASEAN Cup

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/27 mới nhất: CLB CA TP.HCM chính thức nói lời chia tay với tiền vệ Phạm Đức Huy.

Tin bóng đá 22-7: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League
Tin bóng đá 22-7: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 22-7 có những nội dung chính sau đây: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League; Đình Bắc không bị cấm thi đấu ở AFF ASEAN Cup 2026; U23 Việt Nam đón tin vui trước lễ bốc thăm bóng đá ASIAD 2026…

Tin bóng đá 22-7: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League

Tin bóng đá 22-7: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 22-7 có những nội dung chính sau đây: Đồng đội thủ môn Vozinha xuất hiện ở V-League; Đình Bắc không bị cấm thi đấu ở AFF ASEAN Cup 2026; U23 Việt Nam đón tin vui trước lễ bốc thăm bóng đá ASIAD 2026…

Chuyển nhượng V-League 26/27: Hà Nội FC chia tay “công thần” giành 9 danh hiệu
Chuyển nhượng V-League 26/27: Hà Nội FC chia tay “công thần” giành 9 danh hiệu

VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC đã chính thức nói lời chia tay tiền vệ Đậu Văn Toàn sau nhiều năm gắn bó.

Chuyển nhượng V-League 26/27: Hà Nội FC chia tay “công thần” giành 9 danh hiệu

Chuyển nhượng V-League 26/27: Hà Nội FC chia tay “công thần” giành 9 danh hiệu

VOV.VN - Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC đã chính thức nói lời chia tay tiền vệ Đậu Văn Toàn sau nhiều năm gắn bó.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Nam Định nổ thêm “bom tấn”
Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Nam Định nổ thêm “bom tấn”

VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Nam Định đã chiêu mộ thành công Ezequiel Santos.

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Nam Định nổ thêm “bom tấn”

Chuyển nhượng V-League 2026/2027: Nam Định nổ thêm “bom tấn”

VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, CLB Nam Định đã chiêu mộ thành công Ezequiel Santos.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế