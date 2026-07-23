"Siêu ngoại binh" tái ngộ HLV Chu Đình Nghiêm ở Ninh Bình FC

Ninh Bình FC vừa chính thức công bố bản hợp đồng đáng chú ý mang tên Lucao nhằm chuẩn bị cho V-League 2026/27. Sự xuất hiện của tiền đạo người Brazil được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh tấn công cho đội bóng Cố đô.

Ninh Bình FC chính thức có sự phục vụ của tiền đạo Lucao ở mùa giải 2026/27. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Lucao sinh năm 1991 tại Brazil và sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn trước khi đến Việt Nam. Tại đấu trường V-League, Lucao nhanh chóng khẳng định tên tuổi khi lần lượt thi đấu cho Hà Nội FC, Đà Nẵng, Hải Phòng FC. Đến tháng 6/2025, chân sút này gia nhập Thể Công Viettel và tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ổn định.

Sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m84 cùng khả năng dứt điểm đa dạng, Lucao là mẫu trung phong điển hình. Mùa giải 2025/26, Lucao ra sân 29 trận, ghi 14 bàn và đóng góp 7 kiến tạo cho Thể Công Viettel.

Không chỉ gây ấn tượng ở một mùa giải, Lucao còn duy trì hiệu suất ổn định trong suốt thời gian thi đấu tại Việt Nam. Theo thống kê, Lucao đã ghi 52 bàn và có 20 kiến tạo sau 102 trận tại V-League, bên cạnh 7 bàn ở Cúp Quốc gia.

Điểm đáng chú ý trong thương vụ này là việc Lucao sẽ tái ngộ HLV Chu Đình Nghiêm tại Ninh Bình FC. Mối quan hệ thầy trò từng giúp Lucao phát huy tối đa khả năng trong thời gian thi đấu tại đội bóng đất Cảng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả.

Bên cạnh đó, Lucao cũng có cơ hội sát cánh cùng người đồng đội cũ Firday trên hàng công. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ trở thành mũi nhọn nguy hiểm, giúp Ninh Bình FC cạnh tranh sòng phẳng ở mùa giải mới.