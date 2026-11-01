SLNA xin lỗi người hâm mộ sau sự việc ngoài ý muốn ở trận đấu với CAHN

SLNA xin lỗi khán giả bị lỡ trận đấu với CAHN

Theo thông báo từ CLB SLNA, trận đấu giữa đội bóng xứ Nghệ và CAHN trên sân Vinh tối 31/10 thu hút lượng khán giả đông kỷ lục sau nhiều mùa giải. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn người hâm mộ trở thành nguồn động viên lớn đối với thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn, góp phần giúp đội chủ nhà thi đấu quyết tâm và giành trận hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch.

Cổ động viên cỗ vũ cuồng nhiệt cho SLNA ở trận đấu với CAHN (Ảnh: SLNA).

Tuy nhiên, lượng khán giả đến sân vượt quá khả năng tiếp nhận khiến Ban tổ chức sân Vinh buộc phải đóng các cổng để bảo đảm an ninh và phòng tránh những sự cố ngoài ý muốn. Quyết định này khiến nhiều người hâm mộ không thể vào sân, trong đó có cả những khán giả đã mua vé và những người vượt hàng trăm kilomet để cổ vũ đội bóng.

Trước sự việc trên, Ban tổ chức sân Vinh và CLB SLNA gửi lời xin lỗi chân thành tới những người hâm mộ chịu thiệt thòi, đồng thời cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của khán giả.

Để bù đắp, SLNA thông báo người hâm mộ giữ lại vé trận SLNA - CAHN để đổi lấy một vé xem trận SLNA với Ninh Bình tại vòng 9 V-League 2026/2027, diễn ra ngày 27/11/2026. Đặc biệt, CLB sẽ tặng thêm một vé ở khán đài tương đương cho mỗi trường hợp đủ điều kiện đổi vé.

Ở trận đấu với CAHN, SLNA thi đấu tốt và có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp thi đấu thứ 2, Leo Artur đã gỡ hòa cho đội khách ở phút 70. Từ phút 77, SLNA phải chơi thiếu người, nhưng đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn vẫn chơi kiên cường và có được 1 điểm, qua đó tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở mùa giải 2026/2027.

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