English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

SLNA xin lỗi người hâm mộ sau sự việc ngoài ý muốn ở trận đấu với CAHN

Chủ Nhật, 14:47, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - SLNA gửi lời xin lỗi người hâm mộ không thể vào sân theo dõi trận đấu với Công an Hà Nội tại vòng 6 V-League 2026/2027, đồng thời cam kết đổi vé cũ và tặng thêm một vé xem trận đấu tiếp theo trên sân nhà gặp Ninh Bình vào ngày 27/11/2026.

SLNA xin lỗi khán giả bị lỡ trận đấu với CAHN

Theo thông báo từ CLB SLNA, trận đấu giữa đội bóng xứ Nghệ và CAHN trên sân Vinh tối 31/10 thu hút lượng khán giả đông kỷ lục sau nhiều mùa giải. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn người hâm mộ trở thành nguồn động viên lớn đối với thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn, góp phần giúp đội chủ nhà thi đấu quyết tâm và giành trận hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch.

slna xin loi nguoi ham mo sau su viec ngoai y muon o tran dau voi cahn hinh anh 1
Cổ động viên cỗ vũ cuồng nhiệt cho SLNA ở trận đấu với CAHN (Ảnh: SLNA).

Tuy nhiên, lượng khán giả đến sân vượt quá khả năng tiếp nhận khiến Ban tổ chức sân Vinh buộc phải đóng các cổng để bảo đảm an ninh và phòng tránh những sự cố ngoài ý muốn. Quyết định này khiến nhiều người hâm mộ không thể vào sân, trong đó có cả những khán giả đã mua vé và những người vượt hàng trăm kilomet để cổ vũ đội bóng.

Trước sự việc trên, Ban tổ chức sân Vinh và CLB SLNA gửi lời xin lỗi chân thành tới những người hâm mộ chịu thiệt thòi, đồng thời cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của khán giả.

Để bù đắp, SLNA thông báo người hâm mộ giữ lại vé trận SLNA - CAHN để đổi lấy một vé xem trận SLNA với Ninh Bình tại vòng 9 V-League 2026/2027, diễn ra ngày 27/11/2026. Đặc biệt, CLB sẽ tặng thêm một vé ở khán đài tương đương cho mỗi trường hợp đủ điều kiện đổi vé.

Ở trận đấu với CAHN, SLNA thi đấu tốt và có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp thi đấu thứ 2, Leo Artur đã gỡ hòa cho đội khách ở phút 70. Từ phút 77, SLNA phải chơi thiếu người, nhưng đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn vẫn chơi kiên cường và có được 1 điểm, qua đó tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở mùa giải 2026/2027.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Trí Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CAHN trả giá đắt sau trận hòa SLNA ở vòng 6 V-League 2026/2027
CAHN trả giá đắt sau trận hòa SLNA ở vòng 6 V-League 2026/2027

VOV.VN - CAHN không những bị SLNA cầm hòa 1-1 ở vòng 6 V-League 2026/2027 mà còn tổn thất lực lượng khi Adou Minh nhận thẻ đỏ hy hữu.

CAHN trả giá đắt sau trận hòa SLNA ở vòng 6 V-League 2026/2027

CAHN trả giá đắt sau trận hòa SLNA ở vòng 6 V-League 2026/2027

VOV.VN - CAHN không những bị SLNA cầm hòa 1-1 ở vòng 6 V-League 2026/2027 mà còn tổn thất lực lượng khi Adou Minh nhận thẻ đỏ hy hữu.

“Chìa khóa” giúp SLNA duy trì thành tích bất bại tại V-League 2026/2027
“Chìa khóa” giúp SLNA duy trì thành tích bất bại tại V-League 2026/2027

VOV.VN - SLNA vẫn duy trì thành tích bất bại ở V-League 2026/2027 sau khi hòa CAHN ở vòng 6 diễn ra tối 31/10 trên sân Vinh.

“Chìa khóa” giúp SLNA duy trì thành tích bất bại tại V-League 2026/2027

“Chìa khóa” giúp SLNA duy trì thành tích bất bại tại V-League 2026/2027

VOV.VN - SLNA vẫn duy trì thành tích bất bại ở V-League 2026/2027 sau khi hòa CAHN ở vòng 6 diễn ra tối 31/10 trên sân Vinh.

Kết quả vòng 6 V-League: SLNA hòa CAHN, Nam Định thắng Thể Công Viettel
Kết quả vòng 6 V-League: SLNA hòa CAHN, Nam Định thắng Thể Công Viettel

VOV.VN - Kết quả vòng 6 V-League 2026/2027, SLNA cầm hòa CAHN với tỉ số 1-1, trong khi Nam Định ngược dòng thắng 3-1 Thể Công Viettel.

Kết quả vòng 6 V-League: SLNA hòa CAHN, Nam Định thắng Thể Công Viettel

Kết quả vòng 6 V-League: SLNA hòa CAHN, Nam Định thắng Thể Công Viettel

VOV.VN - Kết quả vòng 6 V-League 2026/2027, SLNA cầm hòa CAHN với tỉ số 1-1, trong khi Nam Định ngược dòng thắng 3-1 Thể Công Viettel.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận SLNA vs CLB CAHN
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận SLNA vs CLB CAHN

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận SLNA vs CLB CAHN, vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 31/10/2026 trên sân Vinh, Nghệ An.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận SLNA vs CLB CAHN

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận SLNA vs CLB CAHN

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận SLNA vs CLB CAHN, vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 31/10/2026 trên sân Vinh, Nghệ An.

Tin bóng đá 29-10: CAHN nhận tin không vui trước trận gặp SLNA ở vòng 6 V-League
Tin bóng đá 29-10: CAHN nhận tin không vui trước trận gặp SLNA ở vòng 6 V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 29-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CAHN nhận tin không vui trước trận gặp SLNA ở vòng 6 V-League; Thể Công Viettel nhận khoản tiền lớn từ AFC dù có bị loại ở Cúp C2 châu Á; HLV Michael Carrick nhận tin dữ trước trận MU đấu Chelsea…

Tin bóng đá 29-10: CAHN nhận tin không vui trước trận gặp SLNA ở vòng 6 V-League

Tin bóng đá 29-10: CAHN nhận tin không vui trước trận gặp SLNA ở vòng 6 V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 29-10 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CAHN nhận tin không vui trước trận gặp SLNA ở vòng 6 V-League; Thể Công Viettel nhận khoản tiền lớn từ AFC dù có bị loại ở Cúp C2 châu Á; HLV Michael Carrick nhận tin dữ trước trận MU đấu Chelsea…

Giải mã sức bật giúp SLNA chiếm ngôi đầu V-League 2026/27
Giải mã sức bật giúp SLNA chiếm ngôi đầu V-League 2026/27

VOV.VN - SLNA gây bất ngờ tại V-League 2026/27 khi bất bại sau 5 vòng đấu, giành 11 điểm để tạm chiếm ngôi đầu bảng. Sự kết hợp giữa tinh thần thi đấu, sức trẻ và chiến thuật hiệu quả đang giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vượt kỳ vọng, mở ra hy vọng về một mùa giải khởi sắc.

Giải mã sức bật giúp SLNA chiếm ngôi đầu V-League 2026/27

Giải mã sức bật giúp SLNA chiếm ngôi đầu V-League 2026/27

VOV.VN - SLNA gây bất ngờ tại V-League 2026/27 khi bất bại sau 5 vòng đấu, giành 11 điểm để tạm chiếm ngôi đầu bảng. Sự kết hợp giữa tinh thần thi đấu, sức trẻ và chiến thuật hiệu quả đang giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vượt kỳ vọng, mở ra hy vọng về một mùa giải khởi sắc.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế