English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Messi bứt phá, chờ Mbappe và Haaland

Thứ Tư, 09:15, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất, Lionel Messi bứt phá vươn lên dẫn đầu sau bàn thắng quý giá vào lưới Ai Cập giúp Argentina giành vé vào vòng tứ kết.

Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026 khi ghi 1 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo giúp Argentina đánh bại Ai Cập với tỉ số 3-2 để giành vé vào vòng tứ kết.

bang xep hang vua pha luoi world cup 2026 messi but pha, cho mbappe va haaland hinh anh 1
Lionel Messi được đồng đội tung hô sau màn trình diễn thượng hạng giúp Argentina giật vé vào tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Màn trình diễn này giúp Messi tạm thời vượt qua Mbappe để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 với 8 bàn thắng. Hiện tại, Mbappe và Haaland cùng có 7 bàn thắng và đang bám đuổi quyết liệt. Tiền đạo người Pháp xếp trên Haaland nhờ có thêm 2 pha kiến tạo, trong khi chân sút Na Uy chưa có lần dọn cỗ nào cho đồng đội.

Theo quy định từ FIFA, khi nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng sẽ xét thứ hạng trên đường đua Vua phá lưới dựa vào số pha kiến tạo, sau đó là tổng thời gian thi đấu.

bang xep hang vua pha luoi world cup 2026 messi but pha, cho mbappe va haaland hinh anh 2
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 tính đến sáng 8/7. (Ảnh: FIFA)

Xếp sau Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland trong top 10 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 lần lượt là Harry Kane (6 bàn cho Anh), Ousmane Dembele (4 bàn cho Pháp), Ismaila Sarr (4 bàn cho Senegal), Mikel Oyarzabal (4 bàn cho Tây Ban Nha), Julian Quinones (4 bàn cho Mexico), Jude Bellingham (4 bàn cho Anh) và Vinicius Junior (4 bàn cho Brazil).

Tuy nhiên, một số chân sút trong nhóm này đã không còn cơ hội cải thiện thành tích do đội tuyển của họ bị loại. Ismaila Sarr, Julian Quinones và Vinicius Junior là những trường hợp đáng tiếc phải dừng cuộc chơi sớm.

Tại vòng tứ kết World Cup 2026, Pháp sẽ so tài Morocco lúc 03h00 ngày 10/7, Tây Ban Nha đối đầu Bỉ lúc 02h00 ngày 11/7. Trong khi đó, Na Uy chạm trán Anh lúc 04h00 ngày 12/7 và Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ lúc 08h00 ngày 12/7. Đây sẽ là cơ hội để Messi, Mbappe, Haaland hay Kane tiếp tục tỏa sáng để nâng cao thành tích ghi bàn tại World Cup 2026. 

Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Messi bật khóc, tức giận với bản thân sau trận Argentina 3-2 Ai Cập
Messi bật khóc, tức giận với bản thân sau trận Argentina 3-2 Ai Cập

VOV.VN - Messi thừa nhận anh rất tức giận với bản thân sau khi đá hỏng phạt đền ở trận đấu với Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Messi bật khóc, tức giận với bản thân sau trận Argentina 3-2 Ai Cập

Messi bật khóc, tức giận với bản thân sau trận Argentina 3-2 Ai Cập

VOV.VN - Messi thừa nhận anh rất tức giận với bản thân sau khi đá hỏng phạt đền ở trận đấu với Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Argentina vào tứ kết World Cup 2026, Messi thiết lập thêm kỷ lục khủng
Argentina vào tứ kết World Cup 2026, Messi thiết lập thêm kỷ lục khủng

VOV.VN - Messi tỏa sáng giúp Argentina ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Ai Cập để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.

Argentina vào tứ kết World Cup 2026, Messi thiết lập thêm kỷ lục khủng

Argentina vào tứ kết World Cup 2026, Messi thiết lập thêm kỷ lục khủng

VOV.VN - Messi tỏa sáng giúp Argentina ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Ai Cập để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.

"Tội đồ" Messi làm người hùng, Argentina ngược dòng hạ Ai Cập vào tứ kết World Cup
"Tội đồ" Messi làm người hùng, Argentina ngược dòng hạ Ai Cập vào tứ kết World Cup

VOV.VN - "Tội đồ" Messi làm người hùng, khi sớm đá hỏng phạt đền nhưng vừa ghi bàn, vừa kiến tạo giúp Argentina ngược dòng hạ Ai Cập đầy kịch tính để tiến vào tứ kết World Cup 2026 trên sân vận động Atlanta ở bang Georgia, Mỹ.

"Tội đồ" Messi làm người hùng, Argentina ngược dòng hạ Ai Cập vào tứ kết World Cup

"Tội đồ" Messi làm người hùng, Argentina ngược dòng hạ Ai Cập vào tứ kết World Cup

VOV.VN - "Tội đồ" Messi làm người hùng, khi sớm đá hỏng phạt đền nhưng vừa ghi bàn, vừa kiến tạo giúp Argentina ngược dòng hạ Ai Cập đầy kịch tính để tiến vào tứ kết World Cup 2026 trên sân vận động Atlanta ở bang Georgia, Mỹ.

MU trở lại thi đấu khi World Cup 2026 chưa kết thúc
MU trở lại thi đấu khi World Cup 2026 chưa kết thúc

VOV.VN - MU chính thức trở lại thi đấu ở tour giao hữu hè ngay trong quãng thời gian diễn ra World Cup 2026.

MU trở lại thi đấu khi World Cup 2026 chưa kết thúc

MU trở lại thi đấu khi World Cup 2026 chưa kết thúc

VOV.VN - MU chính thức trở lại thi đấu ở tour giao hữu hè ngay trong quãng thời gian diễn ra World Cup 2026.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026: Na Uy gặp Anh, Tây Ban Nha và Argentina dễ thở
Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026: Na Uy gặp Anh, Tây Ban Nha và Argentina dễ thở

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết World Cup 2026, Na Uy đại chiến với tuyển Anh, trong khi Tây Ban Nha và Argentina gặp những đối thủ dưới cơ.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026: Na Uy gặp Anh, Tây Ban Nha và Argentina dễ thở

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026: Na Uy gặp Anh, Tây Ban Nha và Argentina dễ thở

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết World Cup 2026, Na Uy đại chiến với tuyển Anh, trong khi Tây Ban Nha và Argentina gặp những đối thủ dưới cơ.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế