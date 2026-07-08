Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Messi bứt phá, chờ Mbappe và Haaland

Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026 khi ghi 1 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo giúp Argentina đánh bại Ai Cập với tỉ số 3-2 để giành vé vào vòng tứ kết.

Lionel Messi được đồng đội tung hô sau màn trình diễn thượng hạng giúp Argentina giật vé vào tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Màn trình diễn này giúp Messi tạm thời vượt qua Mbappe để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 với 8 bàn thắng. Hiện tại, Mbappe và Haaland cùng có 7 bàn thắng và đang bám đuổi quyết liệt. Tiền đạo người Pháp xếp trên Haaland nhờ có thêm 2 pha kiến tạo, trong khi chân sút Na Uy chưa có lần dọn cỗ nào cho đồng đội.

Theo quy định từ FIFA, khi nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng sẽ xét thứ hạng trên đường đua Vua phá lưới dựa vào số pha kiến tạo, sau đó là tổng thời gian thi đấu.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 tính đến sáng 8/7. (Ảnh: FIFA)

Xếp sau Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland trong top 10 trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 lần lượt là Harry Kane (6 bàn cho Anh), Ousmane Dembele (4 bàn cho Pháp), Ismaila Sarr (4 bàn cho Senegal), Mikel Oyarzabal (4 bàn cho Tây Ban Nha), Julian Quinones (4 bàn cho Mexico), Jude Bellingham (4 bàn cho Anh) và Vinicius Junior (4 bàn cho Brazil).

Tuy nhiên, một số chân sút trong nhóm này đã không còn cơ hội cải thiện thành tích do đội tuyển của họ bị loại. Ismaila Sarr, Julian Quinones và Vinicius Junior là những trường hợp đáng tiếc phải dừng cuộc chơi sớm.

Tại vòng tứ kết World Cup 2026, Pháp sẽ so tài Morocco lúc 03h00 ngày 10/7, Tây Ban Nha đối đầu Bỉ lúc 02h00 ngày 11/7. Trong khi đó, Na Uy chạm trán Anh lúc 04h00 ngày 12/7 và Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ lúc 08h00 ngày 12/7. Đây sẽ là cơ hội để Messi, Mbappe, Haaland hay Kane tiếp tục tỏa sáng để nâng cao thành tích ghi bàn tại World Cup 2026.