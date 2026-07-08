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5 trọng tài Argentina điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco

Thứ Tư, 11:00, 08/07/2026
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VOV.VN - FIFA xác nhận 5 trọng tài người Argentina sẽ điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi FIFA chỉ định tổ 5 trọng tài người Argentina điều hành. Quyết định này nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi xoay quanh tính công bằng và công tác VAR tại giải đấu năm nay.

Theo phân công, trọng tài chính Facundo Tello sẽ cầm còi, cùng hai trợ lý Jan Pablo Belatti và Gabriel Chade. Bên cạnh đó, Dario Herrera đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư, còn Cristian Navarro là trợ lý dự bị, tất cả đều mang quốc tịch Argentina.

5 trong tai argentina dieu hanh tran tu ket world cup 2026 giua phap vs morocco hinh anh 1
FIFA công bố tổ trọng tài điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Morocco. (Ảnh: FIFA)

Đây là lần đầu tiên tại World Cup 2026 xuất hiện một tổ 5 trọng tài cùng quốc tịch điều hành một trận đấu. Điều này càng gây chú ý khi trước đó trận Argentina thắng Ai Cập 3-2 cũng vướng nhiều tranh cãi liên quan đến VAR.

Ở trận đấu đó, trọng tài chính người Pháp Francois Letexier đã đưa ra một số quyết định gây tranh cãi. Đáng chú ý nhất là tình huống Mohamed Salah kiến tạo để Mostafa Ziko ghi bàn, nhưng VAR vào cuộc và hủy bàn thắng vì lỗi xảy ra từ trước đó.

Những quyết định này khiến Ai Cập phản ứng dữ dội và làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng giải đấu có dấu hiệu thiếu công bằng, khiến làn sóng tranh luận lan rộng trên mạng xã hội.

Không lâu sau khi FIFA công bố tổ trọng tài cho trận Pháp vs Morocco, thông tin này đã thu hút hàng chục triệu lượt xem trên X. Truyền thông Pháp, đặc biệt là RMC Sport, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định này.

5 trong tai argentina dieu hanh tran tu ket world cup 2026 giua phap vs morocco hinh anh 2
Theo lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026, Pháp vs Morocco sẽ so tài vào lúc 03h00 ngày 10/7 trên sân vận động Boston, Mỹ. (Ảnh: B/R Football)

Người hâm mộ Pháp tỏ ra lo ngại khi các trọng tài đến từ Argentina, đối thủ nhiều duyên nợ của Le Bleus kể từ chung kết World Cup 2022. Dù không có bằng chứng cụ thể về sự thiên vị, nhiều ý kiến cho rằng FIFA nên tránh những lựa chọn dễ gây hiểu lầm.

Quách Khiêm/VOV.VN
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