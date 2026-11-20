Chiều 20/11/2026, bộ đôi VĐV pickleball Mỹ Ronan Camron và Drake Palm có buổi thi đấu giao hữu biểu diễn với các tay vợt Việt Nam tại cụm sân ở Hà Nội.

Ronan Camron hiện đứng đầu bảng xếp hạng APP nội dung đơn nam, xếp thứ 4 nội dung đôi nam nữ và thứ 6 nội dung đôi nam.

Trong sự nghiệp thi đấu, anh từng giành chức vô địch đơn nam tại hai giải đấu APP Louisville Open và APP Detroit Open, cùng danh hiệu vô địch đôi nam nữ tại APP Vlasic Classic Chicago.

Đặc biệt, Ronan là thành viên đội tuyển Mỹ giành Huy chương Vàng tại Pickleball World Cup 2026, một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình thi đấu quốc tế của tay vợt.

Drake Palm, 22 tuổi, hiện xếp thứ 10 nội dung đơn nam, thứ 18 nội dung đôi nam nữ và thứ 9 nội dung đôi nam trên bảng xếp hạng APP. Anh đã giành tổng cộng 8 huy chương tại hệ thống APP Tour, cùng 2 chức vô địch APP Next Gen ở cấp độ trẻ. Cũng tại Pickleball World Cup 2026, Drake góp mặt trong đội hình đội tuyển Mỹ giành Huy chương Vàng, tiếp tục khẳng định năng lực thi đấu trên đấu trường quốc tế.

Sự hiện diện của hai vận động viên quốc tế trong đội hình Soxter không chỉ thể hiện định hướng đầu tư vào chuyên môn và chất lượng thi đấu, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác vượt ra ngoài phạm vi một thương hiệu thể thao trong nước.

Thông qua Ronan và Drake, Soxter hướng tới tăng cường kết nối với cộng đồng Pickleball quốc tế, tạo điều kiện để vận động viên Việt Nam tiếp cận sâu hơn với môi trường thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời từng bước quảng bá hình ảnh và tinh thần thể thao Việt Nam ra thế giới.