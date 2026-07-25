Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7: Thái Lan giành chiến thắng 5-0
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7: ĐT Thái Lan giành chiến thắng 5-0 trước ĐT Lào trong ngày ra quân ở bảng B.
Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 25/7: ĐT Thái Lan giành chiến thắng 5-0 trước ĐT Lào trong ngày ra quân ở bảng B.
Dù phải đá sân khách nhưng các cầu thủ Thái Lan hoàn toàn làm chủ trận đấu. phút 12, Từ quả tạt bên cánh trái của Sarach, Poeiphimai bật cao đánh đầu tung lưới ĐT Lào. Đến phút 27, hậu vệ Lào có tình huống phá bóng không tốt, tạo cơ hội cho Thái Lan tổ chức tấn công. Khamyok dứt điểm nhẹ nhàng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, sau tình huống phối hợp tấn công tốt của Thái Lan, Burapha băng xuống dũng mãnh khiến Somsanid (Lào) có tình huống ngăn cản rất thô khi trước mặt chỉ còn thủ môn. Trọng tài đã rút ngay thẻ đỏ cho Somsanid.
Sang hiệp 2, ĐT Thái Lan tiếp tục áp đảo. Phút 49, Burapha băng xuống, càn lướt dũng mãnh trước khi sút tung nóc lưới đội chủ nhà. 3 phút sau, Damoth (Lào) sút xa đập người cầu thủ Thái Lan, từ đó mở ra cơ hội lên bóng cho đội khách. Bóng được chuyền cho Sarach ở vị trí trống trải và cầu thủ dày dạn kinh nghiệm này đã ghi bàn sau cú sút chìm chính xác.
Đến phút 59, các cầu thủ Thái Lan có pha phối hợp đơn giản bên cánh trái trước khi bóng được căng ngang vào trong cho Khamyok dứt điểm một chạm chính xác, ấn định tỷ số 5-0.