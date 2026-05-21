Thắng đậm Freiburg, Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu

04:07

Trận chung kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026 khởi đầu giằng co khi đôi bên đều chơi kín kẽ và sẵn sàng phạm lỗi từ xa. Tuy nhiên, Aston Villa đã tạo ra bước ngoặt khi liên tiếp ghi 2 bàn từ các tình huống cố định ở cuối hiệp 1. Tielemans mở tỷ số ở phút 41 và Buendia nhân đôi cách biệt ở phút 45+3.

Sang hiệp 2, Aston Villa thể hiện bản lĩnh vượt trội so với Freiburg và có bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 57 nhờ công của Rodgers. Buendia là người kiến tạo cho Rodgers lập công, còn trước đó Rodgers là người đã kiến tạo ở bàn mở tỷ số. Như vậy, Buendia và Rodgers có kỷ niệm đáng nhớ khi vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ở trận này.

Thắng đậm Freiburg 3-0 ở chung kết, Aston Villa lên ngôi vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026. Cá nhân HLV Unai Emery có lần thứ 5 trong sự nghiệp giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu, sau khi từng có 3 lần đăng quang cùng Sevilla và 1 lần cùng Villarreal.

Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Freiburg ngậm ngùi về nhì. (Ảnh: Reuters)

Aston Villa có màn trình diễn thuyết phục trước Freiburg để thắng 3-0 ở chung kết Cúp C2 châu Âu. (Ảnh: Reuters)

CĐV Aston Villa ăn mừng cùng các cầu thủ con cưng. (Ảnh: Reuters)