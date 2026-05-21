Thắng đậm Freiburg, Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu
VOV.VN - Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026 với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Freiburg trong trận chung kết trên sân Besiktas Park tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trận chung kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026 khởi đầu giằng co khi đôi bên đều chơi kín kẽ và sẵn sàng phạm lỗi từ xa. Tuy nhiên, Aston Villa đã tạo ra bước ngoặt khi liên tiếp ghi 2 bàn từ các tình huống cố định ở cuối hiệp 1. Tielemans mở tỷ số ở phút 41 và Buendia nhân đôi cách biệt ở phút 45+3.
Sang hiệp 2, Aston Villa thể hiện bản lĩnh vượt trội so với Freiburg và có bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 57 nhờ công của Rodgers. Buendia là người kiến tạo cho Rodgers lập công, còn trước đó Rodgers là người đã kiến tạo ở bàn mở tỷ số. Như vậy, Buendia và Rodgers có kỷ niệm đáng nhớ khi vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ở trận này.
Thắng đậm Freiburg 3-0 ở chung kết, Aston Villa lên ngôi vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026. Cá nhân HLV Unai Emery có lần thứ 5 trong sự nghiệp giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu, sau khi từng có 3 lần đăng quang cùng Sevilla và 1 lần cùng Villarreal.
Trận chung kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026 giữa Freiburg vs Aston Villa sẽ diễn ra lúc 02h00 ngày 21/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Besiktas Park tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Trên đường vào chung kết Cúp C2 châu Âu mùa này, Aston Villa đã đứng thứ 2 ở giai đoạn vòng bảng (league phase) sau đó lần lượt hạ knock-out Lille, Bologna, Nottingham Forest. Phía bên kia chiến tuyến, Freiburg đứng thứ 7 ở vòng bảng rồi vượt qua Genk, Celta Vigo, Braga.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Freiburg lọt vào một trận chung kết Cúp châu Âu. Trong khi đó, Aston Villa có lần đầu vào chung kết Cúp châu Âu kể từ sau chức vô địch Cúp C1 châu Âu mùa 1981/1982.
Cá nhân HLV Unai Emery có cơ hội giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu lần thứ 5 trong sự nghiệp cầm quân, sau khi từng dẫn dắt Villarreal đăng quang năm 2020/2021 và Sevilla lên ngôi ở các mùa 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
Về lực lượng, Freiburg sẽ thiếu vắng Yuito Suzuki và Patrick Osterhage vì chấn thương. Trong khi đó, Aston Villa không có sự phục vụ của Boubacar Kamara, Amadou Onana và Alysson Edward ở chung kết Cúp C2 châu Âu vì lý do tương tự.
Trận đấu bắt đầu!!! Aston Villa giao bóng
2': Cơ hội đầu tiên!!! Aston Villa liên tiếp để mất bóng bên phần sân nhà. Freiburg chớp thời cơ tấn công và tạo ra cú đánh đầu chệch mục tiêu của Matanovic.
3': KHÔNG VÀO!!! Rogers tung cú sút xa uy lực khiến thủ môn Atubolu phải bay người hết cỡ để cứu thua cho Freiburg.
5': Thẻ phạt vô duyên!!! Treu vật ngã McGinn ở giữa sân để ngăn Aston Villa tổ chức tấn công.
9': Freiburg thót tim!!! Rogers tung cú sửa lòng táo bạo từ cự ly khoảng 20m khiến thủ môn đối phương giật mình. Tuy nhiên, trái bóng đi chệch mục tiêu.
15': Thẻ vàng!!! Buendia phạm lỗi với Beste bên phần sân Aston Villa.
16': KHÔNG VÀO!!! Hậu vệ Aston Villa đánh đầu phá bóng sau tình huống đá phạt, Hofler ập vào dứt điểm chệch cột dọc.
21': Hậu vệ Aston Villa thoát thẻ đỏ!!! Cash chỉ phải nhận thẻ vàng sau tình huống đạp vào chân Grifo.
25': Nỗ lực bất thành!!! Freiburg rót bóng ra sau lưng hàng thủ Aston Villa nhưng Matanovic không thể dứt điểm như ý giữa vòng vây của 3 hậu vệ. Sau đó, trọng tài cũng căng cờ báo việt vị.
30': Thế trận căng như dây đàn!!! Freiburg và Aston Villa bóp nghẹt tuyến giữa, sẵn sàng phạm lỗi quyết liệt để ngăn đối phương. Trong bối cảnh ấy, đôi bên chọn phương án chơi bóng dài để tổ chức những đợt lên bóng.
34': Martinez trổ tài cứu thua!!! Thủ môn Aston Villa bay người bắt gọn cú sút xa của Manzambi.
37': Aston Villa tấn công mạch lạc!!! Rodgers chọc khe cho Buendia xâm nhập vòng cấm. Pha xử lý lỗi của Buendia vô tình trở thành đường mớm bóng cho McGinn dứt điểm. Tuy nhiên, các hậu vệ Freiburg đã lăn xả chắn bóng.
41': VÀO!!! Aston Villa 1-0 Freiburg
Aston Villa mở tỷ số sau tình huống phối hợp đá phạt góc ăn ý. Tielemans chạy chỗ thông minh để đón quả treo bóng của Rodger rồi tung cú volley cháy lưới Freiburg.
45'+1: ASTON VILLA SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Konsa ngả người dứt điểm trong tình huống phạt góc nhưng Ginter đã chắn bóng cứu nguy cho Freiburg.
45'+3: VÀO!!! Aston Villa 2-0 Freiburg
Buendia tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm đưa trái bóng găm vào lưới theo quỹ đạo đẹp mắt. Aston Villa nhân đôi cách biệt trước Freiburg ngay trước giờ nghỉ.
Hiệp 1 kết thúc!!! Aston Villa nắm lợi thế dẫn trước Freiburg 2-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Freiburg giao bóng
49': Aston Villa gây sức ép!!! Buendia lại tung cú sút đậm chất kỹ thuật nhưng lần này thủ môn Freiburg đã cản phá thành công.
53': Đá phạt tinh quái!!! Tielemans bấm bóng tinh tế để Watkins xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng cầu thủ Aston Villa lại dứt điểm hụt.
56': Không có phạt đền!!! Cầu thủ Freiburg ngã trong vòng cấm sau tình huống lộn xộn nhưng trọng tài xác định không có phạm lỗi.
57': VÀO!!! Aston Villa 3-0 Freiburg
Buendia thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi. Rodgers băng vào dứt điểm cận thành tung lưới Freiburg.
62': Freiburg điều chỉnh!!! Lienhart và Hofler rời sân nhường chỗ cho Rosenfelder và Holer.
66': Aston Villa thay người!!! Onana vào thế chỗ Lindelof.
70': CỘT DỌC CỨU THUA!!! Khung thành Freiburg rung chuyển sau pha đánh đầu của Onana.
73': Cơ hội của Freiburg!!! Thủ môn Martinez đấm bóng lỗi nhưng sau đó vẫn kịp sửa sai khi cản phá cú sút của Rosenfelder.
76': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! Aston Villa có pha phối hợp như đá tập để Buendia đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, Buendia lại dứt điểm chệch cột dọc sau khi xử lý rất điệu đà.
79': Aston Villa đá phạt góc lợi hại!!! Cash treo bóng vừa tầm về cột xa, McGinn băng vào dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Freiburg.
81': Aston Villa thay người!!! Maatsen, Sancho vào thay Buendia, Digne.
85': Nỗ lực bất thành!!! Freiburg thực hiện tình huống dàn xếp đá phạt nhưng bị thủ môn Martinez hóa giải và trọng tài cũng căng cờ báo việt vị.
90': Cố gắng vô vọng!!! Freiburg đẩy cao đội hình và huy động đông đảo lực lượng lên tham gia tình huống ném biên nhưng không thể tạo ra cơ hội dứt điểm mà còn phải thót tim vì đợt phản công của Aston Villa/
HẾT GIỜ!!! Aston Villa giành chiến thắng 3-0 trước Freiburg để lên ngôi vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026.
Trực tiếp Freiburg vs Aston Villa chung kết Cúp C2 châu Âu 2025/2026
