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Chuyển nhượng V-League 2026/2027: HLV Popov tái ngộ cựu cầu thủ Thanh Hóa

Thứ Năm, 10:16, 06/08/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027: HLV Popov tái ngộ cựu cầu thủ Thanh Hóa tại Thể Công Viettel.

Theo những thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Thể Công Viettel đã chiêu mộ thành công chân sút Rimario Gordon, cựu cầu thủ của Thanh Hóa. 

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Rimario gia nhập Thể Công Viettel. (Ảnh: Thể Công Viettel FC). 

Trong sự nghiệp thi đấu gần 8 năm tại Việt Nam, Rimario đã khoác áo nhiều đội bóng. Dấu ấn đậm nét nhất của Rimario là danh hiệu Vua phá lưới V-League 2022 với 17 bàn thắng cho Hải Phòng FC. 

Cho đến nay, ở Việt Nam, Rimario đã sở hữu tổng cộng 76 bàn thắng sau 158 lần ra sân ở V-League. Việc chiêu mộ thành công Rimario Gordon được kỳ vọng sẽ mang lại sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương cho Thể Công Viettel.

Với việc Rimario Gordon gia nhập Thể Công Viettel, HLV Popov sẽ tái ngộ người học trò cũ trước đây tại Thanh Hóa. Cả HLV người Bulgaria và Rimario đều đã có những đóng góp lớn vào thành công của Thanh Hóa trong những mùa giải 2023 và 2023/2024. 

Ngoài Rimario. HLV Popov còn có những cựu cầu thủ Thanh Hóa khác trong đội hình Thể Công Viettel mùa tới như Doãn Ngọc Tân hay Đinh Viết Tú. 

Trong ít ngày tới, Thể Công Viettel sẽ tiếp tục trình làng dàn ngoại binh hùng hậu để chuẩn bị cho đấu trường Cúp C2 châu Á 2026/2027 và các giải đấu quốc nội.

PV/VOV.VN
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