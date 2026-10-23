Thể Công Viettel đánh rơi chiến thắng trước 10 người của Bắc Ninh FC
Thứ Sáu, 21:23, 23/10/2026
VOV.VN - Thể Công Viettel bị Bắc Ninh FC cầm hòa 2-2 ngay trên sân Hàng Đẫy dù được thi đấu hơn người tại vòng 5 V-League 2026/2027.
21:15
HẾT GIỜ!!! Thể Công Viettel và Bắc Ninh FC chia điểm với tỷ số hòa 2-2.
21:14
90'+11: THẺ ĐỎ!!! HLV Paulo Foiani lĩnh thẻ đỏ sau phản ứng thái quá sau bàn gỡ hòa của Bắc Ninh FC.
21:12
90'+9: VÀO!!! Thể Công Viettel 2-2 Bắc Ninh FC
Fisher đi bóng đầy quyết tâm giữa vòng vây cầu thủ Thể Công Viettel rồi thực hiện quả tạt dọn cỗ, Brenner băng và đánh đầu cận thành. Bắc Ninh FC gỡ hòa đầy kịch tính dù phải thi đấu thiếu người.
21:11
90'+8: Căng thẳng!!! Bắc Ninh FC tạo ra tình huống hỗn loạn trước khung thành từ pha treo bóng khó chịu nhưng cầu thủ Thể Công Viettel kịp phá bóng giải nguy.
21:06
90'+3: VÀO!!! Thể Công Viettel 2-1 Bắc Ninh FC
Hernandes lạnh lùng đánh bại thủ môn Văn Công trên chấm phạt đền. Người gác đền của Bắc Ninh FC đã đoán đúng hướng và chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua.
21:02
89': PHẠT ĐỀN CHO THỂ CÔNG VIETTEL!!! Trọng tài tham khảo VAR và xác định Mai Xuân Quyết đã phạm lỗi với Ribamar trong vòng cấm, kèm theo đó là tấm thẻ đỏ cho cầu thủ của Bắc Ninh FC. Đây là tình huống Mai Xuân Quyết đã tác động khiến Ribamar không thể dứt điểm trước khung thành bỏ trống sau khi Hoàng Minh căng ngang loại bỏ thủ môn Văn Công.
20:56
84': Thể Công Viettel thay liền 3 người!!! Xuân Tiến, Hữu Thắng, Hoàng Minh vào thế chỗ Văn Tú, Nhật Nam, Trung Hiếu.
20:51
79': THỂ CÔNG VIETTEL THOÁT BÀN THUA!!! Thủ môn Văn Việt liên tiếp có 2 pha cả phá xuất sắc trong 2 tình huống phạt góc của Bắc Ninh FC.
20:50
77': NGÂN VĂN ĐẠI SUÝT LẬP CÚ ĐÚP!!! Tiền đạo Bắc Ninh FC xâm nhập vòng cấm, đón pha treo bóng về cột xa nhưng không thắng được thủ môn Văn Việt với pha dứt điểm góc hẹp.
20:46
74': VÀO!!! Thể Công Viettel 1-1 Bắc Ninh FC
Ngân Văn Đại đón đường chuyền của Vitao rồi xoay người dứt điểm hiểm hóc giữa vòng vây cầu thủ Thể Công Viettel, gỡ hòa cho Bắc Ninh FC.
20:42
70': Thể Công Viettel gia cố hàng phòng ngự!!! Trung vệ Đào Văn Nam vào thay tiền vệ Triệu Việt Hưng.
20:39
66': Bắc Ninh FC tiếp tục tổn thất lực lượng!!! Trung vệ Vũ Tiến Long dính chấn thương và phải rời sân bất đắc dĩ. Đây là ca chấn thương thứ 2 của đội khách ở trận này.
20:38
65': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO BẮC NINH FC!!! Trọng tài và VAR đều xác định không có tình huống phạm lỗi khi Brenner ngã trong vòng cấm Thể Công Viettel.
20:33
60': Nguy hiểm!!! Fisher dứt điểm chệch cột dọc trong tình huống hỗn loạn trước khung thành Thể Công Viettel. Tuy nhiên, tiền đạo của Bắc Ninh FC cũng đã phạm lỗi với Trung Hiếu khi lao vào áp sát cầu môn.
20:29
56': THỂ CÔNG VIETTEL SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Thủ môn Văn Công phản xạ xuất thần để cản phá cú đánh đầu của Ribamar.
20:22
50': VÀO!!! Thể Công Viettel 1-0 Bắc Ninh FC
Ribamar bứt tốc mạnh mẽ để đón đường chuyền vượt tuyến của Triệu Việt Hưng rồi dứt điểm 1 chạm hạ gục thủ môn Văn Công trong pha đối mặt.
20:20
48': Bắc Ninh FC thay người bất đắc dĩ!!! Thế Hưng dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Văn Trường.
20:17
Hiệp 2 bắt đầu!!! Bắc Ninh FC giao bóng
20:01
Hiệp 1 kết thúc!!! Thể Công Viettel và Bắc Ninh FC bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
20:00
45'+2: Nỗ lực bất thành!!! Ribamar đi bóng ngẫu hứng vượt qua 2 cầu thủ Bắc Ninh FC nhưng không thể tung cú dứt điểm.
19:58
43': KHÔNG VÀO!!! Hồng Quân tung cú volley chệch cột dọc Thể Công Viettel sau khi Triệu Việt Hưng đánh đầu phá bóng thiếu an toàn.
19:55
40': Ăn miếng trả miếng!!! Ngay sau khi Thể Công Viettel phối hợp đá phạt bất thành Bắc Ninh FC phản công. Tuy nhiên, Vitao và các đồng đội không thể vượt qua đối phương trong màn đua tốc độ.
19:51
36': Thể Công Viettel thót tim!!! Thủ môn Văn Việt phản xạ xuất sắc để cứu nguy cho đội chủ nhà trước tình huống phối hợp đá phạt của Bắc Ninh FC.
19:47
32': Thẻ vàng!!! Nhâm Mạnh Dũng lĩnh án phạt khi phạm lỗi đẩy người để ngăn đợt tấn công của Bắc Ninh FC.
19:45
30': CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI!!! Ribamar bay người đánh đầu cận thành trong tình huống lộn xộn và nhưng cầu thủ Bắc Ninh kịp phá bóng trên vạch vôi dù thủ môn Văn Công đã chôn chân đứng nhìn.
19:43
28': Dứt điểm!!! Thể Công Viettel phối hợp đá phạt, Triệu Việt Hưng băng lên dứt điểm tuyến hai nhưng trái bóng không thể xuyên qua một rừng chân.
19:39
24': Nhâm Mạnh Dũng xử lý táo bạo!!! Tiền đạo Thể Công Viettel bất ngờ tung cú sút từ rất xa đưa bóng đi chệch mục tiêu.
19:34
20': Bắc Ninh FC phản công!!! Fisher cài đè hợp lý nhưng lại không kịp dứt điểm sau đường căng ngang của Ngân Văn Đại.
19:29
15': Đáng tiếc!!! Ribamar dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt thủ môn Văn Công và trọng tài cũng căng cờ báo tiền đạo Thể Công Viettel đã việt vị. Tình huống quay chậm cho thấy Ribamar đã di chuyển quá sớm khi chạy chỗ đón đường chuyền của Triệu Việt Hưng.
19:25
9': KHÔNG VÀO!!! Ribamar càn lướt dũng mãnh để đón đường chuyền vượt tuyến của Phan Tuấn Tài rồi thực hiện cú đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn Văn Công.
19:19
5': Nhập cuộc máu lửa!!! Thể Công Viettel cho thấy khát khao chiến thắng khi lập tức đẩy cao đội hình và cố gắng dồn ép Bắc Ninh FC sau tiếng còi khai cuộc.
19:14
Trận đấu bắt đầu!!! Thể Công Viettel giao bóng
18:57
11:43
Thể Công Viettel bước vào mùa giải 2026/2027 với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League. Chiến thắng 2-0 trên sân Đồng Nai ở vòng mở màn giúp đội bóng áo lính tạo ấn tượng tích cực. Tuy nhiên, ba thất bại liên tiếp sau đó khiến thầy trò HLV Popov đối mặt với nhiều sức ép.
Ở vòng 2, Thể Công Viettel chạm trán CAHN. Dù được chơi hơn người sau khi Văn Hậu nhận thẻ đỏ, đội bóng áo lính vẫn để thua nhà đương kim vô địch với tỷ số 0-1. Đến vòng 3, Thể Công Viettel trở về sân nhà tiếp đón Hà Tĩnh, đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, hàng công thiếu hiệu quả cùng những sai sót ở hàng thủ khiến đội bóng của HLV Popov nhận thất bại 1-3 trước đội bóng núi Hồng.
Khó khăn tiếp tục bủa vây Thể Công Viettel ở vòng 4. Trong chuyến làm khách trên sân CLB Công an TP.HCM, đội bóng áo lính một lần nữa thất bại với tỷ số 0-1, dù có lợi thế hơn người trong những phút cuối trận.
Sau 4 vòng đấu, Thể Công Viettel mới giành được 3 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội cuối bảng 2 điểm. Với một đội bóng đặt mục tiêu vô địch, kết quả này rõ ràng là chưa đáp ứng kỳ vọng.
Một trong những vấn đề nổi bật của Thể Công Viettel qua các trận đấu gần đây là khả năng kiểm soát và tổ chức tấn công. Đội bóng áo lính thiếu một tiền vệ có thể điều tiết nhịp độ, kết nối các tuyến và tạo ra những đường chuyền có tính đột biến.
Khi gặp khó khăn trong việc triển khai bóng, Thể Công Viettel thường sử dụng các đường chuyền dài hoặc tạt bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, những phương án này chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, khiến hàng công gặp khó trong việc xé lưới đối phương.
Hệ thống phòng ngự vốn là điểm mạnh của đội bóng trong những mùa giải gần đây cũng chưa duy trì được sự chắc chắn. Sau 4 vòng đấu tại V-League 2026/2027, Thể Công Viettel đã để thủng lưới 5 bàn.
Với ba thất bại liên tiếp, Thể Công Viettel gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch. Vì vậy, cuộc tiếp đón Bắc Ninh trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League 2026/2027 có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu chặn đà sa sút của đội bóng áo lính.
Dù là tân binh V-League, nhưng Bắc Ninh sở hữu đội hình có chất lượng và nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Đội bóng này cũng được dẫn dắt bởi HLV Paulo Foiani, người từng có kinh nghiệm làm việc tại bóng đá Việt Nam.
Dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Brazil, Bắc Ninh đã đánh bại CLB Công an TP.HCM và cầm hòa Đồng Nai. Đội bóng này cũng gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC trước khi nhận thất bại sát nút 0-1 trên sân Mỹ Đình.
Bắc Ninh cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự tương đối tốt, đồng thời có những ngoại binh đủ sức tạo khác biệt trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Đây là những yếu tố có thể gây khó khăn cho Thể Công Viettel, nhất là khi đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định trong lối chơi.
Muốn giành trọn 3 điểm, Thể Công Viettel cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ luân chuyển và khai thác khoảng trống hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hàng thủ phải duy trì sự tập trung để hạn chế những pha phản công của đối phương.
Hôm nay 23/10, Thể Công Viettel tiếp đón Bắc Ninh FC lúc 19h15 với mục tiêu chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua tại V-League. Đội bóng áo lính hiện có 3 điểm, đứng thứ 11, còn Bắc Ninh xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.
Ba trận thua liên tiếp khiến áp lực dành cho HLV Popov ngày càng gia tăng. Trận đấu với Bắc Ninh vì thế không chỉ ảnh hưởng đến vị trí của Thể Công Viettel trên bảng xếp hạng mà còn có ý nghĩa với quá trình điều chỉnh lối chơi của đội bóng.
Một chiến thắng sẽ giúp Thể Công Viettel chấm dứt chuỗi trận thất vọng, cải thiện điểm số và thứ hạng trên bảng xếp hạng. Ngược lại, nếu tiếp tục mất điểm, đội bóng áo lính có thể gặp thêm khó khăn trong cuộc đua vô địch, đồng thời phải đối mặt với áp lực lớn hơn.
Trước một Bắc Ninh có tổ chức và khả năng phản công, Thể Công Viettel không thể chỉ dựa vào lợi thế sân nhà hay chất lượng đội hình. Nếu đội bóng áo lính không giành chiến thắng trước Bắc Ninh để xoa dịu chiếc ghế nóng cho HLV Popov, cựu thuyền trưởng của Thanh Hóa có nguy cơ bị sa thải.
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