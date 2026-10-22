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Lịch sử đối đầu HAGL vs SLNA trước vòng 5 V-League 2026/2027

Thứ Năm, 15:36, 22/10/2026
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VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu HAGL vs SLNA trước vòng 5 V-League 2026/2027 diễn ra trên sân Pleiku.

Lịch sử đối đầu HAGL vs SLNA

Theo lịch thi đấu vòng 5 V-League 2026/2027, HAGL sẽ tiếp đón SLNA trên sân Pleiku vào lúc 17h ngày 23/10. Đây là trận đấu mà đội bóng phố Núi quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng.

Lịch sử đối đầu giữa HAGL vs SLNA trước vòng 5 V-League 2026/2027 đang không ủng hộ đội chủ nhà. Theo đó, trong 10 lần gặp nhau gần đây, đội bóng phố Núi thắng 3, hòa 1 và thua tới 6 trận.

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HAGL sẽ tiếp đón SLNA trên sân Pleiku vào lúc 17h ngày 23/10.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực cho đội chủ sân Pleiku là trong 5 lần gặp nhau gần đây, HAGL chỉ thua 1, hòa 1 và thắng 3. Ở lần so tài gần nhất, đội bóng của bầu Đức đánh bại đối thủ với tỉ số 1-0 ngay tại sân Vinh.

Hiện tại, SLNA đang có phong độ rất cao khi duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng, 2 trận hòa ở V-League 2026/2027. Đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn đứng thứ 3 với 8 điểm, trong khi HAGL có 3 điểm xếp hạng 12.

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Kết quả vòng 4 V-League 26/27: Ninh Bình thắng kịch tính HAGL

VOV.VN - Ninh Bình đánh bại HAGL với tỷ số 4-3 trong trận đấu thuộc vòng 4 V-League 2026/2027 diễn ra tối 18/10. Hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số, trong đó tấm thẻ đỏ của trung vệ Lucas Turci ở phút 19 trở thành bước ngoặt quan trọng của trận đấu.

Trí Minh/VOV.VN
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VOV.VN - Ninh Bình đánh bại HAGL với tỷ số 4-3 trong trận đấu thuộc vòng 4 V-League 2026/2027 diễn ra tối 18/10. Hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số, trong đó tấm thẻ đỏ của trung vệ Lucas Turci ở phút 19 trở thành bước ngoặt quan trọng của trận đấu.

Kết quả vòng 4 V-League 26/27: Ninh Bình thắng kịch tính HAGL

Kết quả vòng 4 V-League 26/27: Ninh Bình thắng kịch tính HAGL

VOV.VN - Ninh Bình đánh bại HAGL với tỷ số 4-3 trong trận đấu thuộc vòng 4 V-League 2026/2027 diễn ra tối 18/10. Hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số, trong đó tấm thẻ đỏ của trung vệ Lucas Turci ở phút 19 trở thành bước ngoặt quan trọng của trận đấu.

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