Thể Công Viettel sứt mẻ đội hình trước trận ra quân tại Cúp C2 châu Á

Trong cuộc họp báo trước trận ra quân tại bảng E Cúp C2 châu Á 2026/2027 gặp Melbourne Victory, HLV Velizar Popov tiết lộ Thể Công Viettel hiện đang mất gần nửa đội hình vì chấn thương.

Cụ thể, đại diện V-League đang không có sự phục vụ của Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Khuất Văn Khang, Lucas Alves, Wesley Nata, Nhâm Mạnh Dũng và Doãn Ngọc Tân.

Tuy nhiên, HLV Velizar Popov nhấn mạnh tinh thần quyết tâm của đội nhà: "Trách nhiệm luôn rất lớn bởi bạn không chỉ đại diện cho CLB mà còn đại diện cho cả đất nước. Dù đang đối mặt với bài toán chấn thương của nhiều trụ cột, nhưng tất cả những cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng".

Hậu vệ Phan Tuấn Tài và HLV Velizar Popov trong cuộc họp báo trước trận Thể Công Viettel gặp Melbourne Victory. (Ảnh: CLB)

"Thể Công Viettel cũng không có kết quả bốc thăm may mắn vì chúng tôi phải gặp những đội mạnh nhất ở các nhóm hạt giống. Thế nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và chờ xem điều gì sẽ xảy ra" - HLV Velizar Popov nói thêm.

Trong khi đó, hậu vệ Phan Tuấn Tài bày tỏ niềm vinh dự khi được mang băng đội trưởng Thể Công Viettel. Tuyển thủ Việt Nam cũng khẳng định toàn đội Thể Công Viettel vẫn giữ vững tinh thần dù vừa thua CLB CAHN 0-1 tại vòng 2 V-League 2026/2027.

"Tôi rất vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam tham gia giải đấu này, và đặc biệt tự hào khi được mang băng đội trưởng. Toàn đội vẫn giữ tinh thần lạc quan, sẽ mang tinh thần của đội bóng quân đội thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất" - Phan Tuấn Tài chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa Thể Công Viettel và Melbourne Victory sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 16/9 trên sân vận động Hàng Đẫy. Ở cặp đấu còn lại của bảng này, FC Seoul sẽ tiếp đón Persib Bandung lúc 17h00 cùng ngày.

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