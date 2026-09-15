Trực tiếp Gamba Osaka vs CAHN vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027

12:30

HLV Polking đặt mục tiêu giành điểm trước Gamba Osaka

HLV Polking cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng và hạnh phúc khi được góp mặt ở sân chơi châu Á. Đây là cơ hội để CLB phát triển, đồng thời giúp các cầu thủ có thêm trải nghiệm ở đấu trường quốc tế”.

HLV Polking dành sự tôn trọng lớn với Gamba Osaka (Ảnh: CAHN).

HLV Polking cũng dành sự tôn trọng cho Gamba Osaka. Ông đánh giá đại diện Nhật Bản sở hữu lịch sử, truyền thống và lực lượng cầu thủ chất lượng, bất chấp những kết quả chưa thực sự ổn định trong thời gian gần đây.

“Gamba Osaka đang trải qua những thời điểm thăng trầm, nhưng họ vẫn là một CLB lớn và có nhiều cầu thủ chất lượng. Có thể họ cần thêm thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất, nhưng đây chắc chắn vẫn là một đối thủ rất mạnh đối với chúng tôi” - HLV Polking nhận định.

Theo HLV Polking, Gamba Osaka đang gặp một số khó khăn ở đấu trường quốc nội, trong khi CAHN có sự chuẩn bị và trạng thái tâm lý tốt. Đây là cơ sở để ông kỳ vọng đội bóng có thể giành được kết quả tích cực.

HLV Polking thừa nhận: “Nếu chúng tôi thi đấu tốt và giành được điểm, thậm chí có thể giành chiến thắng, đó sẽ là một kết quả tuyệt vời đối với CLB nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, để làm được điều đó chắc chắn không dễ dàng”.