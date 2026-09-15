English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay 15/9: Uzbekistan thắng đậm Philippines

Thứ Ba, 15:21, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay 15/9: Uzbekistan thắng đậm Philippines với tỷ số 5-1 trong một trận đấu chênh lệch lớn về trình độ.

Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay 15/9: Uzbekistan thắng đậm Philippines với tỷ số 5-1 trong một trận đấu chênh lệch lớn về trình độ. 

U23 Uzbekistan hoàn toàn lần lướt sau tiếng còi khai cuộc và dẫn trước 1-0 trong hiệp 1. Sau đó, Philippines nhận thẻ đỏ và mỗi bên ghi 1 bàn trong những phút đầu hiệp 2. 

Dù vậy càng thi đấu, U23 Uzbekistan càng thể hiện sự vượt trội và có thêm 3 bàn thắng trước khi hết giờ để khẳng định thắng lợi với tỷ số 5-1. 

08:54
08:57
ket qua bong da nam asiad 2026 hom nay 15 9 uzbekistan thang dam philippines hinh anh 1
U23 Uzbekistan tập luyện trước trận đấu. (Ảnh: UFA). 
09:04

Vào lúc 13h30 hôm nay 15/9, môn bóng đá nam của ASIAD 2026 (Á vận hội lần thứ 20) sẽ chính thức khởi tranh với trận đấu giữa U23 Philippines và U23 Uzbekistan. Đây cũng chính là màn so tài ở bảng C, bảng đấu có sự hiện diện của U23 Việt Nam. 

ket qua bong da nam asiad 2026 hom nay 15 9 uzbekistan thang dam philippines hinh anh 2
Ảnh: UFA. 

Trước giải đấu, U23 Philippines đã công bố danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu trên đất Nhật Bản. Theo đó, HLV Garrath McPherson đã triệu tập hàng loạt cầu thủ vừa dự ASEAN Cup 2026 cùng ĐTQG Philippines như Sandro Reyes, Santi Rublico, Adrian Ugelvik, Pocholo Bugas, Andres Aldeguer, John Lucero.

Reyes là đội trưởng U23 Philippines và đang thi đấu tại Giải hạng 5 Đức. Trong khi đó, Rublico từng được đào tạo tại lò đào tạo Atletico Madrid và đã có 19 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia dù sinh năm 2005.

Adrian Ugelvik hay Pocholo Bugas còn nằm trong diện cầu thủ quá 23 tuổi cùng với cầu thủ khá giàu kinh nghiệm là Michael Baldisimo, gương mặt có gốc gác Canada.

Trong khi đó, Uzbekistan đã sớm có những bước chuẩn bị cho giải đấu tại Nhật Bản. HLV Ravshan Khaydarov của U23 Uzbekistan đã triệu tập 26 cầu thủ cho đợt tập trung bắt đầu từ ngày 1/9 tại thủ đô Tashkent. Đội bóng này sẽ tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 10/9. 

Đáng chú ý, U23 Uzbekistan thực chất sẽ dùng lứa U21 cho giải đấu năm nay để giúp những gương mặt trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hướng tới giải U23 châu Á 2028 và Olympic Los Angeles 2028. 

Dù không sử dụng những tốt nhất trong lứa tuổi, U23 Uzbekistan vẫn có những gương mặt đáng quan tâm với nhân tố nổi bật nhất là Mukhammadali Urinboev. Cầu thủ này hiện khoác áo Royal Antwerp tại giải VĐQG Bỉ. Anh có thể thi đấu ở vị trí hộ công cũng như hai hành lang cánh. Theo Transfermarkt, Urinboev được định giá khoảng 400.000 euro, thuộc nhóm cầu thủ có giá trị cao tại môn bóng đá nam ASIAD 20. 

Ngoài Urinboev, các cầu thủ còn lại của U23 Uzbekistan chủ yếu đang thi đấu tại giải quốc nội, trong màu áo những CLB hàng đầu như Pakhtakor, Nasaf và Olympic MobiUz. Nhiều gương mặt đã thường xuyên được triệu tập lên U23 Uzbekistan như Samandar Muratbaev, Saidkhon Khamidov, Quvonchbek Khushvaktov hay Dilshod Murtazoev.

09:04
 

 

11:53
12:39
ket qua bong da nam asiad 2026 hom nay 15 9 uzbekistan thang dam philippines hinh anh 3
Đội hình xuất phát của U23 Uzbekistan. (Ảnh: UFA). 
13:01
ket qua bong da nam asiad 2026 hom nay 15 9 uzbekistan thang dam philippines hinh anh 4
Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội. 
13:30

1' Trận đấu bắt đầu !!! Philippines giao bóng trước. 

13:34

4' Uzbekistan đang là đội bóng chiếm thế chủ động trên sân, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Philippines. 

13:40

9' Uzbekistan được hưởng quả đá phạt. Cầu thủ Trung Á treo bóng vào vòng cấm Philippines khiến thủ môn Guimarães vất vả cản phá. 

13:45

14' Philippines có pha lên bóng đáng kể đầu tiên. Reyes có cơ hội từ ngoài vòng cấm và anh tung ra pha cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành Uzbekistan trong gang tấc. 

13:47

16' Reyes cướp bóng từ cầu thủ Uzbekistan rồi xử lý ấn tượng trước khi dứt điểm nhanh, đáng tiếc cho Philippines là bóng đi không trúng đích. 

13:50

19' Uzbekistan lên bóng xuất sắc, Saidnurullaev băng vào đón đường chuyền của O'rinboyev để dứt điểm ngay, bóng đi chệch cột dọc khung thành Philippines. 

13:55

24' O'rinboyev di chuyển vào trung lộ, tung ra cú đá từ cự ly chừng 20m, bóng đi căng khiến thủ môn Guimarães bên phía Philippines vất vả đẩy bóng ra. 

13:56

25' O'rinboyev tiếp tục là điểm nhấn với pha bấm bóng cho đồng đội băng xuống dứt điểm trúng cột dọc khung thành Philippines. 

13:59
ket qua bong da nam asiad 2026 hom nay 15 9 uzbekistan thang dam philippines hinh anh 5
Ban huấn luyện của U23 Uzbekistan. (Ảnh: UFA). 
14:01

30' VÀO OOO!!! Karimov tung ra quả tạt như đặt để O'rinboyev xâm nhập vòng cấm, đánh đầu tung lưới Philippines. Tỷ số là 1-0 cho Uzbekistan. 

14:08

36' Uzbekistan có pha phối hợp lớp lang từ sân nhà khiến Philippines chỉ biết đuổi theo bóng. Dù vậy ở khoảnh khắc quyết định, O'rinboyev lại dứt điểm không tốt, bóng đi lệch rất xa khung thành của đại diện Đông Nam Á. 

14:12

41' O'rinboyev băng xuống đón đường chuyền của đồng đội rồi tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang. 

14:16

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!

14:17

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Uzbekistan. 

14:19
ket qua bong da nam asiad 2026 hom nay 15 9 uzbekistan thang dam philippines hinh anh 6
Ảnh: UFA. 
14:32

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

14:38

48' THẺ ĐỎ CHO Philippines !!!! Muens mất tập trung để cầu thủ Uzbekistan cướp bóng. Số 8 của Philippines sau đó phạm lỗi thô thiển với tình huống kéo quần đối thủ ngay sát vòng cấm. Thẻ đỏ cho Muens là điều tất yếu. 

14:44

56' Sau khi Philippines bị thẻ đỏ, thế trận gần như hoàn toàn nghiêng về Uzbekistan. Đại diện Đông Nam Á chỉ còn biết chịu trận. 

14:51

61' VÀO OOO!!! Philippines có pha tấn công nguy hiểm. Lucero tung ra cú sút đưa bóng tìm đến xà ngang Uzbekistan. Đại diện Trung Á phản công nhanh và Saidnurullaev đã dứt điểm cận thành nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên 2-0. 

14:52

62' VÀO OOOO!!! Philippines có cơ hội từ tình huống cố định, hậu vệ của Uzbekistan phá bóng lỗi, tạo cơ hội cho Meriño dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. 

14:55
ket qua bong da nam asiad 2026 hom nay 15 9 uzbekistan thang dam philippines hinh anh 7
Ảnh: UFA. 
15:00

72' VÀO OOOOO!!! Uzbekistan đan bóng liên tục khiến hàng thủ Philippines rối loạn và Saidnurullaev đã đệm bóng chính xác ở cự ly gần để hoàn tất cú đúp. 

15:02

74' VÀO OOO!!! Fayzullaev đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa trái bóng găm thẳng vào mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới. 4-1 cho Uzbekistan. 

15:09

80' VÀO OOO!!! Reimov tận dụng sai sót của hậu vệ Philippines rồi tung ra cú sút chìm nâng tỷ số lên 5-1. 

15:16
ket qua bong da nam asiad 2026 hom nay 15 9 uzbekistan thang dam philippines hinh anh 8
Ảnh: UFA. 
15:19

Trận đấu có 1 phút bù giờ !!!!

15:20

Hết giờ !!!! Uzbekistan thắng Philippines 5-1. 

ket qua bong da nam asiad 2026 hom nay 15 9 uzbekistan thang dam philippines hinh anh 9
Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9: Tâm điểm U23 Việt Nam
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9, tâm điểm là trận ra quân của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9: Tâm điểm U23 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 15/9, tâm điểm là trận ra quân của U23 Việt Nam ở ASIAD 2026.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kuwait bóng đá ASIAD 2026: Ra quân thắng lợi?
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kuwait bóng đá ASIAD 2026: Ra quân thắng lợi?

VOV.VN - U23 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 gặp U23 Kuwait lúc 17h00 ngày 15/9 trên sân vận động Nagoya City Minato.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kuwait bóng đá ASIAD 2026: Ra quân thắng lợi?

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kuwait bóng đá ASIAD 2026: Ra quân thắng lợi?

VOV.VN - U23 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 gặp U23 Kuwait lúc 17h00 ngày 15/9 trên sân vận động Nagoya City Minato.

Tin bóng đá 14-9: U23 Việt Nam nhận tin không vui ở trận mở màn ASIAD 2026
Tin bóng đá 14-9: U23 Việt Nam nhận tin không vui ở trận mở màn ASIAD 2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 14-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U23 Việt Nam nhận tin không vui ở trận mở màn ASIAD 2026; Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026; VAR sai ở bàn thắng của Haaland, Pro Ref phải xin lỗi MU…

Tin bóng đá 14-9: U23 Việt Nam nhận tin không vui ở trận mở màn ASIAD 2026

Tin bóng đá 14-9: U23 Việt Nam nhận tin không vui ở trận mở màn ASIAD 2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 14-9 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U23 Việt Nam nhận tin không vui ở trận mở màn ASIAD 2026; Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026; VAR sai ở bàn thắng của Haaland, Pro Ref phải xin lỗi MU…

Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026
Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Dự đoán đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

VOV.VN - Dự đoán đội hình tối ưu của đội tuyển U23 Việt Nam tại môn bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Việt Nam chốt Ban cán sự trước trận ra quân ASIAD 2026
U23 Việt Nam chốt Ban cán sự trước trận ra quân ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam đã hoàn tất việc bầu Ban cán sự trước trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026, với Phạm Lý Đức giữ băng đội trưởng, trong khi Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn đảm nhiệm vai trò đội phó.

U23 Việt Nam chốt Ban cán sự trước trận ra quân ASIAD 2026

U23 Việt Nam chốt Ban cán sự trước trận ra quân ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam đã hoàn tất việc bầu Ban cán sự trước trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026, với Phạm Lý Đức giữ băng đội trưởng, trong khi Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn đảm nhiệm vai trò đội phó.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế