Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay 15/9: Uzbekistan thắng đậm Philippines
VOV.VN - Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay 15/9: Uzbekistan thắng đậm Philippines với tỷ số 5-1 trong một trận đấu chênh lệch lớn về trình độ.
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay 15/9: Uzbekistan thắng đậm Philippines với tỷ số 5-1 trong một trận đấu chênh lệch lớn về trình độ.
U23 Uzbekistan hoàn toàn lần lướt sau tiếng còi khai cuộc và dẫn trước 1-0 trong hiệp 1. Sau đó, Philippines nhận thẻ đỏ và mỗi bên ghi 1 bàn trong những phút đầu hiệp 2.
Dù vậy càng thi đấu, U23 Uzbekistan càng thể hiện sự vượt trội và có thêm 3 bàn thắng trước khi hết giờ để khẳng định thắng lợi với tỷ số 5-1.
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Vào lúc 13h30 hôm nay 15/9, môn bóng đá nam của ASIAD 2026 (Á vận hội lần thứ 20) sẽ chính thức khởi tranh với trận đấu giữa U23 Philippines và U23 Uzbekistan. Đây cũng chính là màn so tài ở bảng C, bảng đấu có sự hiện diện của U23 Việt Nam.
Trước giải đấu, U23 Philippines đã công bố danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu trên đất Nhật Bản. Theo đó, HLV Garrath McPherson đã triệu tập hàng loạt cầu thủ vừa dự ASEAN Cup 2026 cùng ĐTQG Philippines như Sandro Reyes, Santi Rublico, Adrian Ugelvik, Pocholo Bugas, Andres Aldeguer, John Lucero.
Reyes là đội trưởng U23 Philippines và đang thi đấu tại Giải hạng 5 Đức. Trong khi đó, Rublico từng được đào tạo tại lò đào tạo Atletico Madrid và đã có 19 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia dù sinh năm 2005.
Adrian Ugelvik hay Pocholo Bugas còn nằm trong diện cầu thủ quá 23 tuổi cùng với cầu thủ khá giàu kinh nghiệm là Michael Baldisimo, gương mặt có gốc gác Canada.
Trong khi đó, Uzbekistan đã sớm có những bước chuẩn bị cho giải đấu tại Nhật Bản. HLV Ravshan Khaydarov của U23 Uzbekistan đã triệu tập 26 cầu thủ cho đợt tập trung bắt đầu từ ngày 1/9 tại thủ đô Tashkent. Đội bóng này sẽ tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 10/9.
Đáng chú ý, U23 Uzbekistan thực chất sẽ dùng lứa U21 cho giải đấu năm nay để giúp những gương mặt trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hướng tới giải U23 châu Á 2028 và Olympic Los Angeles 2028.
Dù không sử dụng những tốt nhất trong lứa tuổi, U23 Uzbekistan vẫn có những gương mặt đáng quan tâm với nhân tố nổi bật nhất là Mukhammadali Urinboev. Cầu thủ này hiện khoác áo Royal Antwerp tại giải VĐQG Bỉ. Anh có thể thi đấu ở vị trí hộ công cũng như hai hành lang cánh. Theo Transfermarkt, Urinboev được định giá khoảng 400.000 euro, thuộc nhóm cầu thủ có giá trị cao tại môn bóng đá nam ASIAD 20.
Ngoài Urinboev, các cầu thủ còn lại của U23 Uzbekistan chủ yếu đang thi đấu tại giải quốc nội, trong màu áo những CLB hàng đầu như Pakhtakor, Nasaf và Olympic MobiUz. Nhiều gương mặt đã thường xuyên được triệu tập lên U23 Uzbekistan như Samandar Muratbaev, Saidkhon Khamidov, Quvonchbek Khushvaktov hay Dilshod Murtazoev.
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1' Trận đấu bắt đầu !!! Philippines giao bóng trước.
4' Uzbekistan đang là đội bóng chiếm thế chủ động trên sân, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Philippines.
9' Uzbekistan được hưởng quả đá phạt. Cầu thủ Trung Á treo bóng vào vòng cấm Philippines khiến thủ môn Guimarães vất vả cản phá.
14' Philippines có pha lên bóng đáng kể đầu tiên. Reyes có cơ hội từ ngoài vòng cấm và anh tung ra pha cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành Uzbekistan trong gang tấc.
16' Reyes cướp bóng từ cầu thủ Uzbekistan rồi xử lý ấn tượng trước khi dứt điểm nhanh, đáng tiếc cho Philippines là bóng đi không trúng đích.
19' Uzbekistan lên bóng xuất sắc, Saidnurullaev băng vào đón đường chuyền của O'rinboyev để dứt điểm ngay, bóng đi chệch cột dọc khung thành Philippines.
24' O'rinboyev di chuyển vào trung lộ, tung ra cú đá từ cự ly chừng 20m, bóng đi căng khiến thủ môn Guimarães bên phía Philippines vất vả đẩy bóng ra.
25' O'rinboyev tiếp tục là điểm nhấn với pha bấm bóng cho đồng đội băng xuống dứt điểm trúng cột dọc khung thành Philippines.
30' VÀO OOO!!! Karimov tung ra quả tạt như đặt để O'rinboyev xâm nhập vòng cấm, đánh đầu tung lưới Philippines. Tỷ số là 1-0 cho Uzbekistan.
36' Uzbekistan có pha phối hợp lớp lang từ sân nhà khiến Philippines chỉ biết đuổi theo bóng. Dù vậy ở khoảnh khắc quyết định, O'rinboyev lại dứt điểm không tốt, bóng đi lệch rất xa khung thành của đại diện Đông Nam Á.
41' O'rinboyev băng xuống đón đường chuyền của đồng đội rồi tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Uzbekistan.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
48' THẺ ĐỎ CHO Philippines !!!! Muens mất tập trung để cầu thủ Uzbekistan cướp bóng. Số 8 của Philippines sau đó phạm lỗi thô thiển với tình huống kéo quần đối thủ ngay sát vòng cấm. Thẻ đỏ cho Muens là điều tất yếu.
56' Sau khi Philippines bị thẻ đỏ, thế trận gần như hoàn toàn nghiêng về Uzbekistan. Đại diện Đông Nam Á chỉ còn biết chịu trận.
61' VÀO OOO!!! Philippines có pha tấn công nguy hiểm. Lucero tung ra cú sút đưa bóng tìm đến xà ngang Uzbekistan. Đại diện Trung Á phản công nhanh và Saidnurullaev đã dứt điểm cận thành nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên 2-0.
62' VÀO OOOO!!! Philippines có cơ hội từ tình huống cố định, hậu vệ của Uzbekistan phá bóng lỗi, tạo cơ hội cho Meriño dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
72' VÀO OOOOO!!! Uzbekistan đan bóng liên tục khiến hàng thủ Philippines rối loạn và Saidnurullaev đã đệm bóng chính xác ở cự ly gần để hoàn tất cú đúp.
74' VÀO OOO!!! Fayzullaev đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa trái bóng găm thẳng vào mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới. 4-1 cho Uzbekistan.
80' VÀO OOO!!! Reimov tận dụng sai sót của hậu vệ Philippines rồi tung ra cú sút chìm nâng tỷ số lên 5-1.
Trận đấu có 1 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!!! Uzbekistan thắng Philippines 5-1.
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